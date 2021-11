Eishockey Wie Cédric Schneuwly und die alten EHCO-Cracks bei Altstadt Olten ihre alte Leidenschaft pflegen Im vierten Meisterschaftsspiel erkämpfte sich Zweitligist SC Altstadt Olten endlich den ersten Saisonsieg. Zu den Hauptdarstellern gehörte auch Cédric Schneuwly. Der 29-Jährige erzählt, wie es ihm und den anderen ehemaligen EHCO-Cracks auf tieferem Niveau ergeht. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 02.11.2021, 05.00 Uhr

Seit 2019 im Dress von Altstadt Olten unterwegs: Ex-EHCO-Stürmer Cédric Schneuwly.

Bruno Kissling

Im vierten Anlauf hatten sie ihn endlich unter Dach und Fach: den ersten Saisonsieg. Die Spieler des SC Altstadt Olten durften sich über einen souveränen 8:3-Erfolg gegen den zuvor ebenso sieglosen 2.-Liga-Tabellennachbarn EHC Koppigen freuen und den Bernern damit die rote Laterne überlassen. In den ersten drei Meisterschaftspartien waren die Altstädter dreimal als Verlierer vom Eis gegangen. Ein enttäuschender Auftakt. Umso gelöster war die Stimmung bei den Spielern, als sie die ersten drei Punkte endlich im Trockenen hatten. Romano Pargätzi, einer der vier ehemaligen EHCO-Spieler im Team von Altstadt, sang grinsend «mir stiiget uff» vor sich hin.

Über die gute Laune seines Teamkollegen musste auch Cédric Schneuwly, ein weiterer EHCO-Veteran, lachen. Der langjährige NLB-Stürmer gönnte sich wenige Minuten nach der Schlusssirene bereits ein Bier. Und freute sich sichtlich über das Erfolgserlebnis, das angesichts des recht gut besetzten Altstadt-Kaders überfällig war: «Wir haben einen sehr guten Mannschaftskern. Natürlich steht bei uns der Spass im Vordergrund, aber haben wir den Ehrgeiz, jedes Spiel zu gewinnen. Nach den ersten drei Niederlagen haben wir schon etwas an uns gezweifelt, darum tut dieser erste Sieg sehr gut», so der zufriedene Schneuwly.

Remo Meister ist seit 2017 für Altstadt im Einsatz

Die Gründe für das überraschend hohe Niveau

Seit der Aarauer im Sommer 2019 seine Karriere als Eishockey-Profi beendet hat, steht er im Kader der Altstädter. Nun hat er seine dritte 2.-Liga-Saison begonnen. Und zeigt sich überrascht, wie hoch das Niveau inzwischen auf dieser Stufe sei: «Viele Erstliga-Spieler wollen die weiten Reisen nicht mehr auf sich nehmen und sind deswegen in die 2. Liga gewechselt. Entsprechend ist das Level hier auch besser geworden.» Das wirke sich umso mehr aus, als dass bei Altstadt eher «ältere Semester» im Kader stünden. «Wir gehen nicht mehr Vollgas in die Zweikämpfe und werfen uns nicht mehr in jeden Schuss. Und das wirkt sich halt dann aus», sagt Cedric Schneuwly.

Zusammen mit Pargätzi, Remo Meister und Martin Wüthrich bildet Cédric Schneuwly das Ex-EHCO-Quartett. Doch selbst die jahrelange NLB-Erfahrung reicht nicht mehr, um dauerhaft für die entscheidende Differenz zu sorgen. «Wir spielen sicher eine Leaderrolle. Wir können es aber nicht mehr nur mit der Klasse richten, sondern müssen wirklich an die Säcke», unterstreicht der 29-Jährige.

Die Motivation für die späten Trainingsstunden

Zweimal pro Woche trainieren die Altstädter im Kleinholz – jeweils erst ab 21 Uhr. Trotz des späten Termins seien die von Headcoach Christof Amsler geleiteten Trainings in der Regel aber sehr gut besucht. Schneuwly betont: «Wir kommen alle gerne ins Training. Das motiviert einen auch, wenn man sich nach der Arbeit so spät noch mal aufraffen muss.»

Für Cédric Schneuwly, der im Spiel gegen Koppigen zwei Tore erzielte (und dem der Hattrick wegen eines von den Schiedsrichtern nicht erkannten Ablenkers flöten ging), ist klar, dass das Eishockey aus seiner Freizeit vorderhand nicht wegzudenken ist. Im Gegensatz zu Tim Bucher, Chris Bagnoud und Matthias Mischler, die alle gleichzeitig wie er mit dem Leistungssport beim EHC Olten aufgehört haben und auch nicht mehr auf tieferem Niveau Eishockey spielen, betont Schneuwly: «Da würde mir etwas fehlen.» Sagt’s, nimmt einen Schluck Bier und verabschiedet sich Richtung Garderobe. Dort werden einige neue Teamkollegen ihren Einstand feiern. Es dürfte spät geworden sein im Kleinholz.