EHC Olten WM-Fieber, ein drehendes Personalkarussell und die baldige Rückkehr der Stars? Am Mittwochabend (20 Uhr) steht für den EHC Olten in Weinfelden gegen den HC Thurgau der nächste Ernstkampf auf dem Programm. Noch kann Headcoach Lars Leuenberger auf keinen der derzeit acht verletzten Stammspieler zählen. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Nähern sich ihren Comebacks: Stan Horansky (l) und Garry Nunn Schumacher/Freshfocus

Eigentlich hätte der EHC Olten bereits am Dienstagabend in der Eishalle Güttingersreuti in Weinfelden zum Duell gegen den HC Thurgau antreten sollen. Doch der Swiss-League-Spielplan wurde mit der Achtelfinal-Qualifikation der Schweizer Fussball-Nationalmannschaft an der WM in Katar Makulatur.

Angesichts des gleichzeitig stattfindenden Duells gegen Portugal wurde das Eishockey-Spiel aus nachvollziehbaren Gründen um einen Tag nach hinten geschoben (was beispielsweise die Ticino Rockets, die GCK Lions oder Winterthur nicht taten).

Wenig erstaunlich also, war auch der Schweizer WM-Auftritt ein wichtiges Thema rund um das Dienstagstraining. Im internen EHCO-Tippspiel gehts an der Spitze heiss zu und her. Simon Sterchi stiess gemäss Insidern am Montag quasi aus dem Nichts wieder in den Kreis der Sieganwärter vor, nachdem er schon abgeschlagen schien.

An der Spitze klassiert waren vor den gestrigen beiden Achtelfinals Dominic Weder und Jan Mosimann. Auf ein gemeinsames «EHCO-Viewing» mit der kompletten Mannschaft am Abend wurde indes verzichtet - WM-Fieber hin oder her.

Wohl ohne Brüschweiler, dafür mit Petrig?

Zeit für derlei Festivitäten bleibt momentan sowieso nicht wirklich, denn der Ernst der Meisterschaftsalltags ist präsent. Am Mittwochabend steht der EHC Olten mit seinen acht verletzten Stammspielern in Weinfelden vor der nächsten, schwierigen Aufgabe. Nach dem Dienstagstraining wusste Headcoach Lars Leuenberger noch nicht, welches Personal er am nächsten Tag effektiv zur Verfügung haben wird.

Leuenberger ging beispielsweise davon aus, dass die Rapperswil-Jona Lakers, die am Mittwochabend ebenfalls spielen (bei den ZSC Lions), wieder auf die Dienste von Stürmer Yannick Brüschweiler, der zuletzt zweimal für den EHCO im Einsatz stand, zählen werden. Sollte Brüschweiler unabkömmlich sein, würde an seiner Stelle wohl Huttwils Jan Petrig als zwölfter Angreifer auf dem Matchblatt stehen. Flexibilität ist dieser Tage ein wertvolles Gut beim EHC Olten.

Immerhin: Die Mannschaft punktet trotz der desolaten Personalsitutation fleissig und hat ihren Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber Verfolger La Chaux-de-Fonds sogar auf acht Zähler ausgebaut. Trotzdem wäre es nicht schlecht, wenn sich langsam aber sicher einer der Verletzten zurückmelden würde.

Nach dem Heimspiel gegen die Ticino Rockets am kommenden Sonntag und der folgenden Nationalmannschaftspause wirds eben ziemlich streng: Innert zehn Tagen stehen fünf Meisterschaftspartien auf dem Programm (20., 22., 23., 27. und 30. Dezember).

Garry Nunn und Stan Horansky wieder auf dem Eis

Umso wichtiger wäre es, dass zum Beispiel die beiden verletzten Starstürmer Garry Nunn und Stan Horansky möglichst zeitnah ins EHCO-Team zurückkehren. Ein gutes Zeichen: Am Dienstag schnürten die beiden Oltner Leistungsträger die Schlittschuhe und drehten auf dem Eis ein paar Runden, nachdem das offizielle Mannschaftstraining zu Ende war. «Ich bin etwas müde, aber der Oberschenkel fühlt sich gut an», meinte Garry Nunn lächelnd.

Nur: Gut angefühlt hat sich der Oberschenkel auch schon im November, als der Kanadier kurz vor seinem Comeback stand, ehe die Verletzung wieder aufbrach und ihn zu einer neuerlichen, wochenlangen Pause zwang. Entsprechend vorsichtig gab sich Nunn nun punkto Prognosen betreffend seiner Rückkehr: «Ich taste mich langsam heran. Diesmal werde ich nichts riskieren.»

Während bei Garry Nunn Einsätze nach der Nationalmannschaftspause in den Bereich des Möglichen gerückt sind, dürfte es bei Stan Horansky diesbezüglich etwas knapper werden. Nach seiner Stippvisite auf dem Eis meinte der Oltner Schlüsselspieler, dass er seine verletzte Hand schon noch spüre, wenn er den Stock etwas fester in den Griff nimmt. Allzu lange wird man aber auf die Rückkehr Horanskys nicht mehr warten müssen.

Trainings-Zaungast am Dienstag war auch Benjamin Neukom, der sich immer noch von seiner schweren Augenverletzung, die er im November gegen Visp erlitt, erholt. Noch können bei ihm gemäss eigenen Aussagen keinerlei Prognosen punkto Zukunft gemacht werden. Der Heilungsprozess läuft, es ist weiterhin viel Geduld gefragt. Und, das Wichtigste: Schmerzen hat der Oltner Stürmer keine.

