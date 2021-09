Das erfolgreiche Gastspiel von Simon Rytz bei den SCL Tigers.

Eishockey Wie Simon Rytz' verrückter Tag mit einem überraschenden Happy-end zu Ende ging EHC-Olten-Goalie Simon Rytz stand am Dienstag per Not-Lizenz für die SCL Tigers bei deren Gastspiel in Davos im Tor. Am Ende des Tages wurde der 38-Jährige sogar noch zum Held für die Langnauer, die mit 5:4 nach Verlängerung gewannen. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Klaus Zaugg 21.09.2021, 22.56 Uhr

Am Dienstagabend im Langnau- statt im EHCO-Dress: Simon Rytz. Martin Meienberger / freshfocus

Goalie-Drama? Ja. Grausames Pech für die Langnauer? Nein. Dieses Drama ist die Strafe der Hockey-Götter für die grösste Transfer-Dummheit der Klubgeschichte (seit 1946). Langnaus Nummer 1 Ivars Punnenovs hat noch nie eine Saison ohne Verletzung durchgespielt. Er ist der zerbrechlichste Goalie der Liga. Gerade für die SCL Tigers wäre also eine starke Nummer 2 von existenzieller Bedeutung. Aber trunken vom Playoff-Ruhm von 2019 lassen sie Damiano Ciaccio aus einem laufenden Vertrag nach Ambri ziehen. Dabei hatte er die Emmentaler nach einer Verletzung des lettischen Nationalgoalies in die Playoffs getragen.

Übermut und Geiz als Motiv für eine Transfer-Torheit

Das Motiv dieser unfassbaren Torheit: Übermut und Geiz. Für Damiano Ciaccio holt der damalige Sportchef Marco Bayer von Zugs Farmteam den für die höchste Liga untauglichen Gianluca Zaetta. Damit sind die Langnauer seit dem Frühjahr 2019 das einzige Team der beiden höchsten Ligen ohne eine taugliche Nummer 2. Letzte Saison hat diese Kuriosität niemanden gekümmert. Kein Publikum im Stadion. Kein Absteiger. Alles egal. Auch der letzte Platz.

Aber jetzt ist nicht mehr alles egal. Es gibt zwar zum letzten Mal keinen Absteiger. Doch nun dürfen die Fans wieder ins Stadion und für ausgefallene Ticket-Einnahmen gibt es keine Bundesgelder mehr.

Oft gings drunter und drüber vor dem Tor von Simon Rytz. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Die Frage vor dieser Saison war nicht, ob Ivars Punnenovs ausfallen wird. Sondern nur wann. Seit dem Zusammenprall mit SCB-Topskorer Cory Conacher am letzten Samstag ist der Lette mit Schweizer Lizenz bereits nicht mehr einsatzfähig. Gehirnerschütterung. Wie lange er ausfällt, ist offen. Vielleicht eine Woche, vielleicht länger. Den völlig überforderten Gianluca Zaetta zwickts in den Adduktoren. Damian Stettler, die hoffnungsvolle Nummer 3 und zwecks Spielpraxis an Winterthur ausgehliehen, fällt nach einer Knieoperation vier bis sechs Monate aus. Die SCL Tigers hatten am Montag keinen Torhüter mehr.

Rytz der beste Goalie, der sofort verfügbar war

Und so ist gestern Olten ins Spiel gekommen. In Davos stand Simon Rytz im Tor. «Er war der beste Torhüter, der sofort erhältlich war» sagt Langnaus Sportchef Marc Eichmann. Er hat Oltens 38-jährigen «Saurier» mit einer sog. «Not-Lizenz» («Emergency Licence») für ein Spiel verpflichtet und sagt:

«Diese Lizenz ist nur für ein Spiel und weitere Einsätze sind nicht geplant.»

Simon Rytz wird heute bereits wieder auf der EHCO-Bank sitzen, wenn die Oltner im Swiss-League-Spitzenspiel auf den EHC Visp treffen.

EHCO-Trainer Lars Leuenberger kann auch gegen den EHC Visp aus dem Vollen schöpfen Personalsorgen plagen den EHC Olten zu diesem frühen Saisonstadium glücklicherweise keine. Headcoach Lars Leuenberger kann auch gegen Visp aus dem Vollen schöpfen. Im Gegenteil: Die derzeit überzähligen Spieler wurden zuletzt in die MySports-League ausgeliehen, damit sie dort Spielpraxis erhalten. Nico Gurtner und Robin Schwab kamen bei Huttwil zum Einsatz, Jens Nater trat für den EHC Basel an. Angesichts der zuletzt bestens harmonierenden Linien dürfte Lars Leuenberger keinen Grund haben, im Spitzenspiel gegen den EHC Visp (Anpfiff 19.45 Uhr/live auf MySports und im SZ/OT-Liveticker) etwas an der Teamzusammensetzung zu ändern. Im Tor wird, wie schon beim 6:2 gegen La Chaux-de-Fonds, Silas Matthys stehen. Deshalb durfte Simon Rytz am Dienstag auch bei den SCL Tigers bei deren Gastspiel in Davos aushelfen. (ku)

Rytz spielte zuletzt im Laufe der Saison 2017/18 eine Partie in der höchsten Liga (Biel) und seit dem Frühjahr 2015, als er Biel in die Playoffs in im Viertelfinal bis ins 7. Spiel gegen die ZSC Lions hexte, geniesst er wohlverdienten Legenden-Status. Und nun hat er auch Helden-Status in Langnau: Bei seinem Comeback in der National League bescherte den Langnauern einen sensationellen 5:4-Verlängerungssieg in Davos. Mit Schrecksekunde in der letzten Minute der regulären Spielzeit. Ja, er war klar besser als HCD-Nationalgoalie Gilles Senn.

Kommt jetzt Robert Mayer?

Marc Eichmann ist nun daran, bis Saisonende eine starke Nummer zwei zu engagieren. Und es gehört zu den Kuriositäten unseres Hockeys, dass sein Wunschkandidat gestern in Davos beschäftigungslos auf der Tribüne sass: Nationaltorhüter Robert Mayer. Er ist hinter Gilles Senn und Sandro Aeschlimann die Nummer 3 in Davos und trotz Vertrag bis 2024 nicht mehr erwünscht. Er kommt nicht mehr zum Einsatz. Wird er auf Leihbasis bis Saisonende Langnaus Nummer 2? Marc Eichmann musste seine erste Offerte nachbessern und bis Spielbeginn hatte er sich HCD-Sportchef Jan Alston nicht einigen können. Kurz vor Spielbeginn brachen die beiden Bürogeneräle die Verhandlungen ab und nahmen sie erst nach Matchende wieder auf. Beide wollten in aller Ruhe das Spiel sehen.