Der Oltner René Erlachner in seiner letzten Saison als Trainer

Regionalfussball Er war Spitzenfussballer und führte den FC Wangen in die Nati B: Der Oltner René Erlachner bestreitet seine letzte Saison als Fussballtrainer Nach 35 Jahren als Fussballtrainer ist im kommenden Sommer Schluss. René Erlachner ist eine Grösse im Solothurner Fussball und war auch nach dem Ende seiner aktiven Karriere stets ein gefragter Trainer. Bei FC Rotkreuz will er an der Seitenlinie noch einmal eine letzte erfolgreiche Saison bestreiten. Michael Höchner Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

René Erlachner ist Trainer des FC Rotkreuz. Stefan Kaiser (zz) /

Jüngere Fussballfans dürften beim Namen Erlachner vermutlich an den ehemaligen Super-League-Schiedsrichter Pascal Erlachner denken. Der eine oder andere Fussballfan der alten Garde mag sich aber auch noch an René Erlachner erinnern. Der Vater von Pascal spielte einst zu seiner aktiven Zeit in der Nationalliga A bei den Young Boys und Nordstern Basel sowie in der Nationalliga B beim FC Olten und den Old Boys. In den 70er- und 80er-Jahren erzielte Erlachner über 80 Treffer in den beiden höchsten Schweizer Spielklassen.

Auch als Trainer war der Erfolg stets ein treuer Begleiter von René Erlachner. So realisierte er beispielsweise im Jahr 2000 mit dem FC Wangen bei Olten den sensationellen Aufstieg in die damalige Nati B und coachte das Team unter anderem gegen den aktuellen Leader der Super League YB. Nach 35 Jahren als Fussballtrainer ist nun aber Schluss. Kommenden Sommer beendet der 62-jährige Erlachner seine Karriere als Fussballtrainer. Bis es aber so weit ist, will er auch dem FC Rotkreuz zum Erfolg in der 1. Liga verhelfen.

Erlachner als Wangen-Trainer bei einem Spiel im Berner Wankdorf in der NLB-Saison 00/01. Robert Grogg

Serien-Aufsteiger der letzten Jahre

Im Sommer 2019 übernahm Erlachner den FC Rotkreuz in der 2. Liga Inter. Nach zwei Spielzeiten gelang ihm in der letzten Saison der Aufstieg mit den Zugern. Nicht weniger als 19 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Muri mit gerade einmal vier Verlustpunkten sind ein exzellenter Leistungsausweis für die Erlachner-Truppe.

Bemerkenswert, wenn man die jüngste Vergangenheit des Clubs betrachtet. 2017 konnte der Abstieg in die 4. Liga in extremis verhindert werden, ehe man in den folgenden Jahren praktisch durchmarschierte. Ein wichtiger Mann bei Rotkreuz' Erfolg ist der Zuger Rohstoff-Händler René von Euw, der vor nicht allzu langer Zeit Präsident des FC Wangen b. Olten war und seit der Saison 17/18 Teamchef des FCR ist.

Der FC Rotkreuz ist eine interessante Mannschaft und hat mit dem Schweizer Meister und Cupsieger Simon Grether einen gestandenen Fussballprofi im Kader. Der Aussenverteidiger spielte letztes Jahr beim FC Luzern und bringt Erfahrung aus 122 Super-League-Spielen mit sich. Mit vielen weiteren Verstärkungen ist das Ziel für die Saison klar: Klassenerhalt. Angesichts der Möglichkeiten des Clubs eine machbare Aufgabe.

Ende Saison beendet Erlachner seine Trainer-Karriere nach 35 Jahren. Roger Zbinden (rotkreuz)

Mannschaftsgeist als Tugend

In seiner letzten Saison als Trainer schreibt der in Olten aufgewachsene Erlachner derzeit an einem Cup-Märchen. Nach Siegen gegen die Promotion-League-Teams Chiasso und Kriens steht der FCR überraschenderweise im Achtelfinale des Schweizer Cups. Doch der Erfolg hat auch Schattenseiten.

«Ein grosser Erfolg für so einen kleinen Club ist aber auch eine Bürde. Man hat zusätzliche Spiele, was sehr viel Energie braucht. In der Meisterschaft leiden wir darunter», erklärt Erlachner. In der Tat belegt Rotkreuz in der Meisterschaft nur den 11. Tabellenrang, mit lediglich drei Punkten Rückstand auf den vierten Platz ist die obere Tabellenhälfte aber nach wie vor gut in Reichweite.

Erlachner lebt seit mittlerweile acht Jahren in Luzern, ist aber nach wie vor eng verbunden mit der Stadt Olten. Neben seiner Tätigkeit als Trainer ist er Geschäftsinhaber eines Autohandel- und Personentransport-Unternehmens in Olten. Dass er in Beruf und Fussball eine Führungsposition einnimmt, hat für ihn mehr Vor- als Nachteile. «Es ergänzt sich, dass ich zwei Chefpositionen innehabe», sagt Erlachner und führt aus, wie wichtig Menschenkenntnisse sind:

«Als Trainer musst du auf 22 Spieler schauen. Von denen sind 11 sowieso schon unzufrieden, weil sie nicht spielen. Die Sozialkompetenz muss sehr hoch sein, dass man das ganze Gefüge zusammenhalten kann.»

Die Chemie stimmt bei den Kickern aus Rotkreuz. Philipp Schmidli

Ein Oltner in Solothurn

Der eingeschworene Mannschaftsgeist ist auch in dieser Saison eine der Stärken von Rotkreuz. Vor allem vermeintlich spielstärkere Gegner bekunden mit den aufopferungsvoll kämpfenden Zugern grosse Mühe. Der FC Solothurn dürfte also gewarnt sein, wenn am Samstag die Erlachner-Truppe zu Gast ist.

Man könnte meinen, der Schlagabtausch mit dem FCS sei für den Oltner Erlachner ein Prestigeduell, pflegen die beiden Städte und ihre Einwohner seit je her eine (gesunde) Rivalität. Der FCR-Trainer will davon aber nichts wissen. «Ich habe keine Rivalität zu Solothurn. Ich schätze sie hoch ein, vor allem aufgrund der unglaublich guten Juniorenarbeit. Es ist eine Topadresse», so Erlachner, der sich nicht nur auf das Duell vom Wochenende freut, sondern auch auf den weiteren Verlauf seiner Dernière-Saison.

