Erstes Eistraining Wie die Spieler des EHC Olten erstmals in der Kühle der Eishalle schwitzten In gut sechs Wochen beginnt die Meisterschaft. Schon jetzt hat die Vorbereitung des EHC Olten auf dem Eis begonnen. Zusammen mit den unter Vertrag stehenden Spielern trainiert auch ein Profi, der sich für höhere Aufgaben empfehlen will: Thomas Rüfenacht. Marcel Kuchta 1 Kommentar 03.08.2022, 05.00 Uhr

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger instruiert seine Spieler vor dem ersten Eistraining der neuen Saison. Bruno Kissling

Während sich draussen das Thermometer schon wieder jenseits der 30-Grad-Marke bewegt, schwitzen in der Eishalle Kleinholz bereits wieder die Cracks des EHC Olten. Das Trainerduo Lars Leuenberger/Stefan Schneider bittet an diesem Dienstag-Mittag zum allerersten Eistraining der neuen Saison. 21 Spieler, die beim EHCO einen Vertrag besitzen (ohne den rekonvaleszenten Dominic Weder), stehen auf dem Eis. Dazu mit Thomas Rüfenacht, Timo Haussener, Alain Boppart und Gianluca Zaetta auch vier Gastspieler, die bei den Oltnern mittrainieren dürfen.

Viel Aufmerksamkeit generiert natürlich der langjährige SCB-Stürmer Rüfenacht, der in Bern keinen Vertrag mehr erhielt. Ende März wurden bei ihm Platten entfernt, die ihm bei einer Operation in Folge einer schweren Knieverletzung eingesetzt worden waren. Entsprechend erfreut zeigt sich der zweifache WM-Teilnehmer mit der Schweizer Nationalmannschaft nach den gut zwei Stunden, in welchen er von Leuenberger übers Eis gescheucht worden war. «Das Knie fühlt sich gut an. Ich spüre eher die Hüfte. So wie immer nach dem ersten Eistraining», sagt er lächelnd.

Prominenter Trainingsgast: Thomas Rüfenacht (2.v.l.) lauscht den Instruktionen von Lars Leuenberger. Bruno Kissling

Für Rüfenacht geht es nun darum, in den kommenden Wochen sein Knie zu testen, generell seinen Körper. «Ich bin 37 Jahre alt. Da muss man realistisch bleiben», sagt der Stürmer, der wie gewohnt alleine in Bern sein Sommertraining bestritten und sich fit gehalten hat. Entsprechend vorsichtig gibt er sich auch betreffend seiner Zukunft. «Ich möchte gerne weiterspielen», sagt er. «Aber ob ich das kann, wird sich erst in ein paar Wochen zeigen, wenn ich die entsprechenden Belastungen hinter mir habe.»

Gastrecht ohne Hintergedanken

Dass er für seinen Formaufbau in Olten Gastrecht erhalten hat, ist kein Zufall. Rüfenacht: «Ich habe in Lausanne mit Marc Grieder zusammengespielt. Und Lars Leuenberger kenne ich natürlich aus den gemeinsamen Zeiten beim SCB.» Der Oltner Trainer sagt: «Rüfi und ich haben uns immer sehr respektiert. Und ich finde, er hat es verdient, dass er die Chance erhält, dank uns die Fortsetzung seiner Karriere neu zu lancieren - wo auch immer.» Anders ausgedrückt: Man sollte nicht zu viel hineininterpretieren in Rüfenachts Gastspiel beim EHC Olten. Marc Grieder sagt: «Wir geben ihm die Möglichkeit, bei uns mitzutraineren - ohne irgendwelche Hintergedanken.»

Der Oltner Sportchef macht aber auch keinen Hehl daraus, dass er einen Spieler vom Kaliber eine Thomas Rüfenacht gerne in der Mannschaft sehen würde: «Das schleckt natürlich keine Geiss weg.» Aber Grieder sagt auch: «Von einer Verpflichtung sind wir dann doch noch ein ganzes Stück weit entfernt.» Oder anders ausgedrückt: Das Budget ist eigentlich ausgereizt. Zumal Rüfenacht den Traum, noch einmal in der National League die Schlittschuhe zu schnüren, nicht aufgegeben hat.

«Das wäre das Ziel. Aber eben: ich muss jetzt erstmal schauen, wie mein Knie auf die Belastung reagiert.»

Unterstützung aus Rapperswil

Eines lässt sich schon jetzt sagen: Auch ohne Thomas Rüfenacht (oder den ebenfalls hoch einzuschätzenden Timo Haussener) ist der EHCO-Kader qualitativ sehr gut besetzt. Wenn alle gesund bleiben, dann dürfte der Kampf um Einsätze und Eiszeit heuer ein harter werden - was ganz nach dem Gusto von Lars Leuenberger ist. Zumal man mit den Rapperswil-Jona Lakers eine Vereinbarung getroffen hat, sich gegenseitig zu unterstützen. Das heisst, dass die Oltner vom National-Ligisten Spieler fix erhalten werden, so lange es die Personalsituation bei den St. Gallern zulässt. Gut möglich etwa, dass beispielsweise Spieler wie Janis Elsener oder Petr Cajka, die in Rapperswil um einen Stammplatz kämpfen müssen, regelmässig im EHCO-Dress zu sehen sein werden. In ein paar Wochen wird sich diesbezüglich mehr herauskristallisieren.

Eliot Antonietti (r.) im Gespräch mit Benjamin Neukom (l.) und Jan Mosimann. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Zwei Neue und ein Gast (v.l.): Victor Oejdemark, Simeon Schwinger und Thomas Rüfenacht. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Materialchef Jan Lehmann hantiert an Gianluca Zaettas Helm. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Giacomo DalPian geniesst die ersten Schritte auf dem Eis. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Ein alter Bekannter: Larri Leeger. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Drei der verbliebenen Spieler der letzten Saison: Eliot Antonietti, Cédric Hüsler und Garry Nunn. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Zwei Gäste: Timo Haussener (l.) und Alain Boppart. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Konzentriert: Lars Leuenberger. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Es wurde schon ordentlich geschwitzt: Goalie Dominic Nyffeler genehmigt sich einen kräftigen Schluck. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Öffentliches Training am Freitag Am Freitag erwartet die EHCO-Fans ein spezieller Leckerbissen. Das Eistraining der ersten Mannschaft wird von Sportchef Marc Grieder moderiert. Zudem tragen die beiden Coaches Lars Leuenberger und Stefan Schneider Mikrofone, so dass man ihre Anweisungen auf dem Eis 1:1 auf der Tribüne zu hören bekommt. Das Training beginnt um 11:30 Uhr und dauert bis 13.30 Uhr. Der Eintritt ist gratis.

