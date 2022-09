Die Frauen des HV Olten vor der neuen Saison.

Handball Die Frauen des HV Olten und der Neuaufbau nach dem Knalleffekt Die Frauen des HV Olten gehen mit einer stark verjüngten Equipe in die neue Spar-Premium-League-2-Saison - und einer neuen Konstellation auf der Trainerbank. Das hat natürlich Auswirkungen auf die Zielsetzung. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 03.09.2022, 05.00 Uhr

Sie wird an allen Ecken und Enden fehlen: HVO-Goalgetterin Nina van Polanen (am Ball). Markus Müller / Oltner Tagblatt

Die letzte Saison endete für die Frauen des HV Olten im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Knalleffekt. Nicht nur verpasste man in letzter Sekunde auf dramatischste Art und Weise den Aufstieg in die höchste Liga. Sekunden nach dem vermeintlichen Siegtreffer, der die Promotion gesichert hätte, kassierte man quasi mit der Schlusssirene den Ausgleich, womit in der Endabrechnung ein Pünktchen fehlte.

Gleichzeitig endete auch die Trainerkarriere von Christian Müller mit einem Eklat der unschönen Sorte, als er im Frust über die dramatischen Ereignisse seinen Ärger an einer seiner Spielerinnen ausliess. Kurz: Nach diesem Meisterschaftsabschluss war irgendwie klar, dass bei den HVO-Frauen ein Neuanfang ins Haus steht.

Engere Zusammenarbeit mit der U18-Equipe

Auf der Trainerposition kam es zu einem aufgelegten Wechsel. André Bichsel, der sich die Verantwortung bisher mit Christian Müller geteilt hatte, ist nun der alleinige Chef. Müller wäre unabhängig von den Geschehnissen so oder so von seinem Amt zurückgetreten. Die Suche nach einem (gleichberechtigten) Assistenten verlief bisher ergebnislos. Bichsel wird deshalb zusammen mit U18-Trainer Joel Wernli die Geschicke der ersten Frauen-Equipe leiten. Das macht insofern Sinn, als dass aus der eigenen Jugend sowieso eine ganze Reihe von Spielerinnen in den (erweiterten) Kader aufrückten und die beiden Equipen generell enger zusammenarbeiten.

André Bichsel (Mitte) rückt als Trainer der HVO-Frauen vermehrt in den Mittelpunkt. Zvg / Oltner Tagblatt

Womit auch klar ist, dass der seit Jahren angestrebte und mehrmals knapp verpasste Sprung ins Oberhaus des Schweizer Frauenhandballs als Ziel für den HV Olten vorderhand in den Hintergrund rückt. Mit gutem Grund: Das Team hat mit der überragenden Goalgetterin und Lebensversicherung Nina van Polanen (Rücktritt/Studium im Ausland), Hannah Bopp, Harpa Jonsdottir (beide zu GC) sowie den Geschwistern Latina und Simona Negroni jede Menge Klasse und Routine verloren.

Der happige Sprung von den Juniorinnen und den Ewachsenen

«Diese Abgänge konnten wir nicht 1:1 kompensieren», unterstreicht André Bichsel. Die Jugend aus den eigenen Reihen soll und muss es richten. Wobei das Team durchaus noch die eine oder andere, erfahrene Spielerin in seinen Reihen weiss. Anders ausgedrückt: Beim HV Olten stehen die Zeichen klar auf «Neustart».

Und entsprechend wurde auch die Erwartungshaltung angepasst. Bichsel umschreibt die Zielsetzung wie folgt: «Wir wollen unsere Equipe in der zweithöchsten Liga etablieren und vor allem die vielen jungen Spielerinnen weiterentwickeln. Der Sprung von den Juniorinnen zu den Erwachsenen ist nicht so einfach – vor allem, was das Spieltempo anbelangt. Deshalb schauen wir einfach mal, wie weit das für uns reicht.»

Am Samstag kommt es um 16 Uhr zum ersten Kräftemessen. Die zweite Equipe von Zug ist in der Giroud-Olma-Halle zu Gast.

