Born to Run: Neuauflage des Oltner Klassikers

Vormals «Belchen Berglauf» Gelungene Premiere beim neuen Oltner Berglauf: Trotz garstigem Wetter ist der erste «Born to Run» ein voller Erfolg Zum 40. Jubiläum präsentiert sich der ehemalige Belchen Berglauf in einem neuen Gewand und weiss junge sowie alte Laufbegeisterte zu überzeugen. Den Sieg sichert sich der Deutsche Lukas Borghardt. Michael Höchner Jetzt kommentieren 22.08.2022, 05.00 Uhr

Zum ersten Mal im neuen Gewand: Der «Born to Run» führt die Tradition des Belchen Berglaufs fort. Roland Schmid

Bereits zum dritten Mal wird der Oltner Berglauf vom ESV Olten organisiert. Pünktlich zum 40. Geburtstag erhält der Lauf neben einer neuen Strecke auch einen neuen Namen. Als «Born to Run» will man auch in Zukunft das Sportangebot Oltens bereichern und die Running-Community in der Region verbinden. Bei suboptimalen Bedingungen mit starken Regengüssen setzen sich bei den Männern Lukas Borghardt und bei den Frauen Céline Aebi durch.

Mehr als nur ein Berglauf - ein Vereinsfest

Das Wetter ist für einen Jubiläumslauf wahrlich nicht ideal. Die wiederkehrenden kurzen, aber starken Regenphasen sind zwar nach den letzten Dürremonaten gut für die Natur, erschweren den Läufern aber die Herausforderung der ansonsten schon anspruchsvollen 12.5 km langen Strecke rund um den Born. Doch vielen Läuferinnen und Läufern scheint das nichts auszumachen, ganz im Gegenteil, wie Jenny (33) erklärt: «Der Regen ist ziemlich cool, man kann die Natur auf eine ganz andere Art erleben. Man ist noch einmal näher verbunden.»

In den Stadthalle Olten konnte man dem Regen entgehen. Michael Höchner

Wer nicht gerne im Regen steht, kann sich alternativ auch in der Stadthalle aufhalten. Neben Verpflegungsständen trifft man dort vor allem die Familien der Teilnehmenden und Mitglieder des ESV Olten. Für den polysportiven Eisenbahner-Sportverein-Olten ist der «Born to Run» nämlich mehr als nur ein Berglauf. «Ein Grund, weshalb wir den Lauf übernommen haben, war auch die Möglichkeit, daraus ein Vereinsfest zu machen», so OK-Präsident Ruedi Gugger. Die ESVler würden sich ansonsten nur in ihren jeweiligen Abteilungen treffen, ergänzt der 62-Jährige und präsentiert stolz das Zusammenkommen aller. So sorgen zum Beispiel die Fotografinnen und Fotografen des ESVO dafür, dass das Vereinsfest auch in Erinnerung gehalten wird.

Freude für den Laufsport

Obschon die neuen Organisierenden noch über wenig Erfahrung verfügen, geht der Event ohne grössere Probleme über die Bühne. Auch die Teilnehmenden konnten bereits für die neue Strecke begeistert werden. «Die alte Strecke hat mir sehr gut gefallen, aber diese finde ich fast noch ein wenig besser. Es ist kein klassischer Berglauf und das ist gut so», sagt Philipp (30) der als Zweiter die Ziellinie überquerte.

Das «Bornchäppelli» war eines der Highlights auf der 12.5 km langen Strecke. Roland Schmid

Der «Born to Run» ist Teil der Jura-Top-Tour, einer Reihe von zehn Bergläufen im Jura-Gebirge. Anders als beispielsweise der Weissensteinlauf, endet der Run nicht auf der Spitze, sondern führt wieder zurück ins Ziel. Damit ist der «Born to Run» eher ein Trail-Run und damit der Exot unter Läufen der Jura-Top-Tour. Für Gugger ist das nichts Schlechtes:

«Wir sind überzeugt davon, dass es Vielfalt braucht. Es braucht steile und lange Bergläufe wie einen Weissenstein aber auch einen Trail-Run, welcher hoch und runter geht mit Start und Ziel am gleichen Ort, so wie hier in Olten.»

Sportstadt Olten

Vor vier Jahren wurde der damals noch Belchen-Berglauf genannte Event das letzte Mal von der Laufsportgruppe Olten organisiert. Dass ein solch traditionsreicher Lauf gestrichen werden sollte, war für Gugger unvorstellbar. Ihm war schnell klar, dass etwas getan werden musste. Olten präsentiert sich als Sportstadt und braucht daher auch eine Laufsport-Veranstaltung, erklärt Gugger und ergänzt:

«Dass dieser Lauf in meiner Region gestrichen werden sollte, hätte mich sehr geschmerzt. Als freudiger Bergläufer und Sportler war es klar - mit dem grossen Verein im Rücken -, dass wir den Lauf aufrechterhalten müssen.»

Der Born to Run verbindet Laufbegeisterte aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland. Wie in anderen Sportarten, soll auch im Laufsport der Nachwuchs gefördert werden. Getan wird dies in Olten mit Schülerläufen, welche neu im Programm stehen. Von der ersten bis zur zehnten Klasse haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, die Freude am Laufen zu entdecken und erste Wettkampferfahrungen zu sammeln. «Ich finde es grossartig, dass sie etwas für die Kinder organisieren und diese für den Sport begeistern. Es ist eine super Gelegenheit, um sich mit Gleichaltrigen zu messen», sagt Tanja (40), welche Mutter von drei teilnehmenden Kindern ist. Neben dem Hauptlauf und den Schülerläufen gibt es auch eine Kategorie für Walker.

Deutscher Sieger

Nach dem übergangsmässigen Corona-Jahr war der Born zum zweiten Mal Austragungsort des Oltner Berglaufs. Die Strecke, welche Blick auf die Festung Aarburg bietet und hinauf zur Bornkappelle in Kappel führt, war für viele Läuferinnen und Läufer neues Terrain. Am schnellsten absolvierte der 31-jährige Deutsche Lukas Borghardt den Lauf. Der Bad Säckinger setzte sich mit einer Zeit von 47:41 Minuten vor Philipp von Arx (49:21) aus Olten und Flurin Leugger (50:02) aus Zürich durch. Bei den Frauen sicherte sich die Utzenstorferin Céline Aebi (54:09) den Sieg. Auf Platz zwei und drei folgten Selina Roth (55:49) aus Sonvilier und die Oltnerin Arlette Maurer (56:13).

Auch in der Kategorie Walking gingen Läuferinnen und Läufer an den Start. Roland Schmid

Eine schöne Szene ereignete sich kurz zuvor auf den letzten Metern beim Walking, als eine Dreiergruppe gemeinsam auf die Zielgerade einbog. Urs Vonarburg, Monika Frefel und Daniel Lacher waren bis zum Schluss auf Augenhöhe. Anstatt sich um den Sieg zu streiten, liefen die drei gemeinsam ins Ziel und sind ein Sinnbild für die von den Veranstaltern angepriesene Freude und Gemeinschaft des Laufens.

Ranglisten Männer

1. Lukas Borghardt (Bad Säckingen) 47:42. 2. Philipp von Arx (Olten) 49:21. 3. Flurin Leugger (Zürich) 50:02. 4. Timo Bernhard (Olten) 50:16. 5. Stefan Meinzer (Uster) 50:42. 6. David von Arx (Olten) 51:07. 7. Klaas Puls (Zofingen) 51:30. 8. Michael Wyss (Olten) 52:11. 9. Michael Snow (Olten) 53:40. 10. Marcel Klaus (Rickenbach SO) 53:44. Frauen

1. Céline Aebi (Utzenstorf) 54:09. 2. Selina Roth (Sonvilier) 55:49. 3. Arlette Maurer (Olten) 56:13. 4. Simone Hertenstein (Liestal) 56:44. 5. Maja Hügli (Gränichen) 58:44. 6. Yvonne Holderegger (Olten) 59:32. 7. Andrea Aeberhard (Bern) 1:00:48. 8. Stefanie Maurer (Solothurn) 1:02:13. 9. Carine Dietiker (Günsberg) 1:02:31. 10. Valérie Kessler (Schönenwerd) 1:04:17.

