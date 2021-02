Eishockey Die Frage bleibt auch nach der Heimniederlage gegen Sierre: Findet der EHC Olten noch den «letzten Zwick»? Der EHC Olten kommt auch gegen den HC Sierre nicht vom Fleck. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen die Walliser schwinden die Hoffnungen auf Platz 4. Und es stellt sich mal wieder die grundsätzliche Frage: Wieso schafft es die Mannschaft nicht (mehr), den nächsten Gang zu finden? Marcel Kuchta 01.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine der Oltner Problemzonen: Zu viele Zweikämpfe gegen verloren. Hier ist Silvan Wyss gegen zwei Gegenspieler unter Druck. Marc Schumacher / freshfocus

Man kann nicht behaupten, dass das Oltner Trainergespann mit Headcoach Fredrik Söderström und Assistent Marc Grieder dieser Tage etwas unversucht lässt, das Erfolgspuzzle zu lösen. Vor dem Duell gegen den HC Sierre schmissen die Coaches die Spieler mal wieder in den Mixer und wirbelten die Linienzusammenstellungen komplett durcheinander.

Man kann das – in diesem doch schon späten Stadium der Saison – wohlwollend interpretieren. In dem Sinne, dass man versucht, Impulse zu setzen und Spieler, die mit ihrer Form kämpfen, irgendwie in Schwung zu bringen. Man kann es aber auch als Akt der Verzweiflung sehen, weil schlicht zu viele Akteure seit geraumer Zeit nicht (mehr) das bringen, was sie könnten. Oder schlicht nicht mehr bringen können.

Spiele wie gegen Kloten sind die Ausnahme

Nun: Das Spiel gegen Sierre zeigte, dass man wohl eher die zweite Interpretation zur Hand nehmen muss. Bei der 2:3-Niederlage des EHCO gegen den Tabellennachbarn offenbarten sich die Probleme, die diese Mannschaft plagen, wieder einmal exemplarisch. An einem guten Abend, wenn alles wie gewünscht läuft und die Räder ineinandergreifen, dann können die Oltner auch Leader Kloten vom Eis fegen. Dumm nur, dass diese Auftritte eher die Ausnahme denn die Regel sind. Gute Mannschaften schaffen es eben auch, an «normalen» Abenden ein Level zu erreichen, das es ihnen erlaubt, enge Spiele für sich zu entscheiden.

Diese Fähigkeit ist dem EHC Olten seit der Siegesserie über den Jahreswechsel abhandengekommen. Und auch gegen Sierre musste man das konstatieren, was sich in den letzten Spielen immer wieder beobachten liess. Den Oltner fehlt der «letzte Zwick», diese entscheidende Überzeugung in den Aktionen, das ultimative Selbstvertrauen, Partien auf des Messers Schneide zu ihren Gunsten zu entscheiden, das Ruder mit Entschlossenheit herumzureissen.

Die Muster gleichen sich: Viel Aufwand, wenig Ertrag

Man kann der Mannschaft dabei wirklich nicht vorwerfen, dass sie sich nicht bemüht. Auch gegen Sierre wären genügend Chancen da gewesen, ein besseres Resultat zu erzielen. Aber die Muster gleichen sich eben: Man startet schlecht in die Partien, gerät in Rückstand und muss dann einen unglaublichen Aufwand betreiben, um die Partie zu wenden. Läuft man dann in einen «heissen» Goalie, so wie es Sierres Connor Hughes einer war, und macht sich das Leben durch viele unnötige Strafen auch noch zusätzlich schwer, dann reicht es eben oft nicht. «Frustrierend ist, dass wir momentan Spiele verlieren, die wir vor einem Monat noch gewonnen hätten», bemerkte der sichtlich unzufriedene Fredrik Söderström und fügte an:

«Wir verlieren immer wieder die entscheidenden Duelle vor den beiden Toren. Wir müssen ganz einfach den nächsten Gang finden, wenn es darum geht, mit Herz und Leidenschaft in die Zweikämpfe zu gehen.»

Anders ausgedrückt: Der EHCO-Trainer vermisst bei seinen Spielern die nötige Härte. «Wir laufen viel, wir arbeiten viel, wir kreieren Torchancen. Aber wir sind in den Duellen Mann gegen Mann zu weich. Deshalb verdienen wir es auch nicht, solche Spiele zu gewinnen.»

Die Schlüsselspieler müssen zuverlässiger sein

Fredrik Söderström wird auch nicht müde zu betonen, dass er in seiner Mannschaft Spieler brauche, auf die er sich verlassen könne. «Heute hat Diego Schwarzenbach seine ersten Tore nach einem gefühlten halben Jahr erzielt. Aber wo waren die anderen? Gute Teams haben Schlüsselspieler, auf die sie sich immer verlassen können, die im entscheidenden Augenblick den Lead übernehmen und ein wichtiges Tor erzielen. Ich muss mich derzeit überraschen lassen, wer einen guten Abend haben wird.»

In der Tat war auch das Spiel gegen Sierre diesbezüglich symptomatisch. Vor allem, wenn man die Leistung der EHCO-Söldner unter die Lupe nimmt. Topskorer Garry Nunn beweist derzeit mal wieder, dass er läuferisch und technisch zwar unglaublich gut ist, aber auch, dass er, wenn es härter zu- und hergeht auf dem Eis, sich kaum wie gewünscht zu entfalten vermag. Wenn er «heiss» ist, ist er kaum zu bremsen. Wenns ihm nicht läuft, dann gelingt ihm dafür kaum etwas. Captain Dion Knelsen verkörpert den derzeitigen Stand der Dinge dieser Mannschaft perfekt. «Er gibt sich und hat Mühe», lautet bei ihm das Motto – und das seit Wochen. Der Kanadier rennt seiner Form verzweifelt hinterher. Unter dem Strich ist das zu wenig für einen designierten Leader.

Zu viele «faule» Strafen

Zu schlechter letzt hilft auch noch ein Blick auf die Strafenstatistik, um die Oltner Schwierigkeiten zu interpretieren. Der EHCO ist das meistbestrafte Team der Swiss League. «Das ist ein grosses Problem», unterstreicht Söderström und fügt an: «Wir nehmen zu viele unnötige Strafen, weil wir nicht bereit sind, die Drecksarbeit zu leisten. Wir nehmen lieber den Stock zur Hilfe als den Körper. Damit müssen wir endlich aufhören.» Zumal auch das Oltner Unterzahlspiel nicht über alle Zweifel erhaben ist. Gegen Sierre kassierte man zwei Tore im Boxplay, eines in doppelter Unterzahl. In knappen Spielen mag es so etwas ganz einfach nicht mehr leiden. Besonders, wenn eben der «letzte Zwick» fehlt.

Noch bleiben bis zu den Playoffs ein paar Wochen Zeit für die entscheidenden Justierungen. Und vielleicht bringt ja das 18-jährige Talent Mason McTavish, das am Montag zur Mannschaft stösst, den frischen benötigten Impuls.