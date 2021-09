Swiss League Den Stresstest nicht ganz bestanden: Der EHCO belohnt sich nicht für einen starken Auftritt Der EHC Olten führte beim Ligakrösus Kloten lange Zeit mit 2:0. Dumme Strafen in der Schlussphase und eine verpasste Powerplay-Chance in der Verlängerung mündeten schliesslich in einer ärgerlichen 2:3-Niederlage. Trotzdem zieht Headcoach Lars Leuenberger ein positives Fazit. Marcel Kuchta Aktualisiert 14.09.2021, 19.18 Uhr

Die Klotener und der EHCO lieferten sich ein hartumkämpftes Duell. Andy Mueller / freshfocus

Es ist eine alte Weisheit: Spiele gewinnt man nicht auf der Strafbank. Auch dem EHCO wurde dies in Kloten mal wieder schmerzlich ins Bewusstsein gerufen. 2:0 führten die Oltner bis weit ins letzte Drittel hinein und schienen einem souveränen, ja überzeugenden Sieg bei Ligakrösus Kloten entgegenzusteuern.

Erst hoher Stock, dann plötzlich doch Tor

Doch dann gabs eben diese Strafen. Erst wanderte Simon Lüthi auf die Strafbank. Wenig später zappelte der Puck im Tor von Oltens Schlussmann Simon Rytz. Es war ein umstrittener Treffer der Klotener, dem vermutlich ein hoher Stock von Torschütze Eric Faille voranging. Die Schiedsrichter entschieden auf dem Eis auf «kein Tor», revidierten jedoch ihren Entscheid nach der Sichtung des Videomaterials – zum Verwunderung von fast allen Beteiligten.

Kurz darauf verabschiedete sich mit Lukas Lhotak der nächste Oltner aufs Sünderbänkchen. Diesmal ermöglichte eine kurze Unaufmerksamkeit Antoniettis den Klotener Treffer. Statt den Puck resolut aus dem Drittel zu hauen, versuchte es der EHCO-Verteidiger mit Finesse und sah seinen Befreiungsversuch von Marchon abgefangen. Dessen Pass verwertete Robin Figren eiskalt zum 2:2. Damit war die ganze schöne Vorarbeit, die die Oltner während eines Grossteils des Spiels geleistet hatten, dahin.

Denn das, was der EHCO zuvor gezeigt hatte, verdiente allergrössten Respekt. «Das war wirklich eine coole Performance meiner Mannschaft», freute sich auch Headcoach Lars Leuenberger über das, was er von seinen Spielern gesehen hatte. Nachdem man den ersten Ansturm der Klotener überstanden hatte, schlugen die Gäste zweimal eiskalt zu. Erst traf Simon Lüthi mit einem Knaller im Powerplay zum 0:1 (5.). Kurz darauf düpierte Dominic Weder bei einem Konter seinen Gegenspieler und traf zum 0:2 (7.).

Im Mitteldrittel mehrfach die Entscheidung verpasst

Ja, die Oltner spielten vor allem im Mitteldrittel bisweilen so gut, dass man am Ende sogar von einer überaus ärgerlichen Niederlage sprechen musste. Hasani und Fuhrer vergaben jeweils solo vor Kloten-Goalie Nyffeler. Auch sonst verpasste man den wohl vorentscheidenden, dritten (oder vierten) Treffer mehrmals um Haaresbreite und brachte sich so um den eigentlich hoch verdienten Lohn für einen überzeugenden Auftritt.

Denn in der Verlängerung kam es so, wie es kommen musste. Der EHCO hatte während zwei Minuten Zeit, bei vier gegen drei Gegenspielern erneut für die Entscheidung zu sorgen. Das gelang wieder nicht. Und als die Klotener wieder komplett waren, schnappte sich Faille die Scheibe und verwertete einen Konter zum 3:2-Siegtreffer für die Einheimischen. «Schade, wurden wir für unsere Leistung nicht belohnt. Aber wenn man gegen eine Mannschaft wie Kloten die Tore nicht macht, dann wird man irgendwann dafür bestraft», bedauerte Lars Leuenberger, was aber für ihn den Gesamteindruck nicht gross beeinflusste. «Das war wohl etwas vom Besseren, was man in Kloten von einem Gastteam gesehen hat.»

Unter dem Strich kann man sagen: Der EHC Olten hat seinen ersten Stresstest der neuen Saison bestanden, wenn auch mit Abstrichen. Wer gegen eine Mannschaft wie Kloten in deren Stadion so lange das Geschehen im Griff hat, der hätte den Sieg mit nach Hause nehmen müssen. Ohne wenn und aber. Das ist der einzige Wermutstropfen eines ansonsten aus Oltner Sicht gelungenen Abends im Schluefweg.

