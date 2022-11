Nach dem 4:2-Sieg gegen den SC Langenthal bestätigte EHCO-Verteidiger Simon Seiler, wonach er per sofort in die National League zu Fribourg-Gottéron wechseln wird. Für ihn kehrt in einem Tauschgeschäft Joel Scheidegger in die Dreitannenstadt zurück. Er wird am Mittwoch erstmals mit dem Team trainieren.

Marcel Kuchta Jetzt kommentieren Aktualisiert 15.11.2022, 23.19 Uhr