Schweizermeisterschaften im Team Geräteturnen in Olten

Geräteturnen Bodenturnen, Schaukelringe, Minitrampolin und Reck: Die Schweizer Geräteturn-Elite gastiert in Olten Am kommenden Wochenende steigt in der Stadthalle Olten ein Highlight der Geräteturn-Saison. An den Geräteturn-Teammeisterschaften der Frauen («Getu SMM») messen sich die besten Turnerinnen des Landes und küren in mehreren Kategorien die Schweizer Meisterinnen. Organisiert wird der Event vom TV Wolfwil. Michael Höchner 11.11.2022, 05.00 Uhr

Die Team-Schweizermeisterschaften der Geräteturnerinnen finden dieses Jahr in Olten statt. zVg

Nach zwei Jahren ohne grössere Wettkämpfe (aufgrund von Corona) dürfen sich die Freunde des Geräteturnens endlich wieder auf eine Schweizermeisterschaft freuen. Samstag und Sonntag geben rund 500 Turnerinnen aufgeteilt in Teams ihr akrobatisches Können zum Besten. Damit findet der Teamwettkampf der Geräteturnerinnen zum ersten Mal im Kanton Solothurn statt.

Mit dabei ist auch der TV Wolfwil samt seiner Geräteturnriege. Nachdem die Schweizermeisterschaften 2020, welche der TVW eigentlich hätte austragen sollen, verschoben wurden, kommen die Gäuer zwei Jahre später doch noch zum Zug. Das Turnier findet aber nicht etwa in Wolfwil selbst statt, sondern in der Stadthalle in Olten. Dies aus dem einfachen Grund, dass in Wolfwil keine Halle vorhanden ist, welchen den infrastrukturellen Anforderungen gewachsen ist.

Neben den 500 Turnerinnen, welche bei Bedarf in Zivilschutzanlagen untergebracht werden, erwartet das Organisationskomitee des TV Wolfwil auch rund 2000 Zuschauende, verteilt auf die beiden Wettkampftage. Eine angebotene Festwirtschaft sowie 300 freiwillige Helferinnen und Helfer sorgen für das Wohl der Fans und einen reibungslos ablaufenden Wettkampf.

An zwei Wettkampftagen erwartet das OK des TV Wolfwil rund 2000 Zuschauende. Zvg / Oltner Tagblatt

Ableger des Kunstturnens

Geräteturnen und Kunstturnen sind nicht dasselbe. Während das Kunstturnen international verbreitet ist und vor allem während Olympia im Fokus steht, praktiziert man Geräteturnen nur in der Schweiz. Aus dem immer anspruchsvoller werdenden Kunstturnen kristallisierte sich das Geräteturnen heraus. Der für die Breite zugänglichere Sport erfreut sich seither hoher Popularität bei Männern und Frauen.

Bei den anstehenden Teammeisterschaften der Frauen wird an vier verschiedenen Geräten geturnt. Bodenturnen, Schaukelringe, Minitrampolin und Reck müssen absolviert werden. Von den an den Geräten gesammelten Punkten laufen die jeweils vier besten Resultate in die Gesamtwertung mit ein.

Die Besten der Schweiz

Boden, Trampolin, Reck und Schaukelringe gilt es zu meister. zVg

Die antretenden Fünferteams (mit zusätzlicher Ersatzturnerin) umfassen die besten Athletinnen jedes Kantons. Diese mussten sich im Vorfeld für die Schweizermeisterschaften qualifizieren und werden in vier Kategorien, je nach Stärkestufe, unterteilt. Ein Kanton kann dabei mit mehreren Teams in verschiedenen Kategorien antreten. Die besten Turnerinnen treten in der Kategorie 7 an. Zu den Favoritinnen im Kampf um den Titel gehören hier die Geräteturnriegen aus dem Aargau und der Innerschweiz, welche sich aus einem Verbund der Kantone Luzern, Nidwalden und Obwalden bildet.

Zusätzlich zu den vier Stärkestufen beim Teamwettbewerb gibt es auch eine Sie+Er-Kategorie. In diesem Wettkampf dürfen auch Männer teilnehmen, die Teams müssen dabei aber nicht aus Mann und Frau zusammengestellt werden, sondern können auch gleichgeschlechtlich sein. Anders als bei den Fünferteams wird hier nicht nacheinander, sondern parallel am selben Gerät geturnt. Entscheidend ist hier die Synchronität. Der Paarwettkampf findet am Samstag statt, während sich die Teams auf beide Tage verteilen.

Interessierte des Geräteturnens können Tickets für die «Getu SMM 2022» direkt vor Ort erwerben, einen Vorverkauf gibt es nicht. Zusätzlich zu den besten Frauenteams der Schweiz erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Stadthalle Olten auch zwei Showeinlagen.