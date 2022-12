Mit Bichsel, Meile und Ramel sind drei EHCO-Junioren an der WM

Eishockey U20-Weltmeisterschaft NHL-Pick, Dauerbrenner und ein Neuling: Drei ehemalige EHCO-Junioren stehen an der U20-WM in Kanada im Einsatz Mit Lian Bichsel, Nick Meile und Mischa Ramel ist der Kanton Solothurn an der U20-Eishockey-WM in Kanada gleich dreifach vertreten. Alle drei spielten einst zusammen im Nachwuchs des EHC Olten und stehen nun im WM-Kader von Head-Coach Marco Bayer. Michael Höchner Jetzt kommentieren 26.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Während die meisten Schweizerinnen und Schweizer am Stephanstag vermutlich den letzten Weihnachtsfeiertag geniessen und sich mit einem heissen Getränk in der heimischen Stube einkuscheln, stehen die «Nachwuchs-Eisgenossen» auf kaltem kanadischem Eis und bestreiten ihr erstes WM-Gruppenspiel gegen Finnland. Wie üblich will die U20-Eishockey-Nati mindestens das Viertelfinale erreichen. Für dieses Unterfangen kann Trainer Marco Bayer auf drei Solothurner zählen.

Der NHL-Pick

Das wohl mit Abstand prominenteste Gesicht im Kader der Schweiz ist jenes von Lian Bichsel. Der 18-Jährige wurde vergangenen Sommer an 18. Stelle des NHL-Draft von den Dallas Stars gezogen und gilt als eines der grössten Schweizer Verteidigertalente, welches in den nächsten Jahren durchaus in der NHL auflaufen dürfte. Momentan spielt der Wolfwiler aber noch in Schweden bei Leksands IF und erhält dort viel Eiszeit.

Lian Bichsel (l.) ist nach dem Verpassen der letzten U20-WM wieder mit dabei. Ron Ward / AP

Mit der Erfahrung aus knapp 50 Spielen in Schwedens Topliga ist Bichsel definitiv eine Bereicherung für das Schweizer Team. Die Personalie Bichsel hätten die Verantwortlichen gerne auch schon an der letzten U20-WM mit an Bord gewusst. Damals gab es zwischen den beiden Parteien eine Meinungsverschiedenheit, welche dazu führte, dass Bichsel nicht aufgeboten wurde. Die Differenzen konnten mittlerweile beglichen werden, wie Bichsel erklärt:

«Marco Bayer hat mich in Schweden besucht, wo wir alles diskutierten und zusammen einen Weg gefunden haben. Wir gaben uns gegenseitiges Commitment für das bevorstehende Turnier.»

Der Dauerbrenner

Bichsels Zimmergenosse in Kanada ist ein anderer Wolfwiler: Nick Meile. Nach dem U18- und U20-Turnier im Frühling und Sommer ist es für ihn bereits die dritte Weltmeisterschaft in diesem Kalenderjahr. Müde ist der beim SC Bern ausgebildete Verteidiger aber keineswegs. «Ich bin von WM zu WM genau gleich hungrig. Schlussendlich ist jedes Mal wieder ein neues Abenteuer», sagt Meile. Der 18-Jährige ist einer von 13 Spielern im Kader, welcher schon bei der WM im August dabei war. Diese wurde aufgrund von Corona in den Sommermonat verschoben.

Für Nick Meile ist es bereits die dritte Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Jonathan Vallat / zvg

Meile bringt nicht nur die Erfahrung der letzten Ausgabe mit sich, sondern kann auch neues Wissen aus dem Club-Alltag miteinfliessen lassen. Seit dieser Saison spielt der grossgewachsene Verteidiger nämlich per B-Lizenz beim SC Langenthal in der Swiss League. Dort erhält der Verteidiger bereits in jungen Jahren eine wichtige Rolle und lernt sich im Männer-Eishockey durchzusetzen.

Der Neuling

Genau wie Meile sammelt der Niedergösger Mischa Ramel derzeit fleissig Spielpraxis in der zweithöchsten Liga. Für den EHC Winterthur erzielte Ramel in 28 Spielen starke 25 Punkte (8 Tore, 17 Assists) und ist damit zweitbester Skorer und Leistungsträger in einer jungen Winterthurer Mannschaft.

Mischa Ramel hofft auf seine erste WM-Teilnahme. Jonathan Vallat / zvg

Anders als Bichsel oder Meile durfte Ramel aber noch an keiner U-WM mit dem Schweizer Kreuz auf der Brust auflaufen. Schon an der U18-WM stand der mittlerweile 19-Jährige im Aufgebot, wurde dann aber einen Tag vor Abreise aus dem Kader gestrichen. Nachdem Ramel den letzten Kader-Cut am 23. Dezember überstanden hat, ist es für ihn nun definitiv die erste Teilnahme an einer WM. «Als ich das Aufgebot gesehen habe war ich schon ein wenig überwältigt. Es ist mein grosser Traum für die Nati spielen zu können», erklärt der Center.

Gemeinsame Kindheit

Die drei Solothurner im Nati-Kader haben eines gemeinsam. Sie alle spielten einst für den EHC Olten. «Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn du mit den Leuten, mit welchen du aufgewachsen bist in der Nationalmannschaft spielst», sagt Meile. Dementsprechend gut verstehen sich die drei. Während die Familien von Bichsel und Meile ohnehin schon lange befreundet sind, ist auch Ramel Teil des Solothurner Trios. «Mit Mischa hatte ich einige Jahre nicht so viel Kontakt, aber wir haben uns jetzt schnell wiedergefunden», so Meile.

Die U20-Nati bestreitet ihr erstes Gruppenspiel am Stephanstag um 17.00 Uhr gegen Finnland.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen