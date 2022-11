Technologien Irgendwo zwischen Spielerei und Zukunft: Im Niederamt steht jetzt «die kleinste Smart-City der Welt»

Auf dem Firmengelände von Bouygues wurde in Niedergösgen ein Parcours mit «zukunftsweisenden» Technologien eingeweiht. Dieser richtet sich an Fachleute aus Politik und Wirtschaft und will vor allem eines: vernetzte Effizienz.