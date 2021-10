Swiss League: Der Traumstart des EHC Olten in Zahlen

Eishockey Die Zahlen lügen nicht: Weshalb der EHC Olten einen Traumstart hingelegt hat Nach zehn Spielen grüsst der EHC Olten als überlegener Tabellenführer der Swiss League. Ein Blick auf die Statistik zeigt, weshalb das kein Zufall ist. Aber es spielen natürlich auch andere Faktoren eine Rolle. Wir verraten, welche. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Ein gewohntes Bild: Jubelnde EHCO-Spieler lassen sich von den Zuschauern feiern. Marc Schumacher / freshfocus

Wer hätte das gedacht? Wenn der EHC Olten am Dienstagabend beim meistgenannten Titelfavoriten EHC Kloten zum Spitzenspiel antritt, dann tut er das nach dem ersten Meisterschaftsfünftel als überlegener Tabellenführer. Neun Siege in zehn Spielen stehen in der Bilanz. Und die einzige Niederlage, ein 2:3 nach Verlängerung in Kloten, war erst noch alles andere als zwingend und ziemlich unglücklich.

Was steckt hinter dem Erfolg der Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger? Kann man dieses hohe Niveau halten? Oder war der bisherige, formidable Saisonverlauf durch übermässiges Glück begünstigt? Zur Analyse nehmen wir verschiedene Statistiken unter die Lupe.

Mit über vier Treffern pro Spiel steht der EHCO hinter dem EHC Kloten und dem HC La Chaux-de-Fonds in dieser Kategorie auf Platz 3. Hinter den Top-3-Teams klafft bereits eine riesige Lücke. Blickt man auf die Bilanz bei ausgeglichenem Spielerbestand auf dem Feld, dann rücken die Oltner auf Platz zwei vor. In beiden Fällen absolute Spitzenwerte. Die EHCO-Offensive des EHCO funktioniert zuverlässig auf hohem Niveau.

Die Defensive war in den ersten zehn Spielen das eigentliche Prunkstück der Oltner, besonders im Vergleich zu den letzten Jahren. Die nur 1,6 Gegentore pro Spiel sind herausragend und ein Topwert. Noch besser sieht die Bilanz bei ausgeglichenem Spielerbestand aus. Dort kassiert der EHCO im Schnitt nur einen Gegentreffer pro Spiel. Ein Niveau, das nicht einfach zu halten sein wird.

Verrückt: In den Special-Teams (Überzahl/Unterzahl) weist der EHCO sogar noch erhebliches Steigerungspotenzial auf - vor allem punkto Effizienz. Optisch gefällt das Powerplay oft sehr gut, die qualitativ guten Chancen sind da, aber der Puck geht noch zu selten ins gegnerische Tor. 20 Prozent Erfolgsquote in Überzahl ist zwar nicht schlecht, aber im Vergleich zu den Topteams verbesserungsfähig. Ähnlich sieht es punkto Unterzahlspiel aus: Mit etwas mehr als 80 Prozent überstandener Situationen ist der EHCO knapp besser als der Liga-Durchschnitt. Auch hier gilt: Es geht noch besser.

Mit mehr als 38 Schüssen auf das gegnerische Tor ist der EHC Olten auf Platz zwei klassiert - knapp hinter La Chaux-de-Fonds. Ein sehr starker Wert, der zeigt, dass sich die Oltner viele Chancen erarbeiten. Noch besser ist die Qualität der Abschlüsse. Analysiert man die Schüsse, die aus dem Slot - der gefährlichen Zone zwischen den Bullypunkten - abgegeben werden, dann steht der EHCO mit fast deren 19 pro Spiel an der Spitze der Liga - ein sehr gutes Zeichen. Den Oltnern gelingt es also oft, in aussichtsreiche Abschlusspositionen zu kommen.

Punkto Trefferquote bewegt sich der EHC Olten am oberen Limit. Mit etwas mehr als zehn Prozent weist man hinter dem EHC Kloten (fast 13 Prozent) den zweitbesten Wert der Liga auf. Man kann aber auch sagen: Die Oltner haben in den ersten zehn Spielen keineswegs überdurchschnittlich gut getroffen. Hier ist ein Rückgang nicht zwingend wahrscheinlich. Eher, dass andere Mannschaften, wie zum Beispiel Langenthal (knapp 8 Prozent), einen Schritt nach vorne machen.

Hier wird die wahre Stärker der Oltner erneut deutlich sichtbar: Sie lassen pro Spiel nur knapp 23 Schüsse auf das eigene Tor zu und stehen damit deutlich an der Spitze - auch im Vergleich zu den beiden anderen Topteams Kloten und Visp, die jeweils fast deren 30 Schüsse zulassen. Das wirkt sich natürlich auch auf die Qualität der gegnerischen Abschlüsse aus: Nur 8,4 aussichtsreiche Schussversuche gelingen den Kontrahenten aus dem Slot vor dem Oltner Tor. Das unterstreicht die Kompaktheit der EHCO-Defensive, die ihren Torhütern damit die Arbeit extrem erleichtert.

Zu der exzellenten Defensivarbeit der Oltner gesellt sich auch noch die Zuverlässigkeit der Goalies - oder genauer von Simon Rytz. Seine Fangquote von über 95 Prozent (in sechs Spielen) ist fantastisch. Da gilt aber auch: Der Routinier wird dieses Niveau kaum halten können. Dafür hat Silas Matthys umso mehr Steigerungspotenzial. Er weist mit 89 Prozent abgewehrter Schüsse (in vier Spielen) eine eher schwache Fangquote aus

Eine alte Weisheit besagt: Wer den Puck in seinen Reihen hat, kann das Spiel gestalten und gerät selber nicht unter Druck. Für Puckgewinne sind die Bullys essenziell. Und deshalb ist es auch nicht erstaunlich, dass die EHCO-Mittelstürmer mit 55 Prozent gewonnener Scheibeneinwürfe die beste Bilanz der ganzen Liga aufweisen. Noch besser wird die Bilanz, wenn man die Bully-Gewinne in der Zone vor dem eigenen Tor betrachtet. In über 60 Prozent der Fälle landete der Puck in den Reihen des EHCO. Statt sich mit der Defensive zu beschäftigen, konnte man sofort wieder in den Angriff gehen.

Um erfolgreich zu sein, braucht es, neben all den nun genannten Faktoren, auch immer noch eine Portion Glück. Vor allem punkto Verletzungen. Bis jetzt kam der EHCO diesbezüglich mit einem blauen Auge davon. Doch in den letzten Tagen und Wochen hat sich die Lage mit den langfristigen Ausfällen von Cédric Hüsler und von Leonardo Fuhrer bereits negativ akzentuiert. Oder anders ausgedrückt: Die Personaldecke wird schnell dünn - und auch der wertvolle Konkurrenzkampf ist dahin. Zum Glück blieben die defensiven und offensiven Schlüsselspieler der Oltner bisher verschont. Das kann sich aber schnell ändern. Und dann könnte sich das Blatt auch für die bisher fast traumwandlerisch sicher agierenden Powermäuse auf unliebsame Art und Weise wenden. Umso mehr unterstreicht EHCO-Headcoach Lars Leuenberger gebetsmühlenartig: «Wir müssen mit beiden Füssen auf dem Boden bleiben.»

Spitzenkampf in Kloten Siebenmal in Serie hat der EHC Olten zuletzt das Eis als Sieger verlassen. Das bisher einzige Mal musste man in Kloten eine Niederlage notieren lassen (2:3 nach Verlängerung) – vor ziemlich genau einem Monat. Nun treten die Oltner am heutigen Dienstagabend ausgerechnet wieder in der Flughafenstadt an. Der EHC Kloten kam nach einem etwas holprigen Saisonstart immer besser in Fahrt und wird alles daran setzen, den Erfolgslauf des EHCO zu bremsen. Bei einem Erfolg der Gäste würde der Rückstand des Ligakrösus in der Tabelle bereits beträchtliche Ausmasse annehmen, was dieser um jeden Preis verhindern will. Die Oltner werden im Spitzenkampf auf die beiden langzeitverletzten Cédric Hüsler und Leonardo Fuhrer sowie auf den mit Rückenproblemen angeschlagenen Goalie Silas Matthys verzichten müssen. (ku)