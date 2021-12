Dion Knelsen im Interview nach seiner Verletzung

Nachgefragt EHCO-Captain Dion Knelsen über seine Verletzung: «Ich spürte sofort, dass etwas kaputtgegangen ist» Der Topscorer des EHC Olten fällt mit einer Schulterverletzung zwischen vier und sechs Wochen aus. Am Donnerstag war der 32-Jährige Kanadier im Kleinholz und schaute mit eingebundener Schulter der Mannschaft beim Training zu. Wir haben bei ihm nachgefragt, wie die Gefühlslage zwei Tage nach dem Unglück gegen Winterthur ist. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 10.12.2021, 15.08 Uhr

Auf Topscorer Dion Knelsen wird der EHCO mehrere Wochen verzichten müssen. Marc Schumacher / freshfocus

Dion Knelsen, wie geht es Ihnen?

Die Schmerzen sind erträglich. Der schwierige Teil ist das Schlafen (lacht). Normalerweise schlafe ich nicht auf dem Rücken. Daran muss ich mich jetzt gewöhnen.

Wie haben Sie die Szene auf dem Eis, als Sie nach ihrem Tor in die Bande stürzten, erlebt?

In dem Augenblick, als ich an die Bande geprallt bin, wusste ich, dass ich mich verletzt habe und das Spiel für mich zu Ende ist. Ich spürte, wie in der Schulter etwas kaputt gegangen ist. Das war ein schlechtes Gefühl.

Schulterverletzungen sind für jeden Eishockeyspieler ein Albtraum. Dachten Sie nicht: «Mist, jetzt ist meine Saison vorbei!»?

Natürlich habe ich mir meine Gedanken und Sorgen gemacht. Aber ich spürte schnell, dass da wohl «nur» einige Bänder gerissen sind, was normalerweise eine Pause von vier bis sechs Wochen bedeutet. Wenn man hingegen Knochen oder Gelenke bricht, dann muss man operieren, was in der Regel eine viel längere Pause provozieren würde. Sobald ich also wusste, dass es keine Operation braucht, war ich sehr erleichtert.

Trotz der Verletzung gibt es ja auch positive Aspekte: Es sind «nur» ein paar Wochen Zwangspause. Und wir befinden uns im Dezember und nicht im Frühling während der Playoffs, wenn der Ausfall noch viel mehr schmerzen würde...

Sicher, das Timing hätte viel schlechter sein können. Lieber jetzt so eine Verletzung als im Februar oder März. Kommt dazu, dass unser Spielplan momentan nicht allzu gedrängt ist. Aber klar, ich werde auch ein paar tolle Duelle, wie jenes gegen Kloten kurz vor Weihnachten verpassen.

Trotzdem: Sie haben sich in einer beneidenswerten Verfassung befunden und werden in der Mannschaft kaum zu ersetzen sein.

Da habe ich keine Angst. Ich vertraue diesem Team und auch darauf, dass andere Spieler die Lücke auffüllen werden. Wir haben ein paar wirklich gute Jungs, die meine Rolle sowie mehr Verantwortung übernehmen und dadurch auch ihr Selbstvertrauen steigern können. Ich erwarte, dass wir auch ohne meine Hilfe weiterhin gewinnen. Ich bin letztlich auch nur ein kleines Puzzleteil in der Mannschaft.

Jetzt untertreiben Sie aber. Dieses Teil ist ziemlich gross, so wie Sie in dieser Saison bisher aufgetreten sind.

Ja klar, ich fühlte mich sehr sehr gut, habe vermutlich das beste Eishockey meiner Karriere gespielt und wäre gerne so weitergefahren. Das macht diese Zwangspause nun umso härter für mich. Aber eben: ist nur ein verhältnismässig kurzer Unterbruch. Ich hoffe, dass ich bei meinem Comeback in ein paar Wochen dort weitermachen kann, wo ich aufhören musste.

