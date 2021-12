Vor dem Spitzenspiel EHC Olten EHC Kloten

Knüller im Kleinholz Der grosse Vergleich vor dem Spitzenspiel: Wer ist stärker? Olten oder Kloten? Am Donnerstagabend kommt es zum ersten Aufeinandertreffen der beiden dominierenden Swiss-League-Teams der laufenden Saison im Kleinholz. Wir nehmen die beiden Mannschaften unter die Lupe und verraten, wie der EHCO trotz sinkender Formkurve seine Leaderposition verteidigen könnte. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 23.12.2021, 05.00 Uhr

Wichtiger Rückkehrer für den EHCO: Eliot Antonietti (l.) im Zweikampf gegen Klotens Steve Kellenberger. Marc Schumacher / freshfocus

Ausgerechnet jetzt, möchte man sagen, sieht sich der EHC Olten mit der ersten Formbaisse der laufenden Saison konfrontiert. Ausgerechnet jetzt, weil heute Abend der grosse Swiss-League-Rivale, der EHC Kloten, zum grossen Spitzenkampf ins mit vielen Zuschauern gefüllte Kleinholz kommt. Ausgerechnet jetzt, weil die Oltner über drei Monate wie auf Schienen von einem Erfolg zum anderen geeilt waren. Ausgerechnet jetzt also, wo alles angerichtet wäre für den Vergleich unter den beiden mit Abstand besten Teams der Liga, humpelt der EHCO aus verschiedenen Gründen in das Schlagerduell gegen den Aufstiegsfavoriten Nummer eins. Auch deshalb fällt die Favoritenrolle den Gästen aus Kloten zu. Aber ganz ohne Hoffnung sind die Oltner nicht, wie die folgende Analyse zeigt:

Simon Rytz ist in der laufenden Saison der beste Goalie der Swiss League. Seine Statistiken: 1,35 Gegentore pro Spiel, 94,72 Prozent Fangquote, 6 Shutouts in 19 Partien. Das sind fantastische Werte. Auch Klotens Goalieduo Dominic Nyffeler/Sandro Zurkirchen weist starke Zahlen auf, trotzdem hält der EHCO mit Rytz den grösseren Trumpf in den Händen.

Vorteil Olten

Im beneidenswerter Verfassung: EHCO-Goalie Simon Rytz. Marc Schumacher / freshfocus

Mit 1,55 Gegentoren pro Spiel weist der EHCO auch hier die bessere Bilanz auf als Kloten (1,69). Mit der Rückkehr des zuletzt angeschlagenen Eliot Antonietti kehrt zudem ein wichtiger Spieler zurück ins Ensemble von Oltens Headcoach Lars Leuenberger, der punkto Defensive nun fast wieder aus dem Vollen schöpfen kann.

Vorteil Olten

In diesem Bereich gibts punkto Verteilung der Vorteile nichts zu diskutieren. Der EHC Kloten kann punkto Offensive deutlich mehr Feuerkraft bieten als der EHCO. Das unterstreicht einerseits die Statistik: Kloten erzielte bisher 4,48 Tore pro Spiel, Olten deren 4,04. Andererseits vor allem auch, weil bei den Oltnern mit Dion Knelsen der absolute Schlüsselspieler verletzungsbedingt fehlt. Was sich zuletzt entsprechend massiv auf die Torproduktion ausgewirkt hat, weil eben (noch) niemand in die Bresche gesprungen ist. Dem EHCO fehlt im Sturm die Tiefe in der Mannschaft, die die Klotener aufweisen.

Vorteil Kloten

Fehlt an allen Ecken und Enden: EHCO-Captain Dion Knelsen. Marc Schumacher / freshfocus

«Strafen nehmen strengstens verboten» heisst es für den EHC Olten am heutigen Abend. Denn das Powerplay ist eine stärksten Waffen des EHC Kloten. Die Erfolgsquote von fast 30 Prozent ist Spitzenklasse und die mit Abstand beste der ganzen Liga. Zwar ist auch Oltens Unterzahlspiel alles andere als schlecht (84,3 Prozent), aber das Gegentore-Risiko ist in diesen Situationen angesichts von Klotens Feuerkraft enorm gross. Immerhin: Auch das EHCO-Powerplay lässt sich mit einer Erfolgsquote von 22,8 Prozent sehen, wobei Kloten aber auch die bessere Unterzahl-Bilanz aufweist (86,8 Prozent).

Vorteil: Kloten

Sechsmal in Serie ging der EHC Kloten zuletzt als Sieger vom Eis. Die Mannschaft von Headcoach Jeff Tomlinson ist also derzeit sehr gut im Strumpf. Auch deshalb gelang es den Fliegern, ihren Rückstand in der Tabelle auf den EHCO von sechs auf eine Einheit zu reduzieren. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Formkurve der Oltner nach unten zeigt. Das hängt natürlich mit der Absenz von Dion Knelsen zusammen. Auf der anderen Seite war es auch nicht zu erwarten, dass der EHC Olten nach dem «goldenen Herbst» immer weiter so durchmarschieren würde.

Vorteil: Kloten

Gefährlicher Powerplay-Spieler: Klotens Schwede Robin Figren. Freshfocus

In den ersten beiden Duellen der beiden Swiss-League-Dominatoren war im Schluefweg jeweils der EHC Kloten als Sieger vom Eis gegangen. Beim 3:2 nach Verlängerung mit viel Glück, beim 3:1 verdient. Nun zeichnet sich aufgrund der Ausgangslage der dritte EHCK-Sieg im dritten Vergleich ab. Aber aufgepasst: Der EHCO wird mit dem Publikum im Rücken alles daran setzen, seine Leaderposition zu verteidigen. Ausserdem sind bei den Oltnern einige Spieler überreif dafür, dass der offensive Knoten endlich platzt. Und wer weiss: Vielleicht steht ja plötzlich doch noch ein zweiter Söldner auf dem Eis...

News for EHCO - Kloten Antonietti, eine B-Lizenz und ein Geduldsspiel Die Verpflichtung eines Ersatzes für den bis im Januar verletzten Captain und Topscorer Dion Knelsen entwickelt sich für EHCO-Sportchef Marc Grieder zum Geduldsspiel. Auch am Mittwoch konnte der Vollzug des schon seit Tagen angestrebten Transfers noch nicht bekannt gegeben werden. Es besteht nur noch eine minimale Chance, dass der Knelsen-Stellvertreter gegen Kloten aufläuft. Dafür müssten aber alle Vertrags- und Lizenz-Modalitäten rechtzeitig geklärt sein und auch die Reise in die Schweiz klappen. Ziemlich sicher werden die Oltner dafür gegen Kloten auf die Dienste eines routinierten Stürmers aus der National League zählen können, der via B-Lizenz kommt. Nimmt man das gestrige, optionale Training als Massstab, dann dürfte EHCO-Headcoach Lars Leuenberger im Spitzenspiel auch wieder auf die Dienste von Verteidigungsminister Eliot Antonietti zählen dürfen. Der Hüne trainierte im normalen Jersey. Im roten «Kein-Kontakt»-Tenue war erstmals auch wieder Adam Hasani unterwegs (wie auch Cédric Maurer und Jerome Portmann). Im Stadion Kleinholz wird heute Abend eine grosse Anzahl Zuschauer erwartet. Die 1844 verfügbaren Sitzplätze sind bereits seit Tagen ausverkauft. Und auch bei den Stehplätzen sieht es aufgrund des Vorverkaufs nach gutem Besuch aus, zumal auch Kloten mit einer Menge Fans anreisen wird. Auf jeden Fall empfiehlt der EHCO den Zuschauern, rechtzeitig zu erscheinen, um längere Wartezeiten zu vermeiden. (ku)

