HV Olten verpflichtet Isländerin Harpa Jónsdóttir

Handball Die Isländerin Harpa Jónsdóttir will mit dem HV Olten durchstarten Die Kreisläuferin stösst vom amtierenden Schweizer Meister LK Zug zu den Oltnerinnen. An den letztjährigen Swiss Handball Awards wurde Jónsdóttir zum Publikumsliebling der höchsten Frauenliga auserwählt. Nun folgt der Wechsel in die Dreitannenstadt, um den HVO im Aufstiegskampf zu verstärken. Noah Born Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Oltner Neuverpflichtung: Harpa Jónsdóttir. HV Olten

Seit 2017 spielt die talentierte Handballerin in der Schweiz. Anfangs für den BSV Stans in der zweithöchsten Schweizer Frauenliga, bis sie zwei Jahre später den Sprung zum LK Zug wagte. In der Zentralschweiz wurde Jónsdóttir vorerst in die zweite Equipe versetzt, jedoch erkämpfte sie sich mit guten Leistungen einen Platz im Top-Kader der Zuger.

Der Gewinn des Doubles aus Meisterschaft und Pokal in der Saison 2020/21 krönte ihre erste Spielzeit in der SPL-1. «Das war ein unglaubliches Jahr. Niemand hätte vor der Saison gedacht, dass wir beide Titel holen würden», sagt die Isländerin zu ihrem Triumph mit dem LKZ. Zudem durfte sich Jónsdóttir den Award als Publikumsliebling für ihre kämpferische und sympathische Art gutschreiben lassen. Die Auszeichnung wurde mittels «Fan-Voting» vergeben.

«In Island spielt man entweder Fussball oder Handball»

Den Stellenwert des Sports in ihrem Heimatland, wo vor allem Ballsportarten die Inselbewohner begeistern, erklärt Jónsdóttir kurz und bündig: «In Island spielt man entweder Fussball oder Handball.» Dennoch sei es für isländische Spielerinnen üblich bei einem Verein ausserhalb der Insel unterzukommen: «Die Mehrheit spielt im Ausland und daher ist das Niveau in der einheimischen Liga nicht allzu hoch. Das Level ist ungefähr gleich stark, wie hier in der Schweiz.»

Wegen der Liebe in die Schweiz gezogen

Ihr Engagement beim BSV Stans vor rund fünf Jahren hatte keine sportlichen, sondern andere Gründe: «Ich habe damals in Dänemark meinen Freund kennengelernt und bin mit ihm in die Schweiz gezogen. Er meinte, ich könne hier sicher gut Handball spielen.» Harpa Jónsdóttirs Lebensgefährte ist der ehemalige Handballer Mike Felder, welcher nun als Assistenztrainer beim NLB-Club Stäfa tätig ist.

«Es braucht sehr viel Planung und auch viel Selbstkontrolle»

Als Frau in der Schweiz professionell Handball zu spielen ist noch nicht möglich. Um dennoch in einer höheren Liga bestehen zu können, muss die Leidenschaft und der Job gut koordiniert werden. «Es braucht sehr viel Planung und auch viel Selbstkontrolle», meint Jónsdóttir. Für ausländische Spielerinnen ist ein Wechsel in die Schweiz daher mit grossen Hürden verbunden. Doch Harpa Jónsdóttir spielt in die Karten, dass sie ein beinahe perfektes Schweizerdeutsch spricht:« Ich wollte es unbedingt lernen und habe immer Nachgefragt, wenn ich etwas nicht wusste.»

Trotz ihres Treffers konnte Harpa Jónsdóttir (HV Olten, grünes Trikot, Nummer 3) die Niederlage gegen Arbon nicht verhindern. Mario Gaccioli

Für die 24-Jährige folgt nun der Schritt zurück in die Zweite Liga, mit dem Wechsel zum HV Olten. Beim Aufstiegsaspiranten soll Harpa Jónsdóttir zu einer wichtigen Stütze des Teams werden. Die hohen Erwartungen konnte sie sogleich bestätigen. In bisher drei Partien für den HVO gelangen der jungen Isländerin elf Tore. Damit hatte sie einen bedeutenden Anteil zu den wichtigen Punktgewinnen im Kampf um den Aufstieg.

«Nach Olten zu wechseln, war für mich keine einfache Entscheidung. Aber ich hatte in Zug wenig Spielzeit erhalten und die Konkurrenz auf der Kreisläufer-Position war sehr gross. Dann hatte mich der Trainer Christoph Sahli angerufen und das Angebot vorgeschlagen zum HV Olten zu wechseln. Ich fand es ein cooles Projekt mit einem klaren Ziel: der Aufstieg», erklärt die Isländerin.

Erfolgreicher Start wird von Corona ausgebremst

In der Dreitannenstadt hat sich Jónsdóttir gut eingelebt: «Das Team ist super und sie haben mich gut integriert. Es fühlt sich nicht so an, als wäre ich erst seit drei Wochen beim HVO.» Für sie ist der Vereinswechsel mit einer grossen Veränderung verbunden. «In meinen bisherigen Spielen wurde ich als Abwehrchefin eingesetzt. Auf dieser Position habe ich in meiner Karriere zuvor noch nie gespielt. Das Verteidigen ist meine Schwachstelle und die Spiele waren sehr streng für mich. Aber ich glaube die Anpassung an das Verteidigungsspiel kommt schnell», sagt die Oltner Neuverpflichtung.

Beim Heimspiel des HV Olten letzten Samstag gegen den Tabellenletzten HSG Leimental fehlte Harpa Jónsdóttir im Verteidigungsbollwerk. Sie hat sich mit dem Coronavirus infiziert und muss eine Zwangspause einlegen. Leimental wurde trotz der Absenz Jónsdóttirs mit 40:25 bezwungen und der HVO krallt sich weiterhin an der Tabellenspitze der SPL-2 fest.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen