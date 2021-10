Stefan Schneider, der wertvolle Assistenztrainer des EHC Olten

EHC Olten Stefan Schneider: Der Glücksfall an der Seite von Headcoach Lars Leuenberger Der gute Saisonstart des EHC Olten hängt auch eng mit dem neuen Trainerduo Lars Leuenberger und Stefan Schneider zusammen. Dabei wäre Assistent Schneider um ein Haar gar nicht bei den Powermäusen gelandet. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 16.10.2021, 05.00 Uhr

Ein Duo, das sich versteht: EHCO-Headcoach Lars Leuenberger (l.) und sein Assistent Stefan Schneider. Marc Schumacher / freshfocus

Manchmal kann es sich als ein Glücksfall erweisen, wenn ein Plan nicht wie gewünscht aufgeht. Eigentlich hätte Rolf Schrepfer den Posten des Assistenztrainers an der Bande des EHC Olten neben Headcoach Lars Leuenberger einnehmen sollen. Der Thurgauer hatte sich in der Schlussphase der letzten Saison als Nothelfer an der Seite des damaligen Cheftrainers Fredrik Söderström bewährt. Doch er hatte noch einen laufenden Vertrag als Headcoach beim EHC Arosa – und konnte sich am Ende doch nicht dazu durchringen, seinen Job beim Bündner Traditionsklub aufzugeben.

Folglich musste sich Oltens Sportchef Marc Grieder im Mai wieder auf die Suche nach einem Assistenztrainer machen. Zu jenem Zeitpunkt alles andere als einfach. Weil eben die meisten Kandidaten schon vertragliche Verpflichtungen bei anderen Arbeitgebern hatten. So auch Stefan Schneider. Er hatte bei den U17-Junioren des SC Bern während Jahren hervorragende Arbeit geleistet – und wäre auch weiterhin auf diesem Posten vorgesehen gewesen.

Ein alter Bekannter von Lars Leuenberger

Doch dann klopfte der EHC Olten an. Und für Schneider, der Lars Leuenberger aus der gemeinsamen Zeit in der SCB-Organisation bestens kannte, war schnell klar: «Das muss ich machen!» Und zwar mit allen Risiken und Nebenwirkungen.

So tauschte der 46-Jährige den vergleichsweise sicheren Job als Juniorentrainer in einem Grossklub mit einem potenziellen Schleudersitz bei einem Swiss-League-Verein. Im Profigeschäft kann es im Misserfolgsfall bekanntlich schnell gehen mit dem Jobverlust. Solche Bedenken wischt Schneider aber schnell beiseite: «Diese Challenge zusammen mit Lars und dem EHC Olten in Angriff zu nehmen, hat mich sehr gereizt. Natürlich birgt jeder Wechsel gewisse Risiken. Aber manchmal muss man auch aufs Bauchgefühl vertrauen und einfach mal etwas machen.»

Von den Teenagern zu den gestandenen Profis

Aber wie ist es denn nun, statt mit Teenagern, die von einer grossen Eishockey-Karriere träumen, mit gestandenen Profis arbeiten zu müssen? «Vom Aufwand her ist der Unterschied nicht gross. Im Gegenteil: Wir hatten in Bern sogar mehr Trainingseinheiten. Hier in Olten ist einfach die Intensität grösser.» Am wichtigsten sei sowieso, betont Stefan Schneider, «dass man als Trainer authentisch ist. Man arbeitet immer mit Menschen zusammen. Die Sozialkompetenz spielt dabei eine grosse Rolle.»

Dass es dabei auch innerhalb des Trainerteams immer wieder Gesprächsbedarf gibt, ist logisch. Da trifft es sich gut, dass das EHCO-Trainerduo in benachbarten Orten wohnt und jeweils gemeinsam nach Olten fährt. «Unterwegs haben wir genügend Zeit, aktuelle Probleme oder Themen zu besprechen», erzählt Schneider lächelnd.

So, wie es scheint, trifft das neue Oltner Trainer-Duo den Nerv der Spieler ausgezeichnet. Daran hat nicht nur Lars Leuenberger mit seiner fordernden Art einen grossen Anteil, sondern im selben Mass auch Stefan Schneider, der, wie es punkto Rollenaufteilung so üblich ist, den Part des «Spielerverstehers» einnimmt. «Kommunikation ist für mich etwas sehr Wichtiges. Ich bin immer da für die Jungs, wenn sie mich brauchen. Jeder Spieler weiss, dass er jederzeit zu mir – und natürlich auch zu Lars – kommen kann. Aber ich gehe auch auf sie zu, wenn ich beispielsweise an ihrer Körpersprache sehe, dass etwas nicht stimmt», sagt Schneider.

Die Messlatte liegt hoch – und soll auch dort bleiben

Die Messlatte haben Leuenberger und «Schnitzer», wie Stefan Schneider genannt wird, mit ihrer Arbeit als Trainer und die Spieler mit der starken Umsetzung auf dem Eis im ersten Fünftel der Meisterschaft mit konstant starken Leistungen hoch angesetzt. Die Kunst ist es nun, dieses Niveau über einen langen Zeitraum zu halten. «Unser Ziel muss sein, auf diesem Level zu bleiben und in den kommenden Monaten weitere Schritte nach vorne zu machen», sagt Schneider.

Dass dabei auch Niederlagen, wie jene am letzten Dienstag in Kloten, helfen können, versteht sich von selbst: «Es soll für uns ein Anreiz sein, zu erkennen, dass in dieser Liga schnell wieder alles sehr nah beieinander sein kann.» Schliesslich läuft auch im Leben nicht immer alles nach Plan. Zum Glück für den EHC Olten.

EHCO: Heimspiel gegen den HC Sierre Nachdem die sieben Spiele dauernde Siegesserie des EHC Olten in Kloten mit einer 1:3-Niederlage nicht ganz unerwartet zu Ende gegangen ist, nehmen die Powermäuse am Samstagabend (17.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den HC Sierre den Anlauf zu einer neuerlichen Erfolgssträhne. Bis auf ein zweites Drittel, welches zum Vergessen war, war der Auftritt der Oltner in Kloten nicht schlecht. Auch wenn bisweilen erkennbar war, dass einzelnen Spielern ein wenig die Spritzigkeit abhandengekommen ist. Am Tag vor dem Duell gegen Sierre beliess es Headcoach Lars Leuenberger bei einer kurzen, aber knackigen Trainingseinheit. Personell gibt es sicher eine Veränderung im Vergleich zum Kloten-Spiel. Verteidiger Dan Weisskopf ist wieder gesund und im Line-up. Ebenso im Bereich des Möglichen ist ein Einsatz von Goalie Silas Matthys, der zuletzt mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte. Noch bis Ende November out dürften Leonardo Fuhrer und Cédric Hüsler bleiben. (ku)