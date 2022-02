Handball 1. Liga Nach verpasster NLB-Quali: Jetzt startet der HV Olten in die Abstiegsspiele Nach einer verkorksten Hauptsaison muss der HVO die Abstiegsrunde überstehen, um in der 1. Liga zu verbleiben. Dem eigentlichen Aufstiegsaspiranten könnte die aktuelle Spielzeit zum Verhängnis werden. Cheftrainer Hanspeter Arnold nimmt Stellung zum Verpassen der NLB-Qualifikation. Noah Born Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Hanspeter Arnold musste lange mit einem dezimierten Kader auskommen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Sieben Siege aus 14 Partien reichten dem HV Olten nicht zur erhofften Teilnahme an der Aufstiegsrunde. Die Equipe, um Cheftrainer Hanspeter Arnold erreichte den enttäuschenden vierten Tabellenplatz und musste sich den Teams Handball Emmen, TV Dagmersellen und dem KTV Muotathal geschlagen geben.

Zum Ende der Hauptsaison distanzierten Emmen und Dagmersellen, welche um den Aufstieg spielen, die Oltner auf sieben Meisterschaftspunkte. Für den HVO ist der Umweg über die Abstiegsrunde extrem bitter, da man schon längst mit einem Aufstieg in die NLB liebäugelte. Ein grosser Dämpfer für die Dreitannenstädter.

Vermasselter Saisonstart und Forfait-Niederlage im Cup

«Diese Hauptrunde war sehr durchzogen. Wir hatten keinen guten Start. Bei den ersten 3 Partien waren wir nicht auf der Höhe der Gegner und danach haben wir auch oft knapp verloren. Dann sind noch die vielen Verletzten dazu gekommen», erklärt HVO-Cheftrainer Hanspeter Arnold. In der schwierigsten Saisonphase fehlten dem Team fünf wichtigen Stammspielern. Dies war auch der Grund für die Forfait-Niederlage im Sechzehntelfinale des Schweizer Cups gegen den erstklassigen RTV Basel.

Corona hatte keinen immensen Einfluss auf das Oltner Spielerkader. Dennoch ging die Pandemie nicht Spurlos am HVO vorbei. «Ich schaue nicht gerne in die Vergangenheit zurück, aber die Saison wurde zweimal unterbrochen, als wir an der Tabellenspitze standen. Das ist etwas, was uns definitiv nicht entgegen kam. Der mentale Faktor spielte in dieser Situation eine wichtige Rolle», sagt Arnold.

Sinnbild der Hauptrunde: Die Oltner Angriffe wurden zu häufig abgeblockt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Zum Abschluss der Hauptrunde hatte der HV Olten sein Leistungspotenzial endlich abrufen können. Die Mannschaft steigerte sich deutlich und konnte die letzten vier Partien vor der Feiertagspause gewinnen. «Der Rundenabschluss war sehr gut, obwohl wir immer noch viele Ausfälle zu beklagen hatten», zeigt sich Hanspeter Arnold zufrieden.

Auch ein beeindruckender Coup in der ersten Cup-Hauptrunde ist dem HVO gelungen. Die Dreitannenstädter schlugen das NLB-Schlusslicht Biel und zeigten ihre Qualitäten für einen Aufstieg in die zweithöchste Liga.

«Wir gehen diese Partien sehr ernst an, weil wir unsere Abstiegsspiele unbedingt dominieren wollen»

Die grosse Enttäuschung muss nun für das Bestreiten der Abstiegsspiele verdrängt werden. Doch können sich die Oltner für die zusätzlichen Partien genügend motivieren? «Das müssen wir unbedingt, denn die Abstiegsrunde wird kein Selbstläufer. Es sind viele Teams dabei, welche eine gute Vorrunde gespielt haben. Wir gehen diese Partien sehr ernst an, weil wir unsere Abstiegsspiele unbedingt dominieren wollen», bejaht Arnold die Motivationsfrage.

Haben die Oltner in der Abstiegsrunde Grund zum Jubeln? Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Spieldevise des HVO-Trainers steht bereits: «Wir müssen an den Leistungen, welche wir vor Weihnachten gezeigt haben anknüpfen. Wenn wir dann Spiel für Spiel nehmen, kommt das gut. Wir sollten uns auch bei jedem Einsatz weiter verbessern.» Zum Start empfängt Olten die zweite Mannschaft des BSV Bern. Das vorgesehene Heimspiel findet im Aarauer Schachen statt.

«Das wird ein sehr wichtiges Match. Wir wollen gut auftreten und mit einem möglichst starken Kader spielen. Auch mit den zahlreichen Verletzungsausfällen haben wir zum Saisonschluss mehrere Partien gewonnen. Das gibt uns Selbstvertrauen», meint Arnold optimistisch.

«Verstärkungen wollen wir keine, dass sollen andere Teams machen, welche das auch sonst immer gemacht haben»

Auf Neuzugänge verzichtet der HV Olten hinsichtlich der Abstiegsrunde bewusst. Zudem werden auch vom Partnerteam HSC Suhr Aarau keine Aushilfsspieler im grünen Trikot der Oltner auflaufen: «Wir werden keine neuen Spieler holen. Unsere Junioren können dadurch weiter in die Mannschaft integriert werden. Leih-Verstärkungen wollen wir keine, dass sollen andere Teams machen, welche das auch sonst immer gemacht haben. Das gehört nicht zu unserer Philosophie», bestätigt Arnold.

Der grosse Traum vom Aufstieg in die NLB bleibt zumindest für diese Spielzeit vorläufig auf Eis gelegt.

