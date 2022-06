Versöhnlicher Saisonabschluss: HC Olten gewinnt zweimal Bronze

Landhockey Reaktion geglückt: Zweimal Bronze zum Saisonabschluss für den HC Olten Der HCO musste sich in den Halbfinalpartien der Frauen und Männer geschlagen geben. Die Oltner verloren deutlich gegen Gastgeber Rotweiss Wettingen, das Frauenteam knapp im Shoot-Out gegen den Luzerner SC. Am Folgetag gelang beiden Equipen eine Antwort – und den Bronzegewinn. Noah Born Jetzt kommentieren 20.06.2022, 09.12 Uhr

Zwei Siege im Spiel um Platz drei: Ein gelungener Wettkampfsonntag für den HC Olten. zvg

Der Samstag des Final-Four-Turniers in Wettingen begann mit einer bitteren Enttäuschung für den HC Olten. Das Team um Kapitän Mirko Hug ging gegen den Favoriten Rotweiss Wettingen unter und musste sich gleich mit 7:1 geschlagen geben. RWW reagierte stark auf die Niederlage zum Abschluss der regulären Saison und konnte seinen Fans ein Schützenfest auf der Bernau bieten.

Der HCO konnte den Schwung des 3:2-Auswärtssieges beim Rekordmeister nicht in den Halbfinal mitnehmen und war vom Anspiel an unterlegen.

Chancenlos gegen einen stark auftretenden Rekordmeister

Bereits in der siebten Spielminute konnten sich die Wettinger ein erstes Mal belohnen. Morard erzielte die frühe 1:0-Führung des Topfavoriten, worauf drei weitere Treffer des Heimteams im ersten Viertel folgten. In den nächsten 17,5 Minuten kamen die Oltner besser in die Partie, liefen jedoch weiterhin dem deutlichen Rückstand hinterher. Kurz vor der Pause gelang den Wettingern nach einer kurzen Ecke das 5:0. Die definitive Entscheidung des Halbfinals bei hohen Sommertemperaturen.

In der zweiten Hälfte konnten die Gastgeber das Resultat routiniert verwalten. Zusätzlich gelang Rotweiss der sechste und siebte Torerfolg im dritten Viertel. Olten kämpfte gegen die Chancenlosigkeit an und erzielte acht Minuten vor Spielschluss in Person von Cyrill Roth den Ehrentreffer. Aufgrund der 7:1-Niederlage war es klar, dass der HC Olten im Spiel um Bronze antreten wird. Als Gegner kor sich im zweiten Halbfinale der Servette HC heraus.

Führung aus der Hand gegeben und Penalty-Pech

Auch das Frauenteam des HCO scheiterte an der Finalqualifikation. Eigentlich begann die Equipe von Cheftrainer Marcus Ventar stark in der Partie gegen den Luzerner SC. Séline Grütter konnte die Oltnerinnen im zweiten Viertel in Führung schiessen. Der Treffer gelang nach einer Strafecke. Kurz nach der Pause konnte Lot Schoemaker für den Favoriten nachdoppeln. Die 2:0-Führung des HC Olten hielt bis neun Minuten vor Spielende.

Ein kämpferisches Luzern verkürzte und forcierte nun sein volles Angriffsspiel. Tatsächlich gelang den Aussenseiterinnen darauf der Ausgleich, wobei kein Sieger in der verbleibenden Spielzeit ermittelt werden konnte. Der Shoot-out musste entscheiden, und dabei behielt der LSC die besseren Karten.

Die Luzernerinnen verwandelten zwei Penaltys, die Oltnerinnen trafen nur bei einem Versuch. Somit musste der HC Olten seinen Europacup-Traum bereits am ersten Wettkampftag begraben. Gegner um Bronze sollten, nach einer deutlichen 0:4-Pleite gegen den Gastgeber Wettingen, die Black Boys Genf werden.

Die Oltner bejubeln den Sieg im Spiel um Platz drei. zvg

Neuer Tag, neues Glück

Eine Reaktion zeigen: Das hiess es für den HC Olten am zweiten Spieltag des Wochenendes. Im Spiel um Bronze schlug die Equipe von Cheftrainer Kike Suárez den Servette HC nach einem umkämpften Shoot-out. Die Genfer verloren bereits ihren Halbfinal zuvor im Penaltyschiessen gegen den Grasshopper Club Zürich. Olten startete stark in die Partie und konnte vor der Pause durch Corsin Rauch mit 1:0 in Führung gehen.

Servette reagierte auf den Rückstand, erkämpfte sich im dritten Viertel den Ausgleich. Nach den vollständigen 70 Spielminuten behielt der HCO im Shoot-out die Oberhand. Olten verwandelte gleich dreifach und sicherte sich die verdiente Bronzemedaille. Ein versöhnlicher Abschluss des Final-Four-Turniers.

Einen Sieg zum Saisonabschluss konnten sich auch die Frauen des HCO bescheren. Mit einem überzeugenden Auftritt siegten die Dreitannenstädterinnen 3:1 gegen die Black Boys Genf und festigten den dritten Schlussrang. Diana Hoxhaj erzielte bereits in der ersten Spielminute den Führungstreffer. Danach folgten ein routinierter Auftritt der Oltnerinnen und jeweils ein weiterer Treffer im zweiten und dritten Viertel.

Den Westschweizerinnen gelang im Schlussviertel zwar noch der Anschlusstreffer zum 1:3, jedoch lief den Black Boys danach die Zeit davon, und die Schlusssirene beendete den souveränen Auftritt des HC Olten.

Somit konnten sowohl das Männer- als auch das Frauenteam des HC Olten die Heimreise mit der Bronzemedaille im Gepäck antreten.

