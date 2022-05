Handball: Frauen des HV Olten vor entscheidendem Aufstiegsspiel

Handball Das Traumziel ist für die Frauen des HV Olten wieder zum Greifen nah Am Samstag können die Frauen das HV Olten den vielleicht entscheidenden Schritt in Richtung Aufstieg in die NLA machen. Im Direktduell gegen GC Amicitia Zürich wäre ein Sieg bereits mehr als die halbe Miete. Aber Trainer Christian Müller plagen vor dem Gipfeltreffen auch Sorgen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 12.05.2022, 16.00 Uhr

Auf Top-Torjägerin Nina van Polanen (Mitte) ruhen die grössten Hoffnungen der HVO-Frauen. Markus Müller / Oltner Tagblatt

Es gibt sie, diese berühmten Befreiungsschläge im Sport. Auch die Frauen des HV Olten erlebten letzthin so einen Moment. Der 28:27-Sieg am vergangenen Samstag gegen Kreuzlingen war enorm wichtig. Denn mit diesem Erfolg kehrten die Oltnerinnen wieder zurück in den Kampf um den Aufstieg in die Nationalliga A (offiziell «Spar Premium League» genannt). Oder, wie es Co-Trainer Christian Müller formuliert: «Jetzt haben wir unser sportliches Schicksal wieder selber in der Hand.»

Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg in Zürich (Spielbeginn ist Samstag, 18 Uhr in der Turnhalle Hardau) hätten die HVO-Frauen den erträumten Schritt in die höchste Spielklasse ziemlich sicher geschafft. Sie würden dann vor der letzten Runde zwei Punkte Vorsprung auf das fünftklassierte GC Amicitia aufweisen - bei einer um gut 20 Tore besseren Tordifferenz.

Weshalb ein Sieg in Zürich fast Pflicht ist

Christian Müller, Sportchef und Co-Trainer HV-Olten-Frauen Zvg / Oltner Tagblatt

In der letzten Runde treffen die Zürcherinnen auf die punktlosen und abgeschlagenen Frauen von Arbon, während der HVO vor eigenem Publikum gegen Herzogenbuchsee antreten muss. Auch deshalb ist ein Sieg der Oltnerinnen in Zürich schon fast Pflicht - oder zumindest ein Unentschieden. Es ist nicht anzunehmen, dass sich die GC-Equipe gegen das Tabellen-Schlusslicht eine Blösse geben würde zum Abschluss dieser Auf-/Abstiegsrunde.

Auch wenn die Moral beim HV Olten, vor allem nach dem wichtigen Exploit gegen Kreuzlingen, ausgezeichnet ist, muss man mit heftigen Verletzungsproblemen klarkommen, die sich während der letzten Wochen laufend akzentuiert und auch ihren Beitrag dazu geleistet haben, dass man nicht auf das erhoffte Rendement gekommen ist. «Wir haben ein sehr schmales Kader. Das hat man in einigen Partien vor allem gegen Ende der Spiele natürlich gemerkt. Dort fehlten uns, im Gegensatz zu den anderen Teams, oft die Wechselmöglichkeiten», erklärt Müller, wie sich das Pech auf die Performance seiner Equipe auswirkte.

Viele Verletzte, dafür aber weniger Druck

Mit Rebecca Wyer, Stefanie Knörr (beide Kreuzbandriss) sowie Ivana Müller-Ravlic und Harpa Jonsdottir (beide Gehirnerschütterung) fehlen dem HVO auch beim Aufstiegsgipfel vier wichtige Spielerinnen. Und entsprechend ist der personelle Spielraum des Trainerduos Müller/Bichsel eingeschränkt. Für Müller aber kein Grund, zu jammern: «Wir machen das Beste draus», betont er und fügt an: «Ich glaube, so eine Situation kann einer Equipe auch Energie verleihen. Gerade gegen Kreuzlingen zeigten wir eine starke Teamleistung.»

Letztlich werden im Direktduell gegen die Grasshoppers wohl auch die Nerven eine entscheidende Rolle spielen. Für Christian Müller ist das zum jetzigen Zeitpunkt aber eher ein Nebenschauplatz. «Ich denke, dass wir zu Beginn der Aufstiegsrunde, als wir noch komplett waren und die Erwartungshaltung gross war, mehr Mühe hatten. Wenn wir den Aufstieg jetzt, unter diesen schwierigen Umständen, doch noch schaffen sollten, dann wäre es eher eine Überraschung. Darum können wir am Samstag ohne Druck aufspielen.»

Hilfe erhoffen sich die Frauen des HV Olten natürlich auch von den Fans, die möglichst zahlreich nach Zürich kommen sollen. Der Verein organisiert für 20 Franken pro Person eine Carfahrt. Abfahrt ist 16 Uhr bei der Stadthalle in Olten. Es hat Platz, so lange es Platz hat.

