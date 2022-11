Eishockey Simon Seiler im Training bei Fribourg: Kommt es nun zu einem spektakulären Comeback beim EHCO? Bahnt sich da ein spektakuläres Tauschgeschäft an? Gemäss der Zeitung «La Liberté» weilte EHCO-Verteidiger Simon Seiler am vergangenen Sonntag in Fribourg und trainierte mit dem dortigen National-League-Team. Das könnte auf einen prominenten Rückkehrer in Richtung Olten hinweisen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 15.11.2022, 16.40 Uhr

Simon Seiler trainierte am Sonntag mit dem HC Fribourg-Gottéron. Marc Schumacher / freshfocus

Die Meldung kommt wenige Stunden vor der Begegnung zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal. In einem Artikel der Freiburger Zeitung «La Liberté» wird fast beiläufig erwähnt, dass EHCO-Verteidiger Simon Seiler am vergangenen Sonntag zusammen mit dem HC Fribourg-Gottéron trainiert hat.

Gottéron-Headcoach Christian Dubé wird in diesem Zusammenhang zitiert, dass Seiler allenfalls für eine B-Lizenz in Frage kommen könnte - auch als Ersatz für Mauro Dufner, der an einer Gehirnerschütterung leidet.

Eine einigermassen erstaunliche Entwicklung, die einigen Raum für Spekulationen öffnet. Denn der EHCO hat eigentlich keinen Grund, mit Simon Seiler einen seiner besten und zuverlässigsten Verteidiger ohne Gegenleistung abzugeben. In letzter Zeit war aber zu vernehmen, dass sich EHCO-Sportchef Marc Grieder offenbar intensiver mit der Personalie Joel Scheidegger beschäftigt hat.

Der Verteidiger, der in der vergangenen Saison in 57 Spielen für den EHC Olten sagenhafte 54 Skorerpunkte verbucht hatte, der überragende Blueliner der Swiss League war und sich so einen Vertrag in der National League gesichert hatte.

Joel Scheidegger wurde in Freiburg bisher nicht glücklich

Eine Rückkehr Scheideggers nach Olten würde im Zusammenhang mit Seilers Stippvisite in Fribourg also durchaus Sinn ergeben. Denn der Offensivverteidiger wurde in der Saanestadt bisher überhaupt nicht glücklich, war mehrmals überzählig und hatte generell kaum Eiszeit, wenn er mal auf dem Matchblatt stand.

Er hat ausserdem die Mannschaft auch nicht auf der aktuellen Reise nach Finnland im Rahmen der Champions Hockey League begleitet. Kurz: Joel Scheidegger scheint in den Planungen von Christian Dubé keine Rolle mehr zu spielen.

Kommt es nun zum Tauschgeschäft Seiler gegen Scheidegger? Noch ist Vieles Spekulation. Aber Fortsetzung könnte folgen.

