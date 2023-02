Meine Leidenschaft: Landhockey «Ohne diesen Sport wäre mein Leben nicht komplett»: Weshalb ich Landhockey spiele Seit sieben Jahren fasziniert mich die Sportart Landhockey schon. Es gibt Höhen und Tiefen, Regeln und Verstösse, Freude und Tränen. HC-Olten-Spielerin Mia Monnier erzählt von ihrer Leidenschaft. Mia Monnier* 13.02.2023, 15.20 Uhr

Mia Monnier in Aktion. ZVG

Ich spiele schon seit knapp sieben Jahren Landhockey. Ich kannte den Sport vorher nicht. Durch eine Kollegin in der dritten Klasse kam ich zu diesem Hobby, das mich bis heute fesselt. Auf dem Kunstrasen in Olten, absolvierte ich mein erstes Training während den Frühlingsferien.

Es hat mich schon damals fasziniert, wie schnell dieser Sport sein kann. So schnell war es natürlich bei mir am Anfang noch lange nicht. Das braucht seine Zeit und viel Training. Auch heute, wenn ich beim HC Olten im Einsatz bin, geht es mir manchmal fast noch zu schnell.

Viele Regeln, viel taktisches Denken

Es ist kein einfacher Sport. Im Gegenteil, es gibt viele Regeln an die man sich halten muss. Genau das ist es, was ich liebe an diesem Sport. Es ist ein Spiel, das viel taktisches Denken benötigt, um das Team zum Sieg zu bringen.

Die Kurze Ecke, ist typisch für diese Sportart. Oder auch, dass abgepfiffen wird, wenn man mit dem Fuss den Ball berührt. Kennt man von Unihockey nicht. Die Regeln im Landhockey sind komplizierter als in anderen Sportarten. Für Zuschauer sind die Entscheidungen der Schiedsrichter nicht immer ganz nachvollziehbar, weil sie die Regeln des Spiels nicht kennen. So gibt es in der Halle nach dreissig Sekunden schon eine Kurze Ecke, für Spieler verständlich, jedoch für Zuschauer unerklärlich. Den Stock müssen alle Spieler gleich halten: nämlich so, dass die rechte Hand unten ist. Das ist für viele Rechtshänder nicht ganz einfach.

Die Bälle sind hart und tun weh wenn man einen an den Körper bekommt. Leider wurde ich schon an der Backe getroffen, aber wie man so schön sagt: «Aufstehen, Krone richten und weiter machen.» Verletzungen haben mir den Spass am Landhockey spielen nicht genommen.

Grosser Respekt gegenüber Ball und Gegnern

Manchmal braucht man eine kleine Pause, um danach noch stärker und motivierter zurück zu kommen. Es ist aber schwierig, nachdem man getroffen wurde, wieder genau gleich zurückzukommen. Der Respekt gegenüber dem Ball und den Gegnern wird grösser. Davon lasse ich mich nicht verwirren und spiele einfach. Ich bewundere die Spieler und Spielerinnen sehr, die einfach darüber hinweg schauen können.

Während dem man in der Sommersaison auf den Kunstrasen spielt, spielt man im Winter in der Halle. Das macht den Sport abwechslungsreich. Ich persönlich mag es lieber, auf dem Kunstrasen zu spielen. Ich fühle mich manchmal in der Halle eingeengt. Auf den Feld hat man mehr Platz, nicht jeder winzige Fehler bedeutet Entscheidendes für den weiteren Spielverlauf.

Spass haben ist wichtig

Es ist wichtig, erfolgreich mit seinem Team zu sein, um Selbstvertrauen zu tanken. Für mich steht dies an zweiter Stelle. Wichtig für mich ist, dass ich Spass habe und dass wir uns innerhalb des Teams gut verstehen. Umso schöner ist es, wenn man mit seinem Team erfolgreich ist und dabei trotz der Anstrengung im Training noch Spass hat.

Klar gibt es Höhen und Tiefen, dass gibt es ja in allen Sportarten und Vereinen. Ich habe schon auch darüber nachgedacht, aufzuhören und etwas anderes zu machen, weil im Team nicht alles gut lief, die Motivation fehlte und es einfach keinen Spass mehr machte. Aber am Ende habe ich festgestellt, dass mein Leben gar nicht komplett wäre, wenn Landhockey kein Teil davon ist.

* Mia Monnier (15) absolvierte ein Schnupperpraktikum in unserer Sportredaktion. Sie spielt in der zweiten Mannschaft der Frauen des HC Olten in der NLB und in der U18.