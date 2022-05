Die Olten Saints kürten auf dem Kleinholz zum Lacrosse-Meister

Randsportart Auf dem heimischen Kleinholz: Die Olten Saints krallen sich den Lacrosse-Meistertitel Das Männerteam des Lacrosse-Club Olten erkämpft sich den Schweizer Meistertitel im Lacrosse. Für den 2018 gegründeten Verein ist es der erste nationale Triumph auf dem Aussenfeld. Die Oltnerinnen schnappten sich in einem spannenden Spiel den dritten Meisterschaftsplatz. Ein Besuch bei einer Randsportart. Noah Born Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Olten Saints holten sich den Schweizer Meistertitel im heimischen Kleinholz. Patrick Lüthy

Von den Ureinwohnern Nordamerikas zur Kriegsvorbereitung erfunden, verbreitete sich eine Sportart mit Schläger und Ball um den Globus und verlor fortlaufend an Bedeutung. Lacrosse gehört auf dieser Welt zu den Randsportarten, nur in Kanada gilt es neben dem Eishockey als Nationalsport. In der Schweiz erhält die ehemalige Olympische Wettkampfdisziplin bisher wenig Beachtung, dennoch gibt es auch bei uns begeisterte Lacrosse-Spieler und eine nationale Meisterschaft. Sowohl in der Halle als auch auf dem Rasen wird der Ballsport betrieben.

Die schweizweit besten Teams auf der grünen Spielfläche duellierten sich am Samstag im Oltner Kleinholz um den begehrten Schweizer Meistertitel. Die Finalspiele der Männer und Frauen, sowie die Spiele um den dritten Platz, standen auf dem Tagesprogramm. Dabei waren die ambitionierten Olten Saints im Männerfinal und im Bronzespiel der Frauen vertreten.

Insgesamt befinden sich beim Lacrosse zehn Spieler pro Team auf dem Rasen. Die Spielfläche gleicht der Grösse eines Fussballfelds, wobei die Tore nicht an der Auslinie befestigt sind, sondern sich 14 Meter feldeinwärts befinden. Das Torgehäuse hat die Form eines Vierecks und ist normalerweise 1.83 Meter hoch und breit. Zum Ziel der Feldspieler gehört, einen Hartgummi-Ball mit dem sogenannten «Stick» ins Tor zu bugsieren. Ein Lacrosse-Schläger ist häufig länger als einen Meter und am oberen Stockkopf befindet sich ein eingespanntes Netz, auch «Pocket» genannt. Über das Fangnetz gelingt eine saubere Ballkontrolle und ein genaues Passspiel.

Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy Final der Lacrosse Schweizer Meisterschaft in Olten: Lacrosse Club Olten Saints (blau) gewinnt gegen Wettingen Wild Lacrosse Patrick Lüthy / Patrick Luethy

Männer mit, Frauen ohne Helm

Zum ruppigen Sport ist eine schützende Ausrüstung Pflicht. Diverse Schoner, Schutzhandschuhe und ein Helm sind zu tragen, wobei beim Frauen-Lacrosse erstaunlicherweise mehrheitlich ohne Kopfschutz gespielt wird. Die Spieleraufstellung wird in vier Positionsreihen unterteilt: Drei Angreifer, drei Mittelfeldspieler, drei Verteidiger und ein Torwart. Die Stocklänge passt sich der Feldstellung an. Desto weiter sich die Position in der eigenen Hälfte befindet, desto länger wird das Spielgerät. Eine vollständige Lacrosse-Partie dauerte eine Stunde, wobei diese in vier Viertel mit jeweils drei Spielpausen unterteilt ist. Schlussendlich gilt: Wer mehr Tore schiesst, gewinnt.

Die Spielausrüstung des Männerlacrosse. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

Knapper Sieg gegen die Hauptstädterinnen

Der Lacrosse-Club Olten startete erfolgreich in den Entscheidungstag. Die Oltnerinnen bezwangen im Spiel um den dritten Platz die Bern Titans 10:9. Vereinspräsident Matthias Annaheim meint: «Das ist ein sehr wichtiger Schritt für unser Frauenteam, wobei die zahlreichen Trainings ihre Früchte tragen. Der Fortschritt des Teams ist erkennbar, auch wenn wir aufgrund von Corona zwei Jahre lang keine Playoffs spielen durften.»

Im Regelwerk des Frauen-Lacrosse wird darauf verwiesen, dass ein Mundschutz obligatorisch zu tragen sei. Bei den Männern gehört ein Helm zur Pflichtausrüstung. «Es liegt nicht nur daran, dass die Schüsse im Männer-Lacrosse schneller und harter abgefeuert werden, sondern in der Frauenmeisterschaft gibt es eine Schussregel, welche einen direkten Zusammenprall verhindert. Eine Spielerin darf also nicht schiessen, wenn eine Verteidigerin in der direkten Schusslinie steht. Bei den Männern gibt es keine solche Regel und grundsätzlich mehr Körperkontakt im Bereich des Erlaubten», erklärt Matthias Annaheim.

Dario Lindegger (rechts) bejubelt einen Oltner Treffer. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

Am Nachmittag stand der grosse Männer-Final an. Die Olten Saints empfingen Wettingen Wild auf dem Kleinholz-Rasen. Das Heimteam startete stark in die Partie und konnte mit einer 4:2-Führung in die Halbzeitpause gehen. Im dritten Viertel lagen die Oltner eine Schippe drauf und bauten den Vorsprung um drei weitere Treffer aus. Wettingen kam im Schlussabschnitt nochmals heran, doch die Saints verwalteten die Führung geschickt. Mit einem 8:6-Endstand konnten sich die Oltner erstmals zum Schweizer Meister auf dem Lacrosse-Aussenfeld küren. Der Präsident der Olten Saints sagt:

«Wir spielen bei den Männern seit zirka 14 Jahren, damals noch mit dem SV Olten verbunden, und konnten nun dank der stets wachsenden Motivation endlich den Titel sichern. Der Verein hatte sich bereits zuvor für Finalspiele qualifiziert, doch es fehlte immer der letzte Schritt zum Erfolg.»

Der grosse Auftritt des Lacrosse Club Olten. Patrick Lüthy / Patrick Luethy

In der jetzigen Form existiert der Lacrosse-Club Olten seit 2018. Annaheim spürt die positive Entwicklung des Lacrosse-Sports in der Region: «Wir haben ein Frauenteam aufgebaut und vor drei Jahren kam ein Jugendteam dazu. Lacrosse ist in dieser Form ein sehr junger Sport und bekommt noch kein grosses Medienaufsehen. Aber unser Verein wächst und wir werden weiterhin Werbung für das Lacrosse machen.»

Vom Kleinholz nach Barcelona

Die Oltner qualifizierten sich mit dem Schweizer Meistertitel für die nächste Austragung des Ken Galluccio Cups in Barcelona. Dabei spielen die Landesmeister Europas um den grössten Vereinstitel des Kontinents. Mittendrin werden die Olten Saints und das Frauenteam der Wettingen Wild als nationaler Vertreter am Turnier teilnehmen und den Fortschritt des wachsenden Schweizer Lacrosse-Sports unter Beweis stellen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen