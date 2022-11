Handball HV-Olten-Frauen: Nerven behalten, Moral bewiesen und den Bann gebrochen Im siebten Anlauf gewinnen die Frauen des HV Olten ihr erstes Saisonspiel – trotz eines kapitalen Fehlstarts. Gegen Yverdon verwandeln die bisher punktlosen Oltnerinnen einen Sechstore-Rückstand am Ende noch in einen Sieg und gewinnen 23:22 Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 13.11.2022, 17.28 Uhr

Die Frauen des HV Olten verloren den Zusammenhalt nie. Andre Veith

Es war zum Haare raufen: Die Matchuhr zeigte ziemlich genau zehn Minuten Spielzeit an. Aufseiten des HV Olten prangte bei der Anzeige der Tore immer noch eine «0», beim Gast aus Yverdon eine «6». Auch die siebte Meisterschaftspartie der neuen Saison schien für die Oltnerinnen den gewohnten Gang zu nehmen, sprich, mit einer Niederlage zu Ende. Die ersten Minuten waren geprägt aus einem Mix von Pech und Unvermögen. Vergebene Siebenmeter, eine Handvoll Pfosten- und Lattenschüsse sowie technische und taktische Unzulänglichkeiten in der Defensive wie in der Offensive.

In der Folge fingen sich die HVO-Frauen zwar auf, doch dem Rückstand, den sie sich in der Startphase eingehandelt hatten, schienen sie schier endlos hinterherzuhecheln. Nach 42 Minuten stands immer noch 20:14 für die Waadtländerinnen, die ihren Gegner scheinbar mühelos auf Distanz halten konnten. Doch dann erzwangen die Oltnerinnen die Wende, die man als neutraler Beobachter kaum mehr für möglich hielt. Das NLB-Schlusslicht holte Treffer für Tor auf - und hinten im Tor lief HVO-Goalie Alexandra Ennen zu Hochform auf. Insgesamt sieben Abschlüsse Yverdons machte sie in der Schluss-Viertelstunde zunichte und war damit die Basis für die unwahrscheinliche Oltner Aufholjagd.

HVO-Torfrau Alexandra Ennen war am Ende ein starker Rückhalt. Andre Veith

Der erste Führungstreffer reichte zum Sieg

132 Sekunden vor der Schlusssirene brachte Cédrine Zanitti den HVO erstmals in Führung. Ausgerechnet sie, die vorher mit allen ihren sechs Abschlussversuchen erfolglos geblieben war. Ihr Treffer zum 23:22 war gleichbedeutend mit dem Schlussresultat. Die Oltnerinnen wehrten die letzten Angriffsversuche der Gäste aus Yverdon mit viel Leidenschaft und grosser Kampfkraft ab. Entsprechend riesig war der Jubel, als die Schiedsrichter die Partie beendeten und der ersten HVO-Sieg im siebten Anlauf feststand.

Sichtlich geschafft und immer noch etwas aufgewühlt befand der Trainer der Oltnerinnen, André Bichsel, dass «wir endlich mal das im Spiel umgesetzt haben, was wir seit Wochen regelmässig im Training zeigen. Es war wichtig für meine Spielerinnen, dass sie merken, dass das, was wir machen, auch funktioniert, wenn wir die nötige Disziplin und Konzentration an den Tag legen.»

Bichsel: «Ich muss meinen Spielerinnen ein Kränzchen winden»

Besonders bemerkenswert war auch der Faktor Moral. Eine nicht funktionierende Equipe würde angesichts des bisherigen Saisonverlaufs nach so einem kapitalen Fehlstart auseinanderbrechen. «Da muss ich meinen Spielerinnen wirklich ein Kränzchen winden. Sie geben sich nie auf, sie bleiben dran. Auch wenn das in unserer Situation nicht immer einfach ist», freute sich Bichsel über den starken Charakter der mehrheitlich jungen Equipe.

Das Oltner Trainerduo Sandro Romeo (l.) und André Bichsel diskutiert. Andre Veith

Die zwei Punkte, die man gegen Yverdon geholt hat, sind nicht nur kurzfristig für die Moral wichtig, sondern auch für den weiteren Saisonverlauf. Die Teams nehmen die Zähler, die man in der Qualifikation holt, auch in die Abstiegsrunde mit. Da ist jeder gewonnene Punkt Gold wert.

