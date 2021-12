Eishockey Im Windschatten der Hauptdarsteller: Jetzt sind beim EHC Olten die Hinterbänkler gefordert! Der EHC Olten ist seit Wochen souveräner Tabellenführer der Swiss League. Trotzdem sieht Headcoach Lars Leuenberger noch viel Steigerungspotenzial. Vor allem von einem beträchtlichen Teil seiner Stürmer erwartet er einen grösseren offensiven Output. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 21.12.2021, 05.00 Uhr

EHCO-Headcoach Lars Leuenberger erwartet auch von Spielern wie Cédric Hüsler offensive Beiträge in Form von Toren. Marc Schumacher / freshfocus

Der Blick auf die Statistik ist verräterisch: 116 Tore hat der EHC Olten in den ersten 28 Meisterschaftsspielen erzielt, 99-mal trafen dabei die nominellen Stürmer. Für 48 dieser 99 Stürmer-Tore war das Trio Knelsen (13), Nunn (20) und Horansky (15) verantwortlich.

Also fast die Hälfte (48,5 Prozent) aller Oltner Torerfolge ging auf das Konto der ersten Sturmreihe. Und da sind beispielsweise die neun Treffer, die Verteidiger Joel Scheidegger, der meistens zusammen mit der Knelsen-Linie auf dem Eis stand, noch nicht einmal mit eingerechnet.

76 von 99 Stürmer-Tore von sechs Spielern erzielt

Definiert man Lukas Lhotak (28 Spiele/14 Tore)/Dominic Forget (28/8)/Simon Sterchi (10/6) als zweite Offensiv-Formation, kommen in der Rechnung weitere 28 Treffer dazu, wobei Sterchi seit seinem fliegenden Wechsel aus La Chaux-de-Fonds erst zehnmal für den EHCO aufgelaufen ist. Damit verteilen sich 76 der 99 Stürmer-Tore auf sechs Spieler.

Weitere 18 vereinigen das Trio Dominic Weder (23/9), Adam Hasani (22/4) und Jan Mosimann (28/5) unter sich. Die restlichen fünf Erfolgsmeldungen teilen sich Silvan Wyss (27/2, davon 1 als Verteidiger), Leonardo Fuhrer (18/2) und der inzwischen abgewanderte Devin Muller (18/1) auf. Noch gänzlich leer ausgegangen sind bisher Cyril Oehen (18 Spiele), Cédric Hüsler (13), Robin Schwab (21) und Jerome Portmann (22).

Die interne Skorerliste (Spiele, Tore, Assists, Punkte, Strafminuten, +/-

Nun mag man das mit Blick auf die äusserst komfortable Tabellenlage gerne «Jammern auf höchstem Niveau» nennen. Trotzdem zeigte gerade die Partie vom Sonntag gegen die EVZ Academy (4:0), dass beim EHCO einige Spieler punkto offensivem Output gewaltiges Steigerungspotenzial haben.

Auch wenn es Oltens Headcoach Lars Leuenberger in aller Öffentlichkeit nie so sagen würde: Er dürfte nicht glücklich darüber sein, dass die Hauptlast des Toreschiessens auch gegen einen äusserst bescheidenen Gegner wie die Zuger wieder von der nominell ersten Linie getragen werden musste.

Mit 20 Treffern der erfolgreichste EHCO-Torschütze. Marc Schumacher / freshfocus

Für drei der vier Treffer war das Oltner «Atom-Trio» mit Forget anstellte des verletzten Knelsen verantwortlich. Und man fragte sich auch als Beobachter: Wann, wenn nicht in einem Spiel gegen einen klar unterlegenen Gegner, wollen sich die Spieler aus den hinteren Reihen in die Torschützenliste eintragen?

Nach Verletzungen noch nicht in Schwung gekommen

Man darf bei der Analyse natürlich nicht vergessen, dass fast alle der Sorgenkinder, die punkto Offensive noch nicht ihr Potenzial ausgeschöpft haben, im bisherigen Verlauf der Saison mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten. Leonardo Fuhrer beispielsweise, dessen zwei Törchen in keinem Verhältnis stehen zu seinem bisherigen Karriere-Output, fiel ein paar Wochen mit einem gebrochenen Daumen aus und ist seit seiner Rückkehr noch nicht wirklich in Schwung gekommen.

Dasselbe gilt für Cédric Hüsler, der per se kein Mann für die Offensive ist, aber nach seinem Comeback von einer Beinverletzung punkto Spiel nach vorne noch nicht den gewünschten Rhythmus gefunden hat. Dominic Weder war vor seiner Verletzungspause offensiv so gut unterwegs (18 Spiele, 9 Tore) wie noch nie, sucht aber seit seiner Rückkehr vergeblich sein Glück und ist in fünf Spielen torlos geblieben.

Die grössten Rätsel geben allerdings die Spieler der nominell vierten Linie auf. Natürlich ist ihre Kernkompetenz alles andere als das Toreschiessen. Aber der gesammelte Output der Herren Portmann, Schwab und Oehen beträgt sage und schreibe immer noch null Tore. Der einzige Viertlinien-Treffer gelang Devin Muller, ansonsten kam da nichts. Und das ist gerade angesichts der oft überlegenen Spielweise der Oltner dann doch etwas gar wenig.

Ein guter Zeitpunkt, den Knopf zu lösen

Nun erhalten die EHCO-Sorgenkinder zwei gute Gelegenheiten, ihre offensive Impotenz loszuwerden. Die beiden Partien auswärts gegen das aufstrebende La Chaux-de-Fonds (Dienstag, 19.45 Uhr) und gegen den Hauptrivale und Verfolger EHC Kloten (Donnerstag, 19.45 Uhr) vor eigenem Publikum sind zwei echte Prüfsteine für die Oltner, die zuletzt nicht mehr derart unwiderstehlich unterwegs waren wie noch in der ersten Saisonphase bis zur Nationalmannschaftspause Mitte November.

Nach diesen beiden Vergleichen wird man endgültig wissen, aus welchem Holz dieser EHCO geschnitzt ist.

Das Warten auf den dritten Ausländer geht weiter EHCO-Sportchef Marc Grieder muss sich bei seiner Suche nach einem Ersatz für den verletzten Captain Dion Knelsen weiterhin gedulden. Auch am Montag konnte er die geplante Verpflichtung des dritten Ausländers noch nicht definitiv eintüten. Das Problem: Der Wunschspieler steht aktuell bei einem Team unter Vertrag. Ob und bis das bestehende Arbeitsverhältnis überhaupt aufgelöst werden kann, müssen Grieder und der EHC Olten abwarten. Ansonsten werden die Oltner in La Chaux-de-Fonds mit derselben Aufstellung antreten wie zuletzt beim 4:0 gegen die EVZ Academy. Nicht auszuschliessen, dass Eliot Antonietti am Donnerstag gegen Kloten sein Comeback geben wird.

