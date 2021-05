Eishockey Eine Goldmedaille, die auch ein wenig «Made in Olten» ist Mason McTavish und Brennan Othmann wurden mit der kanadischen U18-Auswahl Weltmeister. Die beiden Teenager spielten nicht nur im Final gegen Russland eine tragende Rolle. Das hat auch mit ihrem Aufenthalt beim EHC Olten zu tun. Ist nun sogar eine Rückkehr ins Kleinholz denkbar? Marcel Kuchta 07.05.2021, 11.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Screenshot/TSN

Am 23. März standen Mason McTavish und Brennan Othmann letztmals für den EHC Olten im Einsatz. Der 6:5-Sieg im vierten Viertelfinalduell gegen den HC Sierre war der Schlusspunkt ihres Europa-Aufenthalts. Danach reisten die beiden Teenager wieder ab in Richtung Heimat, wo sie sich auf die Teilnahme mit der kanadischen Auswahl an der U18-WM in Texas vorbereiteten.

Sechs Wochen später dürfen sich Othmann und McTavish nun Weltmeister nennen. Kanada besiegte im Final Russland mit 5:3. Auf dem Weg zur Goldmedaille schoss Brennan Othmann den wichtigen Führungstreffer zum 3:2 mit einem herrlichen Handgelenkschuss aus spitzem Winkel.

Mason McTavish ging im Finalspiel in Sachen Skorerpunkte leer aus, spielte im Team der Kanadier aber eine wichtige Rolle. Er gehörte zum Captain-Team und übernahm in Abwesenheit des gesetzten Captain Shane Wright sogar für zwei Spiele die Chefrolle. Über das ganze Turnier gesehen schaffte er mit elf Skorerpunkten in sieben Spielen den Sprung in die Top 5 der Skorerliste.

Die beiden Oltner Gastspieler hätten sich im Finalspiel ausserdem fast mit einer Traumkombination verewigt. McTavish lancierte Othmann mit einem feinen Backhand-Pässchen. Allein vor dem russischen Goalie versuchte dieser einen «Zwischen-den-Beinen-Schuss», scheiterte aber knapp.

Klar ist, dass die beiden Jungs mit ihren Auftritten an der WM indirekt auch beste Werbung für den EHC Olten gemacht haben. Das wurde sogar auch in der Drittelsanalyse des nationalen Sportsenders TSN explizit erwähnt. Und kar ist auch: Sowohl McTavish als auch Othmann haben sich im Hinblick auf den NHL-Draft im Juli noch einmal in eine bessere Ausgangslage manövriert. Mason McTavish hat seinen Status als potenzieller Top-10-Pick zementiert, während Othmann sicher wieder eine ausgezeichnete Option für eine Ziehung in der ersten Runde (Top 32) geworden ist.

Ist eine Rückkehr nach Olten denkbar?

Bleibt die Frage, ob man einen der beiden Jungs dereinst wieder im Dress des EHC Olten bestaunen darf? Ausschliessen darf man das nicht, es sind jedoch viele «Wenn» und «Aber» im Spiel. Primär hängt es davon ab, welche Pläne die NHL-Teams, die McTavish und/oder Othmann draften, mit ihnen haben. Den direkten Sprung in die NHL werden beide kaum schaffen. Das heisst, dass sie entweder zu ihren Juniorenteams in die Ontario Hockey League zurückkehren müssten (in den AHL-Farmteams dürften sie wegen ihres Alters noch nicht spielen) oder eben in die Schweiz ausgeliehen werden. Und da dürfte vor allem McTavish mittlerweile auch für National-League-Teams sehr interessant geworden sein.

Mason McTavish (l.) und Brennan Othmann gegen Thurgaus Torhüter Nicola Aeberhard.

Marc Schumacher

EHCO-Sportchef Marc Grieder macht kein Geheimnis daraus, dass er sich eine Rückkehr sehr gut vorstellen könnte und alles tun wird, was in seiner Macht steht, um neuerliche Auftritte der Beiden in den EHCO-Farben ermöglichen zu können. «Wir haben als Organisation bei ihrer Betreuung einen sehr guten Job gemacht. Und das hat sich auch in Nordamerika herumgesprochen. Vielleicht könnte das letztlich das Zünglein an der Waage sein?» Also: Träumen ist erlaubt - aber es gibt noch sehr viele Unbekannte in der Gleichung.