Ein paar Gedanken zur neuen Swiss League

Meinung Ein trister Dienstagabend: Oder die Zerreissprobe der Swiss League Für ambitionierte Teams wie den EHC Olten hat die Swiss League in ihrer aktuellen Form keine Zukunft. Das zeigen die ersten Wochen der neuen Saison in aller Deutlichkeit. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

So könnte die Swiss League funktionieren: ein volles Kleinholz im Heimspiel des EHC Olten gegen Kloten im Dezember 2021.

Dienstagabend. Draussen regnet es in Strömen. Es ist kalt. Der Herbst ist da. Und damit auch die Frage: Soll ich nun die wohlige Wärme der eigenen vier Wände verlassen? Es würde da ja noch ein Eishockey-Match stattfinden im Kleinholz. Der EHC Olten trifft auf die GCK Lions. Ein Farmteam, das in der Regel einen einzigen (äusserst engagierten!) Fan mitbringt. Die Stimmung dürfte bescheiden sein. Und erlebte ich als Interessierter nicht erst eine Woche zuvor gegen das Kellerteam Winterthur – trotz Sieg des EHCO - einen übers Ganze betrachtet eher tristen Abend im Kleinholz?

Viele potenzielle Zuschauer haben sich am Dienstagabend offensichtlich nicht dafür begeistern können, den Weg ins Eisstadion auf sich zu nehmen. Zwar wurden offiziell wieder über 2000 Zuschauer verkündet. Der Augenschein im Kleinholz deutet aber darauf hin, dass da eher gut gezählt wurde. Oder die verkauften Dauerkarten in die Berechnung eingeflossen sind. Und auch wenn der EHCO erneut als Sieger vom Eis ging und sich der Gegner aus dem Kanton Zürich als durchaus attraktiv erwies, so war der Unterhaltungswert des Ganzen am Ende eben doch wieder: Irgendwie bescheiden.

Dafür kann der EHC Olten nur wenig. Im Gegenteil: Man versucht Vieles, um die Leute zu den Spielen zu locken. Vor allem wurde ins spielende Personal investiert. Sieg und Niederlage entscheiden im Sport schliesslich hauptsächlich darüber, ob ein Produkt funktioniert, oder nicht. Fünf Siege in fünf Spielen und die deutliche Leaderposition in der Rangliste lautet die Bilanz, die besser nicht sein könnte. Es ist schon jetzt klar, dass sich diese Mannschaft schon fast selber schlagen muss, um zumindest am Ende der Swiss-League-Quali nicht an der Tabellenspitze zu stehen.

Das ist Fluch und Segen zugleich: Der EHCO ist so gut, dass ihm bisweilen ein gutes Drittel reicht, um die drei Punkte ins Trockene zu bringen. Mit der entsprechenden Auswirkung auf die Qualität des ganzen Spiels, wenn eben die eine Mannschaft nicht mehr muss - und die andere nicht kann. Das Publikum zahlt schliesslich Eintritt für 60 Minuten Unterhaltung, nicht nur für 20 Minuten.

Das grosse Problem wird hier offensichtlich: Es ist die Attraktivität der gesamten Liga. Dienstagabend-Spiele sind generell schwierig. Besonders im September, wenn die sportliche Relevanz vergleichsweise gering ist. Und die Gegner, die die Zuschauer hinter dem (warmen) Ofen hervorlocken könnten, sind nach den Aufstiegen von Ajoie und Kloten in die höchste Liga noch einmal rarer geworden. Teams wie Winterthur, die GCK Lions oder die Ticino Rockets sind – bei allem Respekt für die sportliche Arbeit, die dort geleistet wird – eher Rausschmeisser denn Lockvögel. Das ist ein Drittel der Gegner.

Dann gibt es ja noch Mannschaften wie den EHC Visp, auf dem Papier der stärkste Konkurrent der Oltner. Die Walliser waren an einem Samstagabend zu Gast im Kleinholz – und brachten selber kaum Fans mit. Auch hier könnte man sagen: «Was solls? Es geht ja quasi noch um nix!». Das kann man so sehen. Das Problem: Die Meisterschaft dauert halt in Gottes Namen von Mitte September bis bestenfalls Mitte April. In dieser Zeit müssen die Klubs mit den Heimspielen ihr Geld verdienen. Das Gesamtprodukt muss während des ganzen Zeitraums funktionieren, nicht erst im Februar, wenn die Playoffs beginnen.

Genau dieses Dilemma wird für diese Swiss League als Ganzes und ambitionierte Klubs wie den EHCO im Speziellen letztlich die grosse Herausforderung sein – und auch die Zerreissprobe hinsichtlich ihrer Zukunft. Das haben die ersten Wochen der noch jungen Swiss-League-Meisterschaft eindrücklich gezeigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen