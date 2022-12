Lars Leuenberger über seine Vertragsverlängerung beim EHC Olten

Interview Lars Leuenberger bleibt Trainer beim EHC Olten: «Diesen Hunger nach Erfolg zu spüren, ist toll» Lars Leuenberger hat seinen Vertrag als Headcoach des EHC Olten um zwei Jahre verlängert. Im Interview erklärt er, weshalb er an seinem Job beim Swiss-League-Leader so viel Spass hat und mit welchen Gefühlen er der trotz allem ungewissen sportlichen Zukunft entgegenblickt. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 16.12.2022, 16.34 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fokussiert: Lars Leurenberger hat mit dem EHC Olten weiterhin ambitionierte Ziele im Visier. Marc Schumacher / freshfocus

Wann war für Sie klar, dass Sie weiter beim EHC Olten bleiben möchten?

Für mich stellte sich eigentlich gar nie die Frage, ob ich die Zusammenarbeit weiterführen möchte. Ich habe in Olten seit eineinhalb Jahren viel Spass an der Arbeit.

Was hat alles für den EHCO gesprochen?

Ich spüre einen grossen Zusammenhalt in der Organisation und vor allem den Willen, weitere Schritte nach vorne zu machen. Nicht zwingend mit dem Ziel, in die National League aufzusteigen. Sondern in dem Sinn, dass alle Alles versuchen, um das Optimum herauszuholen. Diesen Drive, diesen Hunger nach Erfolg, gegenseitig zu spüren, ist toll.

Der Aufstieg in die National League ist das grosse Ziel, aber alles andere als gewiss und schon gar nicht planbar. Hatten Sie keine Bedenken bezüglich der unsicheren Zukunft der Swiss League, gerade nach dem Rückzug von Langenthal?

Deshalb war es mir wichtig, dass sich der Klub klar positioniert und sagt, wohin man will. Wir bleiben ambitioniert, wir wollen gewinnen. Und egal, wo wir nächste Saison spielen und wie die Liga aussieht: Wir müssen unseren eigenen Weg konsequent gehen. Aber ja: Es ist natürlich schade, verlieren wir mit Langenthal unseren Derby-Gegner, nachdem sich vorher bereits Ajoie und Kloten nach oben verabschiedet hatten.

Sie haben sich für zwei weitere Jahre verpflichtet. Das heisst also auch, dass Sie die Gewissheit haben, dass der EHCO so oder so mit einer kompetitiven Mannschaft ins Rennen gehen wird?

Ja, das haben wir frühzeitig besprochen. Und dieses Bekenntnis, weiter zu investieren, war für mich natürlich auch ausschlaggebend bei meiner Entscheidung.

Wie geht es mit Ihrem Assistenten Stefan Schneider weiter?

Die Gespräche mit ihm laufen. Ich bin zuversichtlich, dass wir unsere Zusammenarbeit fortsetzen dürfen. Auch unsere gemeinsame Reise ist noch nicht zu Ende.

Wenn Sie auf die letzten eineinhalb Jahre zurückblicken: Wie haben Sie diese Reise beim EHCO bisher erlebt?

Wir sind eine Gruppe, der Trainer, die Mannschaft, der Sportchef, die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat - die ganze Organisation verfolgt dieselben Ziele. Das zu erleben und ein Teil davon sein zu dürfen, gefällt mir ungemein.

Wo kann und muss der Klub nochmal einen Schritt machen?

Alle wissen, dass wir uns in jeder Beziehung verbessern und grösser werden können. Aber das ist letztlich mit einem finanziellen Investment verbunden.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass der EHCO in der aktuellen Saison seine ambitionierten Ziele erreicht?

Eine wichtige Erkenntnis für mich ist, dass wir als Mannschaft nochmal besser geworden sind im Vergleich zum letztem Jahr. Das zeigt sich vor allem jetzt mit den vielen Verletzten. Wir sind breiter besetzt. Aber das allerwichtigste ist, dass wir im Frühling, während der Playoffs, gesund sind,

Sind Sie eigentlich überrascht, dass Ihre Mannschaft diese Phase mit bis zu acht gleichzeitig verletzten Stammspielern so gut überstanden hat?

Überrascht? Ja. Aber ich bin froh, konnten wir diesen Schritt machen und vor allem die Lehren aus der letzten Saison ziehen. Dort war die Erkenntnis, dass wir punkto Kader zu schmal aufgestellt waren, vor allem während der Finalserie gegen Kloten. Es ist immer gut, wenn man nach einer Analyse die entsprechenden Korrekturen anbringen und die dann auch umsetzen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen