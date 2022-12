EHC Olten Weshalb Headcoach Lars Leuenberger jetzt sogar die Qual der Wahl hat Mit der Verpflichtung von William Rapuzzi hat der EHC Olten sein Ausländerkontingent auf drei Einheiten aufgestockt. Da nun auch die Rückkehr des zwei Monate lang verletzten Garry Nunn unmittelbar bevorsteht, hat Trainer Lars Leuenberger plötzlich ein Luxusproblem. Zumal auch das Comeback weiterer Schlüsselspieler absehbar ist. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr

Drei Oltner Schlüsselspieler: Sean Collins (l.), Stan Horansky und Garry Nunn (r.) Michela Locatelli / freshfocus

Am Tag nach dem hart erkämpften 2:1-Sieg im Spitzenspiel gegen den HC La Chaux-de-Fonds tummelt sich nur gut ein Dutzend EHCO-Cracks auf dem Eis im Kleinholz-Stadion. Optionales Training ist angesagt - naheliegend angesichts des strengen Wochenprogramms mit den beiden Spielen in Sierre (Donnerstag) und gegen Winterthur (Freitag), bevor die (kurze) Weihnachtspause auf dem Programm steht.

Zu den Spielern, die zusammen mit Assistenztrainer Stefan Schneider ein paar locker Übungen absolvieren, gehören mehrheitlich die Akteure, die am Dienstagabend gegen La Chaux-de-Fonds nicht zum Einsatz gekommen waren. Also zum Beispiel die beiden krankheitsbedingt ausgefallenen Stürmer Lukas Lhotak und Timo Haussener. Während Ersterer nach der Einheit guten Mutes ist, dass er in Sierre sein Comeback geben kann, ist Haussener weniger optimistisch. Der Center musste Antibiotika nehmen und fühlt sich immer noch geschwächt. «Wir entscheiden von Tag zu Tag über meinen Einsatz», sagt er und verschwindet in der Garderobe.

Nunn wohl vor, Horansky nach Weihnachten zurück

Und dann wären da noch die beiden Oltner Topstürmer Garry Nunn und Stan Horansky. Beide bewegen sich recht geschmeidig auf dem Eis, Nunn im roten «Kein-Kontakt»-Tenue, Horansky ganz normal in grün. Doch wahrscheinlicher ist, dass der Kanadier als erster der Beiden sein Comeback geben wird. «Der Oberschenkel hat sich gut angefühlt. Ich weiss noch nicht, ob es für Sierre schon reicht. Aber für das Winterthur-Spiel bin ich guter Dinge», sagt Nunn nach der lockeren Trainingseinheit.

Sein kongenialer Flügel-Partner Stan Horansky glaubt indes nicht, dass er schon am Donnerstag oder am Freitag zum Einsatz kommt. «Nach Weihnachten», lässt der Slowake mit Schweizer Lizenz, der sich mit einer Handgelenksblessur herumschlägt, verlauten. Auch bei ihm steht die Rückkehr in den Meisterschaftsalltag also unmittelbar bevor. Das sind gute Neuigkeiten aus dem Lazarett.

Zwei müssen in Form kommen, einer die Form halten

Zusammen mit der am Mittwoch bekannt gegebenen Verpflichtung von William Rapuzzi als dritten Ausländer hat Oltens Headcoach Lars Leuenberger nach Wochen, in denen er händeringend darum kämpfte, überhaupt genügend Personal für vier komplette Sturmlinien zu finden, nun also bald einmal die Qual der Wahl. Und er wird unpopuläre Entscheidungen treffen müssen.

Gut möglich, dass der eine oder andere Spieler, der in den letzten Wochen der Personalnot die Lücken mit grossem Einsatz geschlossen hat, nun wieder mit einer Ersatzrolle vorliebnehmen muss. Dies, obwohl sich die Mannschaft in Abwesenheit von bis zu acht Stammspielern hervorragend geschlagen und zuletzt sechs Siege in Serie aneinandergereiht hat.

Interessant dürfte mitunter sein, wie Leuenberger sein Ausländertrio managt. Beziehungsweise, wie die drei Söldner damit umgehen, dass sie nicht in jedem Spiel zum Zug kommen. Rapuzzi, der in der laufenden Saison erst drei Partien für Slovan Bratislava bestritten hatte, wird viel Spielpraxis benötigen, um wieder in Topform zu kommen. Dasselbe gilt für Garry Nunn.

Sean Collins, der in den vergangenen Wochen hervorragend performte und seiner ersatzgeschwächten Mannschaft ungemein viel Stabilität verlieh, wird sicher die eine oder andere Verschnaufpause erhalten. Aber auch er wird seine Einsätze brauchen, um seinen hohen Leistungslevel halten zu können.

EHCO-Goalie Dominic Nyffeler dürfte im Januar wieder ins Tor zurückkehren. Pascal Muller / freshfocus

Nyffeler-Comeback im Januar absehbar

Apropos Leistungslevel: In Abwesenheit der designierten Nummer eins, Dominic Nyffeler, lieferte Goalie Lucas Rötheli in den letzten Wochen auf konstant hohem Niveau ab. Nyffeler erholt sich derzeit immer noch von einem Adduktoren-Abriss der lange Zeit unentdeckt geblieben war. Er sollte gemäss eigener Aussage im Januar wieder mit dem Eistraining beginnen können und dann auch bald einmal wieder einsatzfähig sein. Nyffeler sagt: «Zum Glück haben die Jungs so tolle Leistungen abgeliefert. Das hilft auch mir, die Verletzung richtig ausheilen zu lassen.»

Übrigens: Was im Trubel des Siegs im Spitzenspiel fast unterging: Der EHC Olten hat sich nach exakt zwei Dritteln des Qualifikationspensums bereits definitiv für die Playoffs qualifiziert. Nun geht es darum, sich in den verbleibenden 15 Meisterschaftsspielen den ersten Tabellenplatz und somit das Heimrecht für die ganzen Playoffs zu sichern.

