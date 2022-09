EHC Olten gewinnt Testspiel gegen Ravensburg Towerstars 5:1

Eishockey Der EHC Olten feiert einen klaren Sieg in einem chaotischen, letzten Testspiel Der EHC Olten hat sein Vorbereitungspensum mit einem klaren 5:1-Sieg gegen die Ravensburg Towerstars aus der DEL2 abgeschlossen. Eine Woche vor dem Saisonauftakt in Biasca bei den Ticino Rockets scheint die Mannschaft bereit, auch wenn der Sieg gegen die Deutschen eher ein Muster ohne Wert ist. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 09.09.2022, 22.48 Uhr

EHCO-Goalie Dominic Nyffeler (l.) hatte öfters die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Patrick Lüthy

Trotz des klaren 5:1-Siegs im letzten Vorbereitungsspiel vor dem Saisonstart ist der Vergleich gegen die bescheidenen Deutschen mit der nötigen Vorsicht zu geniessen. Die Ravensburger zeigten in der Offensive wohl den einen oder anderen gefälligen Spielzug, legten dafür ein mitunter haarsträubendes Defensivverhalten an den Tag. Fehler, welche die Oltner immer wieder auszunutzen vermochten.

Weniger erfreulich dafür: Der EHCO liess sich bisweilen vom allgemeinen Chaos anstecken und hatte Phasen mit viel zu hoher Fehlerquote. Die Konzentration liess öfters zu wünschen übrig, was angesichts der Konstellation, so kurz vor dem Saisonstart, aber auch nicht wirklich erstaunlich ist. Das Risiko wurde minimiert, die letzte Konsequenz in den Aktionen fehlte. Der Gegner war jedoch schlicht zu schwach, als dass das für die Oltner irgendwelche negativen Folgen gehabt hätte. Immerhin: Oltens Goalie Dominic Nyffeler erhielt so mehrmals die Gelegenheit, sich auszuzeichnen.

Positiv im Hinblick auf den Saisonstart stimmt die Tatsache, dass auch die Spieler ausserhalb der Toplinie mit Nunn, Horansky und Collins zu Torerfolgen und guten (Offensiv-)Aktionen kamen. Zu gefallen wusste auch Rapperswil-Leihgabe Mats Alge. Er wäre eine echte Alternative, falls es an der Verletzten-Front nicht besser wird bis am kommenden Freitag. Gut möglich übrigens, dass der neben den verletzten Silvan Wyss und Giacomo DalPian derzeit ebenfalls angeschlagene Try-out-Spieler Timo Haussener einen Vertrag erhält für die neue Saison. Der Kadertiefe der Oltner würde das zweifellos guttun.

Telegramm EHC Olten - Ravensburg Towerstars 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Kleinholz. – 614 Zuschauer. – Tore: 5. Seiler (Weder; Ausschluss Antonietti!) 1:0. 8. Hächler (Lhotak, Alge) 2:0. 24. Horansky 3:0. 39. Weder (Hüsler, Leeger) 4:0. 49. Nick Latta (MacDonald/Ausschluss Schmuckli) 4:1. 54. Neukom (Oejdemark, Seiler/Ausschluss Herr) 5:1. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Olten, 4-mal 2 Minuten gegen Ravensburg.

Olten: Nyffeler; Schmuckli, Antonietti; Seiler, Oejdemark; Heughebaert, Hächler; Maurer, Leeger; Horansky, Collina, Nunn; Neukom, Kast, Sterchi; Schwinger, Weder, Hüsler; Lhotak, Alge, Mosimann.

Bemerkungen: Olten ohne Wyss, DalPian und Haussener (alle verletzt). 30. Pfostenschuss Weder.

