Der EHC Olten verliert beim EHC Kloten 1:3

Swiss League Im zweiten Drittel den Faden verloren: Der EHCO verliert den Spitzenkampf in Kloten 1:3 Nach sieben Siegen in Serie kassierte der EHC Olten mal wieder eine Niederlage. Beim 1:3 in Kloten verpassten es die Powermäuse, im ersten Drittel mit einer Menge vergebener Chancen, die Grundlage für einen weiteren Erfolg zu legen. Und wurden dafür im zweiten Abschnitt bestraft. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 12.10.2021, 22.55 Uhr

Dion Knelsen (Olten) taucht gegen Rihards Melnalksnis (Kloten). Marc Schumacher / freshfocus

Es liefen die letzten Sekunden des ersten Drittels, als Stan Horansky in doppelter Überzahl die goldene Gelegenheit hatte, den zweiten Treffer für den EHC Olten zu erzielen. Es wäre das 2:0 gewesen und somit der verdiente Lohn für einen erneut formidablen Auftritt der Oltner im Klotener Schluefweg. Aber: Horansky verfehlte das Tor, es blieb beim 1:0, welches Joel Scheidegger im Powerplay erzielt hatte (13.). Ein viel zu knapper Vorsprung angesichts des Aufwands, den der EHCO in den 20 Minuten zuvor betrieben hatte – was sich auch im Schussverhältnis von 18:6 zugunsten der Powermäuse statistisch eindrücklich manifestierte.

Als die Erinnerungen an das erste Duell wach wurden

Aber eben: Es wurden damit auch Erinnerungen wach an den ersten Vergleich der beiden Teams an selber Stelle vor ziemlich genau einem Monat. Auch dort hatten die Oltner im Abschluss gesündigt, und wurden später mit einer unglücklichen Niederlage bestraft (2:3 nach Verlängerung nach 2:0-Führung).

Und so sollte es auch diesmal kommen. Wobei der Sieg der Klotener am Ende in diesem Fall verdient war, weil sie mit Beginn des zweiten Drittels den nächsten Gang fanden, ihrem Gegner den Schneid abkauften und die Oltner ihrerseits komplett den Faden verloren. Mit verantwortlich waren dafür natürlich auch die Strafen. Während der EHCO im ersten Drittel dreimal in Überzahl agieren durfte, wendete sich das (Schiedsrichter-)Blatt nicht ganz überraschend im zweiten Durchgang. Konnte der erneut überragende Oltner Goalie Simon Rytz das Unheil mit ein paar sensationellen Paraden noch eine gewisse Zeit abwenden, so wurde der Druck der Klotener irgendwann zu gross.

Klotens Doppelschlag innert 47 Sekunden

Es kam das, was kommen musste: Erst reagierte EHCK-Topskorer Marc Marchon im Powerplay nach einem Abpraller von der Bande am schnellsten. Nur 47 Sekunden später wurde Kloten-Verteidiger Jordan Gähler in aussichtsreicher Abschlussposition vergessen und hämmerte den Puck zum 2:1 ins Netz. Die Wende war perfekt. Und angesichts eines Schussverhältnisses von 20:3 (!) in Drittel Nummer zwei auch gewiss verdient. «Wir hatten mit den langen Wechseln im zweiten Drittel Mühe», bemerkte EHCO-Torschütze Joel Scheidegger. «Die Klotener haben das sehr gut gemacht, indem sie die Scheibe immer wieder schnell aus der eigenen Zone beförderten. Das hat uns das Leben schwer gemacht.»

Im letzten Drittel kamen die Oltner wieder besser ins Spiel und gegen Schluss auch zu Chancen. Garry Nunn traf zweimal nur das Torgestänge. Mit etwas Glück hätte dem EHCO also sogar noch der Ausgleich gelingen können. Doch Fortuna war den Powermäusen – im Gegensatz zu ihren Kontrahenten im ersten Aufeinandertreffen – diesmal in der entscheidenden Phase nicht hold.

So endete die sieben Spiele dauernde Siegesserie des EHC Olten nicht ganz unerwartet mit einer Niederlage beim designierten Ligakrösus Kloten. Joel Scheidegger nahms gelassen zur Kenntnis – auch im Wissen, dass man nicht jedes Spiel gewinnen kann:

«Natürlich wollen wir immer als Sieger vom Eis. Wir haben sicher kein schlechtes Spiel abgeliefert, aber gegen eine Mannschaft wie Kloten reicht es so nicht. Es haben Details entschieden – und sie waren einfach wieder effizienter als wir.»

Am Samstag haben die Oltner im Heimspiel gegen Sierre die Chance zur Wiedergutmachung. In der Tabelle sind die Klotener nun bis auf einen Verlustpunkt an den EHCO herangerückt. Gut möglich, dass sich die beiden Teams in dieser Qualifikation bis zum Schluss ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Telegramm EHC Kloten - EHC Olten 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) Schluefweg. – 4176 Zuschauer. – SR: Castelli/Unterfinger (Ammann/Nater). – Tore: 13. Scheidegger (Nunn, Knelsen; Ausschluss Ramel) 0:1. 36. Marchon (Kindschi, Figren; Ausschluss Lüthi) 1:1. 37. Gähler (Meyer) 2:1. 60. (59:59) Marchon 3:1 (Olten ohne Goalie/Bankstrafe Olten)– Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Kloten. 6-mal 2 Minuten gegen Olten. Kloten: Nyffeler; Kindschi, Bartholet; Steiner, Gähler; Randegger, Ganz; Seiler; Marchon, Faille, Figren; Altorfer, Kellenberger, Meyer; Spiller, Simek, Dostoinov; Hinterkirchner, Melnalksnis, Knellwolf; Ramel. Olten: Rytz; Antonietti, Scheidegger; Lüthi, Schmuckli; Heughebaert, Maurer; Nater; Horansky, Knelsen, Nunn; Hasani, Forget, Mosimann; Wyss, Weder, Lhotak; Oehen, Schwab, Muller; Portmann. Bemerkungen: Kloten ohne Obrist und Stämpfli (beide verletzt). Olten ohne Fuhrer, Hüsler (beide verletzt), Weisskopf (krank) und Gurtner (überzählig). 58:49 Timeout Olten. Olten von 58:15 bis 58:49 und 59:21 bis 59:59 ohne Goalie. 57. Pfostenschuss Nunn. 59. Lattenschuss Nunn.

