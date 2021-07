Das erwartet die EHC Olten Fans in der neuen Saison

Eishockey Das erwartet die Fans des EHC Olten in der neuen Saison Der EHC Olten startet am 10. September mit einem Auswärtsspiel bei der EVZ Academy in die neue Saison. Das erste Heimspiel folgt einen Tag später gegen die Ticino Rockets. Die Lust der Zuschauer auf eine Rückkehr ins Kleinholz ist spürbar. Der Vorverkauf verläuft trotz Verspätung und Covid-Restriktionen zufriedenstellend. Marcel Kuchta 15.07.2021, 05.00 Uhr

In der Eishalle Kleinholz soll es in der kommenden Saison mit Zuschauern wieder heisser zu und her gehen. Freshfocus

Man glaubt es kaum: In etwas mehr als zwei Wochen geht die neue Eishockey-Saison bereits wieder los. Am 2. August treffen sich die Spieler und der neue Headcoach des EHC Olten, Lars Leuenberger, im Kleinholz zum ersten Eistraining der Kampagne 21/22. Dann werden auch die Akteure auf dem Eis stehen, die ihre Sommervorbereitung im Ausland absolviert haben: Garry Nunn und Dion Knelsen waren in Kanada, genauso wie Goalie Silas Matthys. Lukas Lhotak (Tschechien) und Stan Horansky (Slowakei) verbrachten die Sommermonate ebenfalls in ihrer Heimat.

Vorverkauf startete mit Verspätung

Bis es anfangs August so richtig los geht, werden das spielende Personal und die Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle zwei Wochen Ferien geniessen dürfen. Was die Fans aber nicht daran hindern soll, sich via Online-Formular ein neues Saisonabonnement zu sichern oder das alte via Vorverkaufsrecht zu verlängern (was bis am 4. August möglich sein wird). Wer ein Abo löst, hat Zutritt zu allen Vorbereitungs-, Quali- und Playoff-Heimspielen des EHC Olten.

Der Vorverkauf für die Dauerkarten, der im Vergleich zu den Vorjahren wegen des abzuwartenden Bundesratsentscheid zu den Coronamassnahmen erst mit gut einem Monat Verspätung begann, läuft seit exakt zwei Wochen. Die Bilanz? «Wir sind logischerweise noch nicht auf dem Niveau des Vorjahrs. Aber der Vorverkauf verläuft gut», sagt EHCO-Mediensprecher Stephan Felder.

Beliebte «Längs»-Sitzplätze

Besonders die neuen Sitzplätze im Sektor C2 seien sehr beliebt. Felder sagt: «Dort wurden unsere Erwartungen übertroffen.» Viele der bisherigen Stehplatz-Stammgäste auf der Längsgerade nutzen den Wechsel auf die bequemere Sitz-Option. Dass auf der «Längs» die wegen der Corona-Massnahmen im letzten Herbst eingebauten Sitzplätze belassen wurden, sorgte in den sozialen Medien für Diskussionen unter den alteingesessenen Fans. «Negatives Feedback haben wir diesbezüglich aber nur vereinzelt erhalten», sagt Felder. Und: Oben an den Sitzplätzen werden eine beschränkte Anzahl Stehplatz-Afficionados trotz allem die Möglichkeit haben, sich die Spiele nach alter Art und Weise zu Gemüte zu führen.

Im Vorjahr hatte der EHC Olten gut 1400 Dauerkarten verkauft. Eine ähnliche Ausbeute erhofft man sich auch heuer. Noch ist angesichts der Corona-Massnahmen aber ungewiss, ob dieses Niveau wieder erreicht wird. «Wir erhalten sehr viele positive Rückmeldungen. Die Leute sind glücklich, dass sie endlich wieder ins Stadion dürfen. Wir spüren auch sehr viel Solidarität», betont Felder. Leider gäbe es aber auch einzelne Reaktionen von Zuschauern, die mit den Covid-Restriktionen nicht glücklich sind.

Eintritt nur mit Covid-Zertifikat

Klar ist nämlich schon jetzt, dass der Eintritt ins Stadion nur mit Covid-Zertifikat möglich sein wird. Man muss nachweisen, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet ist und sich per ID ausweisen. «Das sind die behördlichen Vorgaben für unsere Veranstaltungen. Wenn wir uns nicht daran halten, dann erhalten wir schlicht und einfach keine Bewilligung», stellt Felder klar. Schnelltests vor Ort wird der EHCO vorderhand nicht anbieten. Vor allem deshalb, weil in unmittelbarer Nähe des Kleinholz-Stadions ja bereits das offizielle Testcenter zur Verfügung steht.

Entsprechend geht man beim EHC Olten davon aus, dass der Zuschauerschnitt aus Vor-Coronazeiten zumindest am Anfang noch nicht erreicht wird. «Eine genaue Kalkulationen ist aufgrund der Rahmenbedingungen schwierig», sagt Felder. Er betont aber auch: «Mit dem zertifizierten Einlass hat man innerhalb des Stadions keine Restriktionen mehr. Also keine Maskenpflicht, kein Contact-Tracing, keine Einschränkungen beim Catering. Man kann sich als Zuschauer frei bewegen.»

Auch wenn sich die Veröffentlichung des Swiss-League-Spielplans in diesem Jahr unglaublich lange hinauszögert, so sind schon erste Einzelheiten durchgesickert: Der EHC Olten wird seine Saison am Freitag, 10. September mit einem Auswärtsspiel bei der EVZ Academy in der Zuger Bossard-Arena eröffnen. Einen Tag später kommen die Ticino Rockets ins Kleinholz zum ersten Heimspiel der neuen Meisterschaft. Am 11. August steht in Huttwil das erste Vorbereitungsspiel auf dem Programm.