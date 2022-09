Handball Adieu Pech, willkommen Glück: Der HV Olten richtet seinen Blick wieder nach oben Nach einer von übermässigem Verletzungspech geprägten Saison wollen die Mänenr des HV Olten wieder angreifen. Das Traumziel bleibt der Aufstieg in die NLB. Bis dorthin ist es ein weiter Weg. Auch deshalb predigt Trainer Hanspeter Arnold Geduld. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 08.09.2022, 05.00 Uhr

HVO-Trainer Hanspeter Arnold (r.) nimmt seine neunte Saison in Angriff. Bruno Kissling

Erst hatten sie kein Glück. Und dann kam auch noch Pech dazu. Wenn HV-Olten-Trainer Hanspeter Arnold die letzte Saison Revue passieren lässt, dann gibt es zwei schwerwiegende Faktoren, die das am Ende nicht zufriedenstellende Resultat massgeblich beeinflusst haben. Der HVO verpasste die anvisierte Aufstiegsrunde. «In den ersten Spielen fehlte uns das nötige Wettkampfglück. Und dann kamen die Verletzungen. Uns fehlten zeitweise vier Stammspieler gleichzeitig», erzählt Arnold.

Kombiniert mit dem gnadenlosen 1.-Liga-Modus, bei welchem sich jeweils nur die Erst- und Zweitplatzierten der vier Gruppen für die Aufstiegsrunde qualifizieren, waren den Oltnern bald einmal die sportlichen Felle davongeschwommen. Es blieb nur der Gang in die Abstiegsrunde.

Eine Aufgabe, die der HVO aber schliesslich souverän meisterte. «Auch deshalb, weil nach und nach wieder wichtige Spieler in die Mannschaft zurückkehrten», sagt Hanspeter Arnold, der bereits seine neunte (!) Saison bei den Oltner Handballern an der Seitenlinie in Angriff nimmt.

Mit Optimismus und kaum verändertem Kader

Er tut dies mit einer guten Portion Optimismus – und einer nur unwesentlich veränderten Mannschaft. Mit Jan Peter und Nico Dubi verlor man zwar zwei Stammspieler, konnte sich auf der anderen Seite aber mit dem zuletzt pausierenden, NLA-erfahrenen Raphael Rohr verstärken. Dazu weiss Hanspeter Arnold eine ganze Reihe an jungen Spielern aus dem erweiterten NLA-Kader des HSC Suhr Aarau in seiner Mannschaft. Er sagt: «Wir hatten gewichtige Abgänge, die wir aber wieder kompensieren konnten.»

Bleiben also die Oltner selber von grobem Verletzungspech verschont und auch die NLA-Equipe des HSC, dann weisen sie eine schlagkräftige Truppe auf, die unter normalen Umständen ganz vorne in der Tabelle mitspielen kann.

Doch gerade die bittere Erfahrung aus der letzten Saison lassen Hanspeter Arnold vorsichtig sein punkto Prognosen. «Jetzt müssen wir erstmal die Qualifikationsphase hinter uns bringen. Das primäre Ziel ist das Erreichen der Aufstiegsrunde. Dann werden die Karten neu gemischt. Dann wird man auch sehen, ob und wie die aufstiegswilligen Konkurrenten nochmals punkto Transfers investieren. Danach schauen wir weiter, wohin uns der Weg führt.»

«Die Spieler sind leistungs- und erfolgsorientiert»

Klar ist aber auch, dass man in Olten nach den vielen, mehr oder weniger unglücklich verpassten Aufstiegen in die NLB vom Sprung in die zweithöchste Spielklasse träumt. «Es ist kein Geheimnis, dass wir den Schritt schaffen wollen. Das liegt auch im Naturell meiner Spieler, die schon sehr leistungs- und erfolgsorientiert unterwegs sind. Die haben ehrgeizige Ziele und wollen nicht einfach ein bisschen Feierabend-Handball spielen», unterstreicht Arnold.

Als Partner-Team des HSC Suhr Aarau wäre eine Zukunft in der NLB aus strategischer Sicht sowieso wünschenswert. Zumal die zweite HSC-Equipe nach dem Aufstieg in die 1. Liga nun auf demselben Level (und sogar in derselben Gruppe) spielt wie der HVO.

Was unter anderem zur Folge hatte, dass man vor der Saison die Spieler untereinander aufteilen musste. Innerhalb derselben Spielklasse dürfen die Akteure selbstverständlich nicht mehr von der einen Mannschaft zur anderen hin- und hergeschoben werden.

