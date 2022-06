Die Männer und Frauen des HC Olten greifen nach dem Meistertitel

Landhockey «Wir wollen den Titel nach Olten holen»: Die Männer und Frauen des HCO greifen nach dem Meistertitel Beide NLA-Teams des HC Olten haben sich für das Final-Four-Turnier in Wettingen qualifiziert. Die Frauen gehen als amtierende Titelverteidigerinnen in den Ernstkampf, wohingegen die Männer im Halbfinal die grosse Hürde Rotweiss Wettingen bezwingen wollen. Noah Born Jetzt kommentieren 17.06.2022, 05.00 Uhr

Die Frauen des HCO stehen vor der Mission Titelverteidigung. Patrick Lüthy / IMAGOpress

Die Schweizer Landhockey-Meisterschaften gehen in die entscheidende Saisonphase. Sowohl die vier besten Frauen- als auch die vier besten Männerteams treten am Finalturnier in Wettingen an. Beide Equipen des HC Olten haben sich mehrheitlich souverän qualifiziert und lassen den Meistertraum aufleben.

In der Schlussrangliste der NLA landete das Team um Cheftrainer Kike Suarez auf dem vierten Platz, mit 34 Punkten aus 18 Partien. Hingegen war das HCO-Frauenteam erfolgreicher, welches dank 22 Zählern in insgesamt zehn Spielen auf dem zweiten Rang platziert ist.

Die HCO-Männer schnappten sich das letzte Final-Four-Ticket

«Grundsätzlich hatten wir einen guten Saisonstart», meint HCO-Captain Mirko Hug. «Die erste Runde lief optimal und wir waren Tabellenzweiter. Danach hatte es etwas gehapert. Wir haben wichtige Spiele knapp verloren und zu wenige Tore erzielt. Gegen Ende der Spielzeit stieg die Formkurve dann wieder nach oben.»

Die HCO-Männer gehen als Underdogs in die Finalspiele. zvg

Dem Männerteam des HC Olten steht im Final-Four-Turnier eine schwere Aufgabe bevor. Denn sie treffen bereits im Halbfinal auf den Titelfavoriten Rotweiss Wettingen. Somit kommt es zur Neuauflage der letztjährigen Halbfinal-Affiche, in welcher der Rekordmeister die Oberhand behielt. Der Teamcaptain meint:

«Wettingen war damals die klar bessere Mannschaft und lag bereits früh in Führung. Aber unser Team hat in diesem Jahr enorme Fortschritte gemacht und die Vorzeichen stehen dieses Mal anders.»

Die Oltner mussten sich in den ersten beiden Saisonpartien gegen RWW geschlagen geben. Die Aargauer siegten in der jeweiligen NLA-Runde mit 6:2 und 1:0. Für den HCO kam es im mittleren Saisonabschnitt noch dicker, als man sich der zweiten Mannschaft der Wettinger 1:2 geschlagen geben musste.

Die Reaktion folgte im letzten Spiel der Qualifikationsphase: Olten gewann auswärts in Wettingen mit 3:2 gegen den Serienmeister, welcher den siebten Titel in Folge anpeilt. «Das war ein sehr wichtiger Sieg. Zudem gelang uns der Siegtreffer erst kurz vor Spielschluss. Zwar war vor dieser Partie die Tabellensituation bereits klar, aber für die Moral unseres Teams ist dieser Erfolg bedeutend», bestätigt Mirko Hug.

Mit einer soliden Defensive und hoher Effizienz zur Überraschung

Der HC Olten geht mit einem klaren Gameplan in den Halbfinal: «Wir wollen ein ausgeglichenes Spiel bereiten und defensiv gut stehen. Dazu müssen wir unsere Chancen effektiv nutzen und längstmöglich im Spiel bleiben. Wettingen ist auf jeden Fall der Favorit und der Druck ist definitiv bei ihnen, da sie auch zu Hause spielen. Wir sind parat und werden alles geben, um es Rotweiss möglichst schwierig zu machen.»

Die Oltnerinnen sicherten sich den Schweizermeistertitel 2020/21 gegen Rotweiss Wettingen nach Penaltyschiessen. zvg

Auch die Frauen des HCO werden zur selben Halbfinal-Paarung, wie in der vergangenen Spielzeit antreten. Gegner ist erneut der Luzerner SC, den die Oltnerinnen auf dem Weg zum Meistertitel 6:0 besiegten. Zudem bestätigte der HC Olten seine neuerliche Favoritenrolle mit zwei Saisonsiegen über die Innerschweizerinnen. «Vom Ergebnis abgesehen, waren es immer schwierige Partien gegen den LSC. Sie können etwas und das wissen wir. Aber wir haben als Team einen riesen Schritt gemacht und die Siege verdient eingefahren», erklärt Cheftrainer Marcus Ventar.

Der Coach des HCO-Frauenteams hat vor dem entscheidenden Final-Four-Turnier mit Personalsorgen zu kämpfen:

«Die Rücksaison war sehr wackelig, was mit zahlreichen Ausfällen zu tun hatte. Im Moment ist die Situation etwas kritisch, da ein paar Spielerinnen krank sind. Daher muss ich abwarten, welche Mannschaftsstärke wir in Wettingen aufbringen können. Doch unser Ziel ist klar: In den Final zu kommen und die Europacup-Teilnahme sichern.»

Marcus Ventar kennt den grossen Kontrahenten Rotweiss Wettingen aus nächster Nähe. Patrick Lüthy / IMAGOpress

Den Siegesdruck sieht Ventar nicht bei seinen Meisterinnen: «Wettingen ist in der Verantwortung den Titel zu holen. Wir gehen locker ins Final-Four und versuchen Rotweiss wenn möglich zu ärgern. Letztes Jahr hatten wir im Finale etwas Glück gegen sie, da ein Penaltyschiessen immer eine 50:50-Angelegenheit ist. Aber ich war selber eine Zeit lang Trainer bei Wettingen und kenne ihr Spiel. Sie werden mit grossem Druck auftreten müssen.»

Am Wochenende kommt es auf der Sportanlage Bernau zu den Entscheidungen

Die Männer (13 Uhr gegen RWW) und Frauen (18 Uhr gegen den LSC) des HC Olten stehen am Samstag im jeweiligen Halbfinal auf dem Feld. Am Sonntag finden dann die Finalspiele, sowie die Partien um den dritten Platz statt. Die Devise ist von HCO-Captain Hug eindeutig formuliert: «Die Frauen haben letzte Saison ihren Job gemacht, dieses Jahr sind die Herren dran. Jetzt wäre es mal wieder an der Zeit den Titel nach Olten zu holen.»

