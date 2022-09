Der EHC Olten gewinnt das Testspiel beim EHC Visp 6:2

Eishockey 6:2 in Visp: Die EHCO-Maschinerie kommt langsam aber sicher ins Rollen Der EHC Olten zeigt sich im Testspiel beim Ligarivalen EHC Visp von der effizienten Seite und gewinnt deutlich mit 6:2. Zwei Wochen vor dem Auftakt zur Swiss-League-Meisterschaft stimmt die Formkurve. Und der neue Söldner Sean Collins präsentiert seine Qualitäten. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 02.09.2022, 21.47 Uhr

Die EHCO-Spieler (v.l. Garry Nunn, Stan Horansky und Lukas Lhotak) hatten in Visp sechsmal Grund zum jubeln. Marc Schumacher / freshfocus

Genau zwei Wochen vor dem ersten Meisterschaftsspiel der neuen Saison erhielt EHCO-Headcoach Lars Leuenberger einen ersten Anhaltspunkt, in welcher Verfassung sich seine Mannschaft befindet. Nach dem deutlichen 6:2-Sieg beim Ligarivalen und Mitfavoriten EHC Visp lässt sich sagen, dass die Formkurve der Oltner stimmt. Oder anders ausgedrückt: Die Maschinerie kommt langsam aber sicher Fahrt. Im Wallis zeigte sich der EHC Olten vor allem von seiner effizienten Seite. Die sich bietenden Chancen wurden rigoros ausgenutzt, wobei Visp-Goalie Reto Lory bestimmt nicht seinen besten Abend einzog.

Nichtsdestotrotz gefielen die Oltner vor allem mit ihrer Entschlossenheit rund um das gegnerische Tor. Im Powerplay war man in fünf Versuchen dreimal erfolgreich, wobei sich hier eine der grössten Qualitäten des neuen EHCO-Söldners Sean Collins zeigte. Mit seiner Grösse und seiner Physis ist er der ideale Mann, um die gegnerische Defensive in Überzahl aus dem Konzept zu bringen.

Noch macht der Kanadier bisweilen einen etwas verlorenen Eindruck – gerade wenn es etwas schneller zu und her geht auf dem Eis. Aber seine Präsenz rund um das Tor und seine Zweikampfstärke an der Bande sind markant. Die Linie mit Collins, Horansky und Nunn scheint schon jetzt bestens zu harmonieren, selbst wenn Collins in spielerischer Hinsicht noch Steigerungspotenzial hat.

Der klare Erfolg gegen die in Bestbesetzung angetretenen Visper ist auch deshalb bemerkenswert, weil die Oltner einerseits auf Stammgoalie Dominic Nyffeler verzichteten, andererseits auch auf Verteidigungsminister Eliot Antonietti. Beide wurden geschont. Im Tor des EHCO stand dafür Rapperswil-Leihgabe Robin Meyer, der in der vergangenen Saison noch zusammen mit Lucas Rötheli das Goalieduo der EVZ-Academy gebildet hatte.

Das nächste Testspiel der Oltner findet am kommenden Dienstag bei Swiss-League-Aufsteiger EHC Basel an. Das Vorbereitungspensum wird dann am 9. September, eine Woche vor dem Meisterschaftsstart, mit einem Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars abgeschlossen.

Telegramm EHC Visp – EHC Olten 2:6 (1:2, 0:1, 1:3) Litternahalle. - 753 Zuschauer. – Tore: 6. Horansky (Collins, Nunn/PP) 0:1. 9. Collins (Horansky, Oejdemark/PP) 0:2. 18. Kuonen (Klasen) 1:2. 38. Nunn (PP) 1:3. 49. Horansky (Weder) 1:4. 50. Bogdanoff 2:4. 51. Hächler (Horansky) 2:5. 59. Sterchi (Lhotak, Bircher) 2:6. - Strafen: je 5-mal 2 Minuten.

Olten: Meyer; Seiler, Oejdemark; Maurer, Leeger ; Heughebaert, Hächler; Schmuckli, Bircher; Horansky, Collins, Nunn; Neukom, DalPian, Sterchi; Lhotak, Kast, Hüsler; Schwinger, Weder, Mosimann.

Bemerkungen: Olten ohne Nyffeler, Antonietti (beide geschon), Wyss und Haussener (beide verletzt).

