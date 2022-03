Diego Schwarzenbach im Meisterrausch mit dem EHC Basel

Mysports-League Endlich Meister! Wie EHCO-Legende Diego Schwarzenbach mit dem EHC Basel triumphierte Diego Schwarzenbach darf sich nun «Meistermacher» nennen. Was der EHCO-Legende mit dem EHC Olten verwehrt blieb, hat er mit dem EHC Basel geschafft: Er holte sich den Meistertitel. Eine Begegnung zu später Stunde im Adrenalinrausch. Yann Schlegel Jetzt kommentieren 25.03.2022, 16.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Basler Freudentaumel: Diego Schwarzenbach (l.) und Captain Thomas Büsser. Marc Schumacher/Freshfocus

Mittendrin stand er in seinem schwarzen Dress mit der Nummer 72. Den blauen Pokal in den Händen. Diego Schwarzenbach steuerte auf den harten Kern der Basel-Fans zu, die ihn frenetisch umzingelten und nach dem Objekt der Begierde griffen. Freudentaumel auf Schlittschuhen. Mit gläsernen Augen blickte die EHCO-Legende im grellen Licht übers Eis. Aus den Ghettoblastern hoch oben dröhnte «We are the Champions». Tiefe Augenringe. Pures Glück, gepaart mit triefender Müdigkeit, war in seinem Gesicht abzulesen.

Beim EHC Olten wurde er gross und der Klub wuchs mit ihm zum grossen Swiss League Klub heran. Aber eben, den ganz grosse Moment, den erreichte Schwarzenbach als Identifikationsfigur mit den Powermäusen in all den Jahren nie. Als notorische Verlierer wurde sein Team gerne abgestempelt. Dreimal im Finale. Drei Mal verloren.

Darum verkam dieser Abend in Basel für den Laupersdörfer aus dem tiefen Thal zum wahrhaftigen Befreiungsschlag. Wenn auch eine Stufe tiefer unten, hat er das Bild des Verlierers abgestreift. Seinen ersten Meistertitel als Profieishockeyspieler gewonnen. Es war ein wilder Ritt, in diesem Playoff-Finale zwischen Huttwil und dem grossen Basel. Ein Spiel, mit ungemein hoher Intensität für die dritthöchste Spielklasse. Und Schwarzenbach war in einer Hauptrolle.

Tapfere Oberaargauer, tanzende Basler

Die tapferen Oberaargauer forderten die tanzenden Basler mit wuchtigem Spiel und konnten mit einer 3:2-Führung ins letzte Drittel gehen. Die 47. Minute war angebrochen und bis hierhin hatten die Basler eine Angriffswelle nach der anderen auf das Huttwiler Tor ertragslos zerschellen sehen.

Nun aber zog Jens Nater von der blauen Linie fast schon verzweifelt ab und vor dem Tor im hohen Slot stand «Luftkünstler» Diego Schwarzenbach. Er streichelte den Puck, so wie er es in seinen besten Zeiten immer tat, und das frenetische Publikum sah wie das Spielgerät die Richtung änderte und im weiten Eck in die Maschen fiel.

Zum Meisterschützen avancierte in der St. Jakobs-Arena ein anderer Altmeister: Eric Himelfarb vollendete ein magistrales Solo 47 Sekunden vor der Verlängerung. Die Ekstase war perfekt.

Diego Schwarzenbach (l.) gegen die Huttwiler Gregory Bobicanec und Marco Meyer. Marc Schumacher / freshfocus

Eine Stunde nach diesen überstürzenden Ereignissen stand der 34-Jährige also da, nippte an seinem Bier, wirkte noch völlig eingenommen vom Adrenalinrausch. Die grossen Worte sind nicht Schwarzenbachs Ding. Und so kommentierte er mit einem Lächeln aber nüchtern die Ereignisse der letzten Wochen.

«Das Unglaubliche an diesem Titel ist, dass wir eigentlich nonstop in Rückstand lagen. Zuerst in der Serie mit 0:2. Dann in diesem kapitalen Spiel. Ich glaube am Schluss hat die glücklichere Mannschaft gewonnen.»

Das Führungstor in der Schlussminute hatten die Spieler, ja das ganze Stadion gefeiert, als wäre der Sieg schon im Trocknen. Aber Schwarzenbach wusste: Noch bleiben 47 Sekunden zu spielen. «Hätten wir noch ein Tor gekriegt, wir hätten hundertprozentig verloren», sagt er. Er wäre wieder auf der Verliererseite gewesen. Doch diesmal kam alles anders.

Die Rückkehr mit Basel in die Swiss League? «Es sieht danach aus»

Nun könnte die EHCO-Legende mit über 700 Spielen in Grün-weiss, in der zweithöchsten Klasse ihre Reinkarnation erfahren. Ein zweiter oder dritter Frühling gewissermassen. Hat der Thaler vom Hockey noch nicht genug?

«Im Moment bin ich noch Profi, das ist so», sagt er zwar und lacht. Die zweite Antwort klingt schon schlüssiger. «Es sieht danach aus, dass ich in Basel bleibe, aber es ist noch nicht hundertprozentig sicher.» Zunächst braucht er aber seine letzten Kräfte für seine erste Meisternacht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen