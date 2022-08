Video Heiss auf Eis! 400 Zuschauer verfolgen Showtraining des EHC Olten Trotz brütender Hitze: Bei den Fans des EHC Olten ist man offensichtlich heiss auf Eis. Gut und gerne 400 Zuschauer kamen zum ersten öffentlichen Training des EHC Olten. Es war für alle Beteiligten ein rundum gelungener Anlass mit vielen, interessanten Einblicken. Marcel Kuchta und Michael Höchner (Video) Jetzt kommentieren 05.08.2022, 16.53 Uhr

Eishockey-Fieber mitten im Sommer: Die Hauptribüne im Kleinholz war sehr gut besetzt. Bruno Kissling

Einer der heissesten Tage des Jahres. Anfangs August. Freitag-Vormittag. Wie viele Leute würden sich beim erstmals vom EHC Olten organisierten, öffentlichen Eistraining der ersten Mannschaften bei diesen Voraussetzungen im Kleinholz einfinden? Nun: Als die Spieler pünktlich um 11.30 das frisch geputzte Eis betraten, da wurde die Sitzplatztribüne immer voller.

Am Ende sassen da sage und schreibe gut 400 Menschen, die sich mitten im Hochsommer für ihr Lieblings-Eishockeyteam interessieren – verrückt! Kurz: Olten ist im wahrsten Sinne des Wortes heiss auf Eis! Die zahlreichen Zuschauer mussten ihr Kommen auf jeden Fall nicht bereuen. Sie erlebten einen gleichermassen unterhaltsamen wie informativen Einblick in den Trainingsalltag der Oltner Eishockey-Profis.

Hat ein Talent als Showmaster: EHCO-Sportchef Marc Grieder. Bruno Kissling

Sportchef Marc Grieder als herausragender Showmaster

Herausragend war dabei die Vorstellung von «Showmaster» Marc Grieder. Der EHCO-Sportchef kommentierte das Geschehen auf dem Eis via Headset, liess die Übungen wahlweise vom Trainerduo Lars Leuenberger/Stefan Schneider erklären und sorgte mit witzigen Interviews mit den Spielern immer wieder für einige Lacher unter den Anwesenden.

Besonders, als die Akteure am Ende der Trainingslektion noch einige ungemein anstrengende Runden auf dem Eis drehen mussten, lief Grieder zu Hochform auf und zauberte sogar den völlig ausgepumpten Spielern mit seinen frechen Fragen noch hie und da ein (gequältes) Lächeln ins Gesicht.

Für den EHC Olten wars unter dem Strich ein in jeder Beziehung gelungener Anlass. «Unser Ziel war es, dass die Zuschauer früh die Möglichkeit haben, mit der Mannschaft in Berührung zu kommen», erklärt EHCO-Mediensprecher Stephan Felder die Beweggründe der Aktion. Das Publikum dankte es mit warmem Applaus.

Ein spannender Einblick abseits des Meisterschaftsalltags

Und auch die Spieler und die Trainer hatten sichtbar Spass daran, ihren weniger spektakulären Arbeitsalltag abseits der Meisterschaftsspiele einer breiteren Masse zu präsentieren. «Es ist cool, wenn man den Leuten mal einen solchen Einblick bietet und so ein Austausch stattfindet», freute sich Simon Sterchi.

«Es hatte mehr Zuschauer als an jedem Heimspiel der Ticino Rockets», bemerkte EHCO-Headcoach Lars Leuenberger mit einem Augenzwinkern und fügte begeistert an: «Es ist wunderschön zu sehen, und macht uns extrem stolz, dass sich die Leute hier in Olten auf die neue Meisterschaft freuen und wir mit unseren Leistungen in der letzten Saison offensichtlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.»

EHCO-VR-Präsident Marc Thommen liess es sich ebenso nicht nehmen, einen Augenschein im Kleinholz zu nehmen und war ebenso erfreut über das, was er zu sehen bekam:

«Ich bin überwältigt vom Zuschaueraufmarsch und dem Interesse an unserer Mannschaft. Es macht Freude, so einen ersten Meilenstein in der neuen Saison zu setzen und den Spirit der Mannschaft auf die Zuschauer zu übertragen.»

Neben einer ungemein angenehmen Abkühlung in der Halle gabs für die Zuschauer nach dem Training auf Wunsch auch noch eine Bratwurst und für die vielen Kids ein paar Autogramm von den erschöpften Helden. Die waren froh, dass das Training vorbei ist. Selbst Applaus hilft nicht gegen die müden Knochen.

