Hattrick-Schütze Nunn und Trickkisten Leuenberger

EHC Olten Weshalb Hattrick-Schütze Nunn den Hut zieht und wie Lars Leuenberger in die Powerplay-Trickkiste griff Der EHC Olten glänzt zum Playoff-Auftakt mit einem überzeugenden 8:2-Kantersieg gegen den HC Sierre. Mit so einem einseitigen Spielverlauf durfte man nicht rechnen. Bei den Dreitannenstädtern warnt man entsprechend vor übertriebener Euphorie. Der Gegner aus dem Unterwallis ist und bleibt unberechenbar. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 14.03.2022, 05.00 Uhr

Oltens Topscorer Garry Nunn (l.) war von Sierre (Maxime Montandon) kaum in den Griff zu bekommen. Marc Schumacher / freshfocus

So hat man sich das beim EHC Olten in etwa vorgestellt: Der Auftakt in die Playoffs ist den Dreitannenstädtern mit einem klaren 8:2-Sieg gegen den HC Sierre optimal gelungen. Die Mannschaft von Headcoach Lars Leuenberger dominierte das Spiel von A bis Z und gewann letztlich auch in dieser Höhe verdient. Auch wenn das Resultat am Ende an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig liess, so wurden die Nerven der EHCO-Spieler und Anhänger lange Zeit nicht geschont. Nach zwei Dritteln stand es erst 3:2. Was angesichts der frappanten Oltner Überlegenheit ein Hohn war. 49:11 lautete das Schussverhältnis nach 40 Minuten.

«Ihr Goalie? Da muss man den Hut ziehen.»

Wie war da die Gefühlslage im EHCO-Lager? «Ihr Goalie war unglaublich. Unfassbar, was der alles gehalten hat. Da muss man den Hut ziehen. Aber genauso wussten wir, dass wir irgendwann für unsere Bemühungen belohnt werden», befand Hattrick-Schütze Garry Nunn und fügte an: «Natürlich könnte so ein Spiel kippen, wenn das Resultat knapp ist. Aber ich hatte nie Zweifel, dass wir dieses Spiel gewinnen werden» Und Lars Leuenberger meinte: «Solange eine Mannschaft Chancen kreiert, ist sie auf dem richtigen Weg. Deshalb war ich nicht gross beunruhigt. Aber klar war es wichtig, dass wir im letzten Drittel früh das 4:2 erzielen konnten.»

Dieses 4:2 durch Lukas Lhotak fiel im Powerplay, so wie vier weitere Treffer der Oltner an diesem Abend. Total fünfmal waren die Gastgeber mit einem Mann mehr erfolgreich – bei sieben Gelegenheiten. Eine sagenhafte Quote – die man so nicht erwarten durfte. EHCO-Headcoach Leuenberger hatte dazu noch eine kleine Anekdote: «Wir hatten am Freitag Powerplay-Meeting mit den Spielern. Ich sagte ihnen:

«Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte: Wir haben in dieser Saison noch kein Powerplay-Tor gegen Sierre erzielt. Die gute: Ich weiss, wie es funktionieren kann.»

Tatsächlich waren die Oltner in den fünf Qualifikationsduellen gegen die Unterwalliser im Powerplay stets leer ausgegangen. Diesmal wurde das beste Unterzahlspiel der Swiss League nach Strich und Faden auseinandergenommen.

So euphorisch die Atmosphäre im mit über 3000 Zuschauern gut gefüllten Kleinholz-Stadion nach der Schlusssirene war, so sehr bemühte man sich aufseiten der Oltner, den Puck flach zu halten. «Ja, wir waren im ersten Duell die klar bessere Mannschaft. Aber nicht mehr, und nicht weniger. Wir wissen, dass in den Playoffs jeder Match anders laufen kann. Wir müssen uns darauf einstellen, dass es am Dienstag ein ganz anderes Spiel werden wird», mahnte Lars Leuenberger zur Vorsicht.

Sierre überlebte vorerst nur dank Goalie Giovannini

Klar ist aber: Wenn die Oltner mit einem starken Kollektiv über alle vier Linien so ein Tempo vorlegen wie im ersten Playoff-Viertelfinal, dann wird der HC Sierre grosse Mühe haben, mit dem Favoriten mitzuhalten. Die Walliser waren fast in allen Belangen heillos unterlegen und durften sich bei ihrem Goalie Remo Giovannini bedanken, dass das Spiel nicht schon nach dem ersten Drittel entschieden war.

Sierre-Goalie Remo Giovannini (hier gegen Oltens Oehen) war trotz acht Gegentreffer der mit Abstand beste Spieler seiner Mannschaft. Marc Schumacher / freshfocus

Auffällig auch beim EHCO: Wirklich fast alle eingesetzten Spieler überzeugten. Was dafür sorgen dürfte, dass Lars Leuenberger bald einmal die Qual der Wahl haben wird. Neben den beiden bereits im ersten Playoff-Spiel eingesetzten Langnauern Larry Leeger und Livio Langenegger werden von Ajoie auch noch Stürmer Matthias Joggi und mit Verteidiger Daniel Eigenmann ein alter Bekannter via B-Lizenz zum Team stossen. Ebenso gut wie sicher wird auch Langnau-Verteidiger Janis Elsener die Playoffs beim EHCO bestreiten. Aber Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft-

