Eishockey Der EHC Olten schnuppert am Break und tankt trotz Niederlage Mut Der EHC Kloten entscheidet das erste Finalspiel der Swiss-League-Playoffs zu seinen Gunsten. Ein Tor von Dario Meyer nach 82 Sekunden in der zweiten Verlängerung zerstört die Hoffnungen des EHC Olten auf ein Break. Trotzdem dürfen die Oltner dem Heimspiel vom Mittwoch mit einem guten Gefühl entgegenblicken. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Pech: Oltens Topscorer Garry Nunn scheitert in der Verlängerung knapp an Klotens Goalie Tim Wolf. Claudio Thoma / freshfocus

Am Ende war jede Menge Pech im Spiel. Dario Meyer erzwang die Entscheidung zu Gunsten des EHC Kloten via Rücken von EHCO-Schlussmann Simon Rytz. Ein unglückliches Gegentor für die Oltner nach lediglich 48 Sekunden in der Verlängerung. Dies, nachdem man sich bereits auf wundersame Weise bereits einmal aus der Niederlage gerettet hatte.

Denn die Zuschauer in der Klotener Stimo-Arena waren sich schon in der 79. Minute jubelnd in den Armen gelegen, als Matteo Nodari den Puck zum scheinbaren Siegtreffer seiner Mannschaft über die Linie des Oltner Tor befördert hatte. Doch Kloten hatte die Rechnung ohne Lars Leuenberger gemacht. Der EHCO-Trainer nahm eine «Coaches Challenge» wegen einer möglichen Goaliebehinderung. Und siehe da: Nach gründlicher Überprüfung der Videobilder annullierten die Schiedsrichter den Treffer. Es ging weiter - bis Dario Meyer für das Klotener Happyend sorgte.

Trotz der am Ende überaus bitteren Niederlage in diesem ersten Finalspiel können die Oltner viel Gutes aus diesem Duell mitnehmen.

«Es war ein sehr guter Match von uns. Wir gerieten zwischendurch mal unter Druck, aber agierten sonst recht solid und spielten uns ein paar gute Chancen heraus. In der Overtime könnte das Spiel auch auf die andere Seite kippen. Ganz wichtig ist, dass wir auf diesen Auftritt aufbauen können»

analysierte Lars Leuenberger den Lauf der Dinge und hatte mit seiner Einschätzung recht. Es war eine gute Vorstellung des EHC Olten, welche mit ein wenig Glück auch hätte mit einem Sieg belohnt werden können.

Wolfs Glanztat gegen Nunn

Am nächsten kamen die Oltner dem «Break» zu Beginn der Verlängerung, als beide Mannschaften nach einer eher kontrollierten und von Vorsicht geprägten, regulären Spielzeit plötzlich mit offenem Visier agierten. Hüben wie drüben brannte es im Minutentakt lichterloh vor den Toren. Garry Nunn vergab dabei die grösste Chance, als er seinen Schuss auf das halb offene Tor mirakulös von Kloten-Keeper Tim Wolf abgewehrt sah.

Der Kanadier blieb der einzige Oltner Torschütze der Partie, nachdem er in der 15. Minute im Powerplay den Klotener Führungstreffer durch Spiller (10.) egalisiert hatte. Beim Toreschiessen muss der EHCO im Hinblick auf das Heimspiel vom Mittwoch ansetzen. Mit nur einem Tor wird es schwierig, Spiele zu gewinnen. Selbst wenn dem Gegner auch nicht mehr gelingt. Aber etwas mehr Entschlossenheit und Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Kasten würde den Oltnern gut anstehen. Bitter etwa, dass Garry Nunn zu Beginn des Mitteldrittels mit einem Penalty an Wolf scheiterte. Eine Führung, hätte dem EHCO womöglich noch mehr Elan verliehen und die Nerven der Klotener noch mehr angespannt.

Starkes Unterzahlspiel

Positiv herauszustreichen gilt es aufseiten der Oltner das Penaltykilling, welches zwei längere Phasen mit doppelter Unterzahl überstand und die Leistung von Goalie Simon Rytz, der seine Mannschaft bei diversen Kloten-Druckphasen mit sicheren Interventionen im Spiel hielt. Dass das Spiel mit einem für Rytz unglücklichen «Gurkentor» entschieden wurde, war aus Sicht des Routiniers sehr bitter. Doch für ihn und die ganze Mannschaft gilt: Das Positive mitnehmen - und am Mittwoch vor eigenem Publikum das bessere Ende für sich erzwingen.

