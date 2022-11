Herkulesaufgabe für den HV Olten im Cup gegen St. Otmar

Handball-Cup Herkulesaufgabe für den HV Olten: QHL-Vertreter St. Otmar ist zu Gast im 1/16-Final Am Samstag um 18 Uhr steigt in der Giroud-Olma-Halle der Cup-Knüller zwischen dem HV Olten und dem TSV St. Otmar St. Gallen. Alles andere als ein Weiterkommen des NLA-Teams wäre eine Überraschung, trotzdem will der HVO nicht nur die Statistenrolle einnehmen. Michael Höchner Jetzt kommentieren 18.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der HV Olten empfängt am Samstag den TSV St. Otmar St. Gallen zum 1/16-Final im Schweizer Cup. Christian Roth / zvg

Die Vorfreude ist gross. Das erste Mal seit zwei Jahren ist mit dem TSV St. Otmar St. Gallen wieder ein Team aus der höchsten Schweizer Handball Liga zu Gast. Gegen den Quickline-Handball-League-Vertreter dürften die Oltner mit allergrösster Wahrscheinlichkeit chancenlos bleiben. Selbstverständlich will man sich aber nicht schon im Vorfeld geschlagen geben.

Verglichen zum Fussball passiert es im Handball eher selten, dass ein Erstligist einen NLA-Club eliminieren kann. Deshalb rechnet man sich bei den Oltner auch keine allzu grossen Chancen auf das weiterzukommen aus. «Wir rechnen nicht mit einem Sieg, das wäre vermessen. Wichtiger ist es, dass wir ein gutes Spiel machen», erklärt HVO-Trainer Hanspeter Arnold und führt aus:

«Wir wollen am Ende sagen können, dass wir in bestimmten Spielphasen dem Gegner Paroli bieten konnten. Das wäre schon ein Erfolg.»

Der HV Olten ist klarer Aussenseiter gegen St. Otmar. Christian Roth / zvg

Erfahrung gegen Oberklassige

Dass man im 1/16-Final des Schweizer Cups gegen St. Otmar spielen kann, verdankt man dem 30:25-Auswärtssieg in der ersten Runde gegen den Ligakonkurrenten Altdorf.

Allgemein gab der HVO in den letzten Jahren im Cup-Wettbewerb eine gute Figur ab. In den letzten drei Jahren konnte man mit Wädenswil/Horgen und Biel zweimal einen NLB-Club bodigen. Auch gegen die QHL-Teams Pfadi Winterthur und Wacker Thun vermochte man phasenweise gut mithalten, ehe man sich am Ende doch deutlich geschlagen geben musste.

Die Spiele gegen Thun und Winterthur haben gezeigt, wie gross der Qualitätsunterschied zwischen den beiden Ligen ist. Fehler gegen St. Otmar darf sich der HVO kaum erlauben, wie Arnold erklärt: «Auf diesem Niveau wird jeder Fehler direkt bestraft.» Da hilft es auch nicht, dass bei St. Otmar Topskorer Ariel Pietrasik ausfällt. «Ich will meine Mannschaft nicht schmälern, aber gegen einen Erstligisten sollte es für St. Otmar auch mit der zweiten Garnitur reichen», sagt Arnold.

Ostschweizer Resultatkrise

Topskorer Ariel Pietrasik fehlt bei St. Otmar verletzt. Reto Martin

Der polnische Nationalspieler Pietrasik fehlt bei den Ostschweizern seit rund einem Monat und dürfte aller Voraussicht nach noch länger ausfallen. Dank einem breiten und routinierten Kader kann St. Otmar den Ausfall zwar auf dem Platz ersetzen, die Resultate blieben seither aber aus.

In den sieben Partien ohne Pietrasik ging man sieben Mal als Verlierer vom Feld. Betrachtet man die Spiele aber genauer, erkennt man folgendes: St. Otmar befindet sich zwar in einer Resultats-, aber nicht in einer Formkrise. Viele der verlorenen Partien gingen knapp aus, wie auch am vergangenen Mittwoch gegen den HSC Suhr Aarau (25:26). Mit ein wenig mehr Spielglück sähe die miserable Bilanz der Ostschweizer anders aus.

Trotzdem kann der HV Olten daraus Hoffnung schöpfen. Gewinnen will nämlich gelernt sein und das können die Oltner gut. Aktuell ist man Tabellenführer in der 1. Liga und steht kurz davor, sich für die Finalrunde zu qualifizieren. Mit dem Schwung der Liga im Rücken, kann der HVO unbekümmert in diese Partie gehen. «Im Wissen, dass wir nichts zu verlieren haben, wollen wir so lange wie möglich dran bleiben und ihnen das Leben möglichst schwer machen», erklärt Pascal Schenker, der beim HVO den linken Rückraum besetzt.

Erstes Heimspiel und Wiedersehen

Das Duell mit St. Otmar ist auch ein Wiedersehen mit Noah Haas. Der 24-Jährige bestritt in der Saison 15/16 20 Spiele für den HV Olten und mauserte sich seither zu einem arrivierten QHL-Spieler mit internationaler Erfahrung.

Spielte einst beim HVO: die Nummer 17 der Ostschweizer, Noah Haas. Ralph Ribi

Für das erste Heimspiel der Saison in der Giroud-Olma-Halle (bisher nur Heimspiele in der Stadthalle) kann Arnold fast aus dem Vollen schöpfen. Lediglich Viktor Pantelic mit dem HSC Suhr Aarau im Einsatz steht und Moritz Aufdenblatten, welcher nach wie vor eine Verletzung auskuriert, fehlen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen