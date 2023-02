Swiss-League-Playoffs Der EHC Olten gewinnt gegen den SC Langenthal 5:2 und holt sich damit drei Matchpucks zum Einzug in den Halbfinal Der EHC Olten schlägt den SC Langenthal im vierten Playoffduell 5:2. In den ersten 40 Minuten bis zum 3:0 sind die Oltner eine Klasse besser, lassen jedoch in einem turbulenten Schlussdrittel den Anschlusstreffer zu, sichern sich dann aber doch drei Matchpucks für den Einzug in den Halbfinals. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 20.02.2023, 21.56 Uhr

Der EHC Olten jubelt nach dem 1:0-Treffer. Urs Lindt / freshfocus

Vor dem Anpfiff des vierten Viertelfinal-Duells sangen die Anhänger des EHC Olten «nie mehr im Schoren», zwei Stunden später schallte es «MySports-League olé» und «Nie mehr Nati B» aus dem Oltner Fanblock in Richtung der Langenthaler. Was vor Spielbeginn noch mehr eine vage Hoffnung der EHCO-Kurve war, könnte nun Realität werden. Denn wenn der EHC Olten am Mittwoch sein Heimspiel gegen den SC Langenthal gewinnt, dann war das Zusammentreffen am Montagabend in der Schoren-Halle tatsächlich das letzte Derby auf Langenthaler Boden auf absehbare Zeit. Der EHCO hat sich nämlich mit einem 5:2-Sieg drei Matchpucks für den Halbfinal-Einzug erkämpft.

Am Ende ergoss sich also all die Häme in Richtung SCL-Anhängerschaft. Aber es war trotz allem kein entspannter Abend, den die Oltner Fans im Schoren verbringen durften. Dafür strapazierte der EHCO die Nerven der ihm zugeneigten Menschen einmal mehr zu sehr. Als man nach zwei Dritteln und einer klaren 3:0-Führung dachte, dass die Gäste hier einem souveränen Sieg entgegengleiten würden, da veränderte sich die Physiognomie des Spiels noch einmal entgegen der Erwartungen. Der wirblige SCL-Amerikaner Steve Whitney erzielte nach 70 Sekunden im letzten Abschnitt den ersten Treffer für die Langenthaler.

Ein Timeout und Glücksgöttin Fortuna

Für die bis zu jenem Zeitpunkt glücklos kämpfenden Oberaargauer war es eine Erlösung, für die Oltner ein empfindlicher Dämpfer. Es brachen wieder die alten Muster auf. Passivität, fehlende Zuordnung, schlechtes Passspiel. Die logische Konsequenz: Frantisek Rehak verkürzte in der 49. Minute auf 2:3. EHCO-Headcoach Lars Leuenberger nahm sofort sein Timeout, um die flatternden Nerven seiner Spieler zu beruhigen.

Und er zog in jenen 30 Sekunden wohl auch die Gunst von Glücksgöttin Fortuna auf die Seite des EHC Olten. Es folgte die entscheidende Sequenz des Spiels: Erst traf Langenthals Yves Müller mit seinem Weitschuss nur den Pfosten. Im folgenden Konter schaffte es Oltens Stürmer Lukas Lhotak einen Lobpass von Larri Leeger gekonnt zu behändigen und verwertete dann solo vor Paupe backhand in Klassemanier. Statt 3:3 stand es 4:2 für den EHC Olten, womit die Partie entschieden war. Den Deckel drauf machte - wie kann es auch anders sein - Jan Mosimann mit einem Treffer ins leere Tor. Der Mann, der zuvor 78 Spiele lang ohne Torerfolg geblieben war, traf zum zweiten Mal in Serie.

EHCO-Goalie Lucas Rötheli erneut sehr stark

Auch wenn es am Ende wieder eine temporäre Zitterpartie wurde, so war der Sieg der Oltner unter dem Strich mehr als verdient. Vor allem im ersten Drittel hatte sich der EHC Olten mit einem konzentrierten Auftritt sehr gute Noten verdient. Die knappe 1:0-Führung durch Andri Spiller war ein zu geringer Lohn für die Leistung des EHCO, der sich im zweiten Drittel mit einem deutlich engagierteren Gegner konfrontiert sah. Die Langenthaler erarbeiteten sich nun mehr Spielanteile, hatten auch gute Chancen, scheiterten jedoch immer wieder am sehr starken Olten-Goalie Lucas Rötheli, der sich nun im dritten Spiel in Serie Bestnoten verdient hat.

Und im Sturm zeigten sich plötzlich die Oltner von ihrer opportunistischen Seite. Lukas Lhotak und Silvan Wyss nutzten zwei unübersichtliche Situationen vor Paupe zu zwei Treffern aus. Es waren zwei erknorzte, dreckige Tore, die es eben in den Playoffs dringend braucht.

Klar ist: Der EHC Olten ist die bessere der beiden Mannschaften. Man kann sich kaum vorstellen, dass sich der Favorit im Heimspiel am Mittwoch die Butter vom Brot nehmen lässt. Aber die Langenthaler werden alles daran setzen, dass die Oltner am Freitag nochmal in den Schoren zurückkehren müssen. Die Fangesänge haben geschmerzt - und wohl auch motiviert.

Telegramm Langenthal - Olten 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) Schoren, Langenthal. – 3231 Zuschauer. – SR Massy/Arpagaus, Baumgartner/Micheli. – Tore: 16. Spiller (Kast, Sterchi) 0:1. 32. Lhotak (Scheidegger) 0:2. 40. (39:09) Wyss (Mosimann) 0:3. 42. Whitney (Küng, Paupe) 1:3. 48. Rehak (Aeschlimann, Egle) 2:3. 50. Lhotak (Leeger) 2:4. 60. (59:44) Mosimann (ins leere Tor) 2:5. – Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Langenthal, 5-mal 2 Minuten gegen Olten. Langenthal: Paupe (Stettler); Helfer, Higgins; Müller, Aeschbach; Weber, Pienitz; Vögeli; Kämpf, Fuss, Küng; Egle, Aeschlimann, Whitney; Bärtschi, Salzgeber, Wyss; Wenger, Kläy, Füglister; Rehak. Olten: Rötheli (Nyffeler); Antonietti, Scheidegger; Leeger, Oejdemark; Schmuckli, Bircher; Hänggi; Lhotak, Collins, Nunn; Sterchi, Kast, Spiller; Hüsler, Haussener, Puide; Wyss, Weder, Mosimann; De Nisco. Bemerkungen: Olten ohne Dal Pian, Hächler, Horansky, Neukom (alle verletzt); Zaetta, Maurer, Heughebaert, Rapuzzi (alle überzählig). Langenthal ohne Kummer (krank), Hess, Meile, Moser (alle abwesend), Liniger (verletzt). Playoff-Viertelfinal (Best-of-7): Stand der Serie: Olten (2.) 3:1 Langenthal (7.)

Spiel 1: Olten - Langenthal 2:5

Spiel 2: Langenthal - Olten 2:3 n.Vrl.

Spiel 3: Olten - Langenthal 4:1

Spiel 4: Langenthal - Olten 2:5

Spiel 5: Mi., 19.45: Olten - Langenthal



evtl. Spiel 6: Fr., 19.46: Langenthal - Olten, evtl. Spiel 7: So., 17.30: Olten - Langenthal

