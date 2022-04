Die Jura-Top-Tour startet ihre Saison mit dem Froburg-Berglauf

Laufsport Jura-Top-Tour startet mit dem Froburg-Berglauf in eine neue Runde Nach zwei Jahren mit eingeschränktem Programm und vielen Absagen kann die Jura-Top-Tour das Berglauf-Jahr 2022 mit einem vollen Plan eröffnen. Den Beginn macht die zweite Austragung des Froburg-Berglaufs, welcher alle vom Hobby-Walker bis zum ambitionierten Läufer begrüsst. Noah Born Jetzt kommentieren 07.04.2022, 18.00 Uhr

Die erste Ausgabe des Froburg-Berglaufs war ein voller Erfolg. Markus Müller

Corona machte den Organisatoren des Froburg-Berglaufs einen dicken Strich durch die Rechnung. 2019 ging die Premiere des Laufs mit rund 450 begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmern über die Bühne. «Die erste Austragung war ein grosser Erfolg. Die Festwirtschaft war danach rappelvoll», erklärt OK-Präsident Stefan Krebs. «Im Vorfeld hatten wir damals 350 Anmeldungen. Am Wettkampftag kamen weitere 100 dazu.»

Im folgenden Jahr hatte der Laufverein Froburg die Organisation bereits abgeschlossen und freute sich auf die zweite Austragung des Berglaufs. Doch dann fiel alles ins Wasser. «Wir hatten vieles geplant, aber dann kam der Lockdown. Zum Glück konnten wir einige Dinge wiederverwerten und auf unsere kooperativen Sponsoren zählen», sagt Krebs.

Corona-Lockerungen kamen zu spät – «Wir hatten ein zweites Mal grosses Pech»

2021 versuchte der Verein erneut, den Berglauf mit einem vollgepackten Rahmenprogramm durchzuführen, jedoch ohne Ergebnis. Ein herber Rückschlag für Stefan Krebs und sein Team: «Viele Ideen waren in Planung, aber diese konnten wir nicht umsetzen, da die Lockerungen des Bundesrats erst nach dem Lauf vollzogen wurden. Wir hatten ein zweites Mal grosses Pech.»

Mitten in Corona-Zeiten konnte der Start nur in Intervallen erfolgen. Hier am Tüfelsschlucht-Berglauf 2021. Bruno Kissling

Rolf Schoy, der Ok-Präsident der Jura-Top-Tour bestätigt: «Das war eine wirklich triste Sache. Nachdem wir im Jahr 2020 nur den Weissensteinlauf durchführen konnten, hatten wir ein Jahr später verschiedene Varianten aufgestellt. Dazu gehörten Kompromisse wie etwa der Start in Intervallen oder eine Veränderung der Originalstrecke. Dennoch mussten wir erneut viele Bergläufe absagen.»

Anmeldungszahlen gingen aufgrund der Absagen stark zurück

Die Teilnehmerzahlen litten unter den pandemischen Umständen stark. «Im Jura-Top-Tour-Jahr vor Corona gab es insgesamt über 4000 Anmeldungen. 2021 waren dann nur noch die Hälfte davon am Start mit dabei», erläutert Schoy. An die Zahlen von vor Corona will die Tour wieder anknüpfen.

Auch der Froburg-Berglauf möchte sich an den Anmeldungen der ersten Austragung orientieren. «Wir hoffen auf 450 bis 500 Starter. Im Moment haben wir 300 Anmeldungen, doch wir erwarten am Wettkampftag nur noch wenige zusätzliche Nachmeldungen, da es höchstwahrscheinlich schlechtes Wetter geben wird», meint Stefan Krebs.

OK-Präsident Rolf Schoy hofft auf Teilnehmerzahlen wie vor der Corona-Pandemie. Patrick Lüthy

Trotz der Aufhebung der Corona-Massnahmen verzichtet der Laufverein Froburg auch am Freitag auf das Führen einer Festwirtschaft und einer Siegerehrung. «Die Corona-Ansteckungen sind momentan enorm hoch und wir wollen nicht dazu beitragen, dass mehrere Fälle an unserem Lauf auftreten», begründet OK-Präsident Krebs den Entscheid. Rolf Schoy bestätigt den Verzicht als Ausnahme:

«Alle Organisatoren der anderen Bergläufe wollen eine Festwirtschaft machen und an das Programm von vor Corona anknüpfen.»

Das diesjährige Programm des Froburg-Berglaufs wird mit einem Kids-Parkour angereichert. Im Startbereich können Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. «Wir wollten den Kids-Parkour bereits 2020 in unser Programm aufnehmen. Nun konnten wir ihn letzten Samstag testen und die Kinder hatten grossen Spass daran. Es ist geplant, dass wir den Parkour an jeder weiteren Ausgabe durchführen werden», sagt Stefan Krebs.

Rolf Schoy ist von der Idee begeistert: «Ich finde das extrem wichtig und wir arbeiten auch mit den anderen Veranstaltern daran, ein fixes Rahmenprogramm für Kinder und Jugendliche aufzustellen.»

Einer vollständigen Jura-Top-Tour steht nichts mehr im Wege. Eine Anmeldung für den Froburg-Berglauf ist immer noch möglich. Am Wettkampf-Freitag kann bis 45 Minuten vor Startschuss eine Nachmeldung erfolgen. Bereits drei Wochen später mach die Tour in Hägendorf für den 33. Tüfelsschlucht-Berglauf halt.

