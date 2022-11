Ein Fest für das Geräteturn-Volk in der Stadthalle Olten

Geräteturnen Trotz Schreckmoment: Die Geräteturn-Community feiert in Olten ein Volksfest Während zwei Tagen verzaubern die besten Geräteturnerinnen der Schweiz die Oltner Stadthalle. Neben Akrobatik in luftigen Höhen überzeugt der Event vor allem mit Emotionen und guter Stimmung. Michael Höchner Jetzt kommentieren 13.11.2022, 18.41 Uhr

Geräteturnerinnen aus dem ganzen Land verzauberten am vergangenen Wochenende das Publikum in Olten. Oliver Menge

Magnesium, Reck oder Schaukelringe. Für so manchen Schüler und so manche Schülerin war dieser Anblick im Turnunterricht des Grauens. Dementsprechend sträubte man sich davor die Choreografien der Lehrperson vorzuturnen. Für die rund 500 Athletinnen an den Schweizer Mannschaft Meisterschaften im Geräteturnen (SMM Getu) ist das natürlich kein Problem. Während zwei Tagen gaben Turnerinnen aus dem ganzen Land ihre akrobatischen Einlagen zum Besten. Begleitet von über 2000 Zuschauern bot die Stadthalle Olten eine Stimmungsreiche Kulisse und ermögliche ein Volksfest des Turnens.

Wer seinen Fuss in die prall gefüllte Arena setzt, erfährt eine regelrechte Reizüberflutung. Fans aus der ganzen Schweiz, die mit Kuhglocken, Tröten, Fahnen und Bannern lauthals Stimmung machen und selbstverständlich noch die Turnerinnen der verschiedenen Kantonsriegen, welche an den Geräten parallel ihre Übungen vorzeigen. «Normalerweise ist es ruhig, aber hier wird gelärmt und gefeiert.», schwärmt Christian (50) aus Rhäzüns GR.

Hexenkessel in Olten

Der Event, welcher sich punkto Zuschaueraufkommen und Stimmung von normalen Turnanlässen abhebt, ist überragend. Einen grossen Beitrag dazu leistet die reisefreudige Turn-Community, welche die SMM zu einem der grössten Turnanlässe der Schweiz. Auch für die Athletinnen ist es nicht alltäglich vor einer solchen Kulisse aufzutreten, wie Salome (21) aus Schwyz vor ihrem Wettkampf erklärt: «Die ganzen Anfeuerungsrufe pushen unglaublich wenn man am Gerät steht.» Das Rampenlicht löst bei mancher Turnerin aber auch Angstzustände aus. «Es macht nervös. Ich versuche mich mit meinen Teamkolleginnen irgendwie abzulenken», erklärt Jasmin (18) aus Landquart GR.

Spätestens beim Einlauf in die Arena steigt der Puls jeder Turnerin in die Höhe. Geturnt wird am zweiten Wettkampftag in drei Abteilungen. Während am Samstag in den Kategorien Sie+Er, Damen und 5 geturnt wurde, folgen am Sonntag die beiden höchsten Stärkeklassen mit den Kategorien 6 und 7. Eingeteilt in drei Zeitblöcke (Abteilungen) demonstrieren Turnteams aller Kantone ihr Können an den Geräten Minitrampolin, Schaukelringe, Reck und Boden. Pro Team treten fünf Turnerinnen an, ehe rotiert wird. Das Punktetotal kürt das beste Kantonsteam im Geräteturnen.

Folgende Geräte wurden bewertet: Reck, Schaukelringe, Minitrampolin und Boden. Oliver Menge

Schrecksekunden am Reck

Sobald der Wettkampf beginnt, weiss man gar nicht mehr wohin schauen. Die eingangs erwähnte Reizüberflutung erreicht nun ihren Höhepunkt. Überall wird gesprungen, geschwungen und geschrien. Die Fangruppen richten ihre Blicke zu den verschiedensten Schauplätzen. Doch plötzlich um 10.15 Uhr schaut alles zu den Reckstangen in der Hallenmitte. Als eine Turnerin des «Team Ticino» den halt verliert, auf den Boden knallt und liegen bleibt, wird es schlagartig ruhig. Die zuvor ohrenbetäubende Stimmung weicht Schweigen und Besorgnis.

Trainer und Teamkolleginnen schreiten sofort ein und decken die Unfallstelle mit Matten und Decken ab. Wenig später muss die Turnerin auf einer Barre herausgetragen werden. Mit einem Daumen nach oben signalisiert die Tessinerin, dass es ihr den Umständen entsprechend gut geht. Ihren Teamkolleginnen, die nach ihr noch am Reck vorturnen mussten, war der Schock aber noch ins Gesicht geschrieben.

Die Stadthalle in Olten bot einen überragenden Rahmen. Oliver Menge

Erstklassige Organisation

Trotz eines kurzen Schockmoments geht das Event in der Folge einwandfrei über die Bühne und die Stimmung erreicht wieder ein Hoch. Zu verdanken ist das auch den 300 Helfenden des TV Wolfwil, welcher den Event organisiert. Egal ob Verpflegung, Schiedsrichter oder Materialorganisation: Die Veranstalter stellen einen höchst professionellen Anlass auf die Beine. Das auf den Helfer-Shirts stehende «Chrampfer» ist Programm.

Im sportlichen Wettkampf überzeugten vor allem die Turnerinnen des Verbandes Luzern, Obwalden und Nidwalden. Sie sicherten sich in der Kategorie 7 den Gesamtsieg und dürfen sich Schweizer Meisterinnen 2022 nennen. Das beste Team des Kanton Solothurn erreichte den dritten Platz in der Kategorie Damen. In einer schmuck hergerichteten Abschlusszeremonie wurden die Turnerinnen gebührend vom Publikum gefeiert und geehrt. Dank mitreissender Stimmung und spektakulärem Turnsport haben es die zweitägigen Team Meisterschaften geschafft, auch Nicht-Geräteturner zu begeistern.

Anja Ferrari reibt vor dem Wettkampf ihre Hände mit Magnesium ein. Oliver Menge

Ranglisten Kategorie Sie+Er 1. Delia Sigrist/Simon Müller (Wettingen) 28.48 Punkte. 2. Giorgia Ferrari/Giorgia Corti (Chiasso) 27.53. 3. Noemi Kunz/Raphael Oberli (Langenthal) 26.90. 4. Michelle Dominique Balogh/Tim Niklas Wisotzki (Flaachtal/Rafz) 26.80. 5. Jasmin Oberli/Adrian Lätsch (Regensdorf) 26.63. 6. Debora Caccavari/Ryan Lehmann (Chiasso) 26.53. 7. Nina Langenegger/Lukas Gisi (Sevelen) 26.15. 8. Federica Penta/Jari Smit (Biasca) 26.63. 9. Nora Barloggio/Moreno Paratore (Sementina) 24.95. 10. Louise Fiorina/Romain Gex (Sion) 22.60. Kategorie 5 1. St. Gallen 149.800 Punkte. 2. Luzern/Obwalden/Nidwalden 148.850. 3. Bern 146.250. 4. Appenzell Ausserrhoden/Appenzell Innerrhoden 146.150. 5. Zürich 145.750. 6. Uri 145.000. 7. Waadt 144.600. 8. Jura 143.800. 9. Neuenburg 143.700. 10. Schwyz 143.450. Kategorie Damen 1. Aargau 148.550 Punkte. 2. Zürich 147.900. 3. Solothurn 147.200. 4. Luzern/Obwalden/Nidwalden 146.650. 5. Graubünden 146.550. 6. St. Gallen 146.400. 7. Jura 146.350. 8. Bern 144.300 9. Uri 144.300. 10. Fribourg 143.950. Kategorie 6 1. Zürich 150.275 Punkte. 2. Bern 148.975. 3. St. Gallen 148.850. 4. Aargau 148.675. 5. Luzern/Obwalden/Nidwalden 147.700. 6. Thurgau 146.000. 7. Jura 145.400. 8. Schwyz 143.000 Punkte. 9. Uri 142.775. 10. Tessin 142.575. Kategorie 7 1. Luzern/Obwalden/Nidwalden 152.700 Punkte. 2. St. Gallen 149.175. 3. Aargau 147.900. 4. Thurgau 147.725. 5. Jura 147.650. 6. Zürich 147.000. 7. Waadt 146.025. 8. Bern 144.825. 9. Solothurn 144.625. 10. Neuenburg 144.400.

