EHC Olten Sportchef Marc Grieder vor der neuen Saison: «Wir müssen aufhören, es allen recht machen zu wollen» Am Freitag beginnt für den EHC Olten mit dem Auswärtsspiel in Biasca gegen die Ticino Rockets die neue Swiss-League-Saison. Sportchef Marc Grieder hat die Mannschaft, die im vergangenen Frühling den Final erreicht hat, auf vielen Positionen umgebaut. Was kann man also vom EHCO Ausgabe 22/23 erwarten? Grieder nimmt im Interview Stellung zu den brennendsten Fragen. Und erklärt, warum er sich von den «Hatern» nicht aus der Ruhe bringen lässt.

Da stimmt die Chemie: Sportchef Marc Grieder (l.) und Headcoach Lars Leuenberger. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Entspricht die Mannschaft des EHC Olten 22/23 Ihren Vorstellungen?

Ich bin zufrieden, ja. Es gab einen Umbruch, viele Wechsel. Wir konnten die Mannschaft auf vielen relevanten Positionen verstärken. Die Spieler, die gekommen sind, passen super in unser Konzept.

Welche Note würden Sie sich selber geben?

Eine -5.

Weshalb so bescheiden?

Bescheidenheit ist eine Zier! (lacht)

Im Ernst: Bei so einer Note fehlt ja offensichtlich ein ganzes Stück zur vollsten Zufriedenheit. Weshalb?

Es gibt da zwei Punkte: Einerseits ist es uns nicht gelungen, Joel Scheideggers Abgang zu kompensieren. Einen Offensiv-Verteidiger mit seinen Qualitäten, der einen Punkt pro Spiel macht, kann man in der Swiss League fast nicht ersetzen. Da muss man realistisch sein. Andererseits in ich bei der Position des zweiten Ausländers ein gewisses Risiko eingegangen. Dort wollte ich bewusst einen Spieler wie Collins, der mehr seine Flügel Nunn und Horansky in Szene setzt und im Powerplay vor dem gegnerischen Tor für Unruhe sorgt. Diese Rolle kann er spielen, wie man in der Vorbereitung gesehen hat. Aber er ist kein Spektakelspieler. Und es wird sich zeigen, wie gut ein Spielertyp wie er in der Swiss League funktioniert.

Der neue EHCO-Ausländers Sean Collins. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Wie beurteilen Sie die Goalies?

Dominic Nyffeler ist in dieser Liga seit Jahren ein sicherer Wert. Und in der letzten Saison hat er bei Genf – unter erschwerten Bedingungen - mehrmals bewiesen, dass er auch auf Stufe National League sehr gut mithalten kann. Lucas Rötheli hat schon mit der Zug Academy in den Spielen gegen uns gezeigt, was er kann. Er ist noch jung und ein Goalie, der sich bei uns weiterentwickeln kann. Auch deshalb haben wir das Pensum von Goaliecoach Michael Tobler erhöht. «Roots» wird seinen Weg gehen.

Gibt es jetzt wieder eine klare Hierarchie mit einer Nummer eins und einer Nummer zwei?

Wir haben nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir Nyffeler als Nummer eins geholt haben. Das Ziel von Lucas Rötheli muss es aber sein, ihn mit seinen Leistungen unter Druck zu setzen – im Training und in den Spielen. «Roots» soll und wird zu seinen Einsätzen kommen.

Wie sieht es in der Verteidigung aus?

Ich hatte gerade in der Finalserie gegen Kloten das Gefühl, dass bei uns eine gewisse Wasserverdrängung gefehlt hat. Da konnten wir mit Hächler, Leeger und Seiler Leute verpflichten, die viel Erfahrung mitbringen und wissen, wie sie welche Rolle sie spielen müssen. Oejdemark ist im Powerplay ein sicherer Wert. Die Qualitäten von Eliot Antonietti kennen wir. Grundsätzlich sind wir robuster geworden. Es soll schwierig werden für unsere Gegner, unsere Defensive zu knacken.

Ihre Analyse zum Sturm?

Wichtig war für mich, auf der Center-Position – neben dem Ausländer - Spieler zu finden, die polyvalent einsetzbar sind. Das ist mit der Verpflichtung von Kast, DalPian und Haussener gelungen. Dazu haben wir noch Weder, der den Wechsel vom Flügel zum Mittelstürmer sehr gut geschafft hat. Unter dem Strich sind wir da sehr gut aufgestellt – wenn alle gesund sind.

Einer der vier neuen Mittelstürmer beim EHC Olten: Timothy Kast. Marc Schumacher / freshfocus

Apropos gesund: Die Kadertiefe bewegt sich am unteren Limit, wie man schon in der Vorbereitung gesehen hat. Beunruhigt Sie das?

Mehr als das, was wir jetzt haben, liegt nicht drin. Sonst müsste man mehr auf Quantität und weniger auf Qualität setzen. Auf der anderen Seite bieten die Verletzungen auch immer wieder Chancen für andere Spieler, sich ins Rampenlicht zu spielen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir aus der eigenen Elite/U20 Leute nachziehen könnten. Aber da müssen wir uns noch ein paar Jahre gedulden. Wir haben dafür die Kooperation mit den Rapperswil-Jona Lakers. Mit Alain Bircher, Mats Alge und Robin Ramsauer kamen ja schon drei Spieler zum Einsatz.

Sie haben Spieler mit einem enormen Erfahrungsschatz sowie einem gewissen Selbstverständnis und der entsprechenden Rollenerwartung verpflichtet. Besteht da die Gefahr, dass es in der Garderobe mal knirscht, wenn es um die Verteilung der Eiszeit und der Verantwortung geht?

Ja, diese Gefahr besteht natürlich. Aber das ist ja auch ein Stück weit so gewollt. Wir wollen keine Wohlfühloase sein, in welcher alle glücklich sind. Das Vertrauen der Coaches muss sich jeder einzelne Spieler mit seinen Leistungen erarbeiten.

Spürt man dieses kompetitivere Umfeld?

Ja. Wir haben sehr ehrgeizige Spieler, die mit einem ganz klaren Plan hier nach Olten gekommen sind. Die wollen einerseits mit dem Klub Erfolg haben, andererseits sind sie hier, um einen Schritt weiterzukommen.

Larri Leeger wurde von den Spielern zum Captain gewählt. Für Sie auch eine überraschende Wahl?

Nein, Larri war ja schon in Lausanne und in Langnau Assistenz-Captain. Er weiss, wie man auf und neben dem Eis Verantwortung übernimmt. Anhand von seiner Persönlichkeit war er für mich ein Anwärter auf dieses Amt. Aber ja: Man hätte von aussen betrachtet wohl eher damit gerechnet, dass Eliot Antonietti der neue Captain wird. Aber er gehört ja als Assistent auch zum Captain-Team. Und sowieso: Letztlich muss in einer Mannschaft jeder Spieler Verantwortung übernehmen – ob mit oder ohne Buchstaben auf dem Trikot.

Der neue EHCO-Captain: Larri Leeger (l.) Marc Schumacher / freshfocus

Der EHC Olten hat mit dem Meistertitel ein hohes Ziel gesteckt. Hohe Ziele können motivieren, aber man kann auch schneller an Ihnen scheitern. Wie gehen Sie damit um?

Die Ziele werden mit den Spielern schon bei den Verhandlungen thematisiert. Jeder, der zu uns kommt, weiss, wie die Erwartungshaltung ist.

Zumal ambitionierte Ziele ja auch ein Verkaufsargument sind.

Absolut. Dann wären wir für viele Spieler weniger attraktiv. Sie kommen zu uns, weil sie Erfolg haben wollen. Wir alle streben den Exploit an. Das treibt uns an.

Aber der Druck ist da.

Ja, aber wir können doch nicht hinstehen und öffentlich verkünden, dass wir in die Top 4 oder so kommen wollen. Da würde uns ja niemand ernst nehmen. Wir können und wollen uns nicht verstecken. Natürlich werden Erwartungen geweckt. Und damit auch die Kritiker auf den Plan gerufen, die nur darauf warten, dass man scheitert.

Irgendwo nachvollziehbar, wenn man, wie in Olten, 30 Jahre auf einen messbaren Erfolg wartet. Das Scheitern ist da schon fast in der DNA verankert.

Ich verstehe diese Einstellung sogar ein Stück weit. Und es ist halt so; «Haters gonna hate» - die Nörgler werden immer einen Grund zum Nörgeln finden. Aber das interessiert mich nicht. Was ich sagen kann: Jeder in dieser Organisation gibt alles. Wir arbeiten konzentriert und zielorientiert. Und wir müssen aufhören, es allen recht machen zu wollen. Weil das sowieso ein Ding der Unmöglichkeit ist. Die «Hater» gibt es immer und überall. Auf der anderen Seite gibt es viel mehr Leute, die die Arbeit, die wir hier leisten, auch sehr zu schätzen wissen. Das allerwichtigste ist, dass die Mannschaft und die Coaches in Ruhe arbeiten können. Wenn es ein Problem geben sollte, dann bin ich es, der den Kopf gerne hinhält und die Kritik entgegennimmt.

Der designierte Hauptkonkurrent EHC Visp hat personell nochmal aufgerüstet. Blickt man da etwas neidisch ins Wallis, wo das Geld offenbar kein Thema ist.

Nein. Denn die Verantwortlichen beim EHCO haben immer wieder unter Beweis gestellt, dass sie bereit sind, die nötigen Mittel für Spieler zur Verfügung zu stellen, damit die Mannschaft weiterentwickelt werden kann. Was in Visp passiert, kann ich nicht beeinflussen. Und es interessiert mich auch nicht.

Letzte Saison jubelte er noch für Olten, jetzt ist er bei Visp unter Vertrag: Dominic Forget. Marc Schumacher / freshfocus

Wie können Sie im Fall der Fälle vor den Playoffs nachrüsten?

Das hängt davon ab, wie unsere Saison verläuft. Wenn wir Erfolg haben und attraktiv spielen, dann werden wir als Organisation sicher nochmal besser wahrgenommen. Und dann kommen hoffentlich auch noch mehr Leute an unsere Heimspiele. Was wiederum einen Einfluss darauf haben wird, welche Möglichkeiten wir bei Transferschluss am 15. Februar haben werden.

Man darf nicht vergessen: Das letzte Geschäftsjahr wurde mit einem Defizit von 400000 Franken abgeschlossen.

Absolut. Natürlich wollen wir den Erfolg. Aber nicht um jeden Preis. Zumal die grosse Frage ist: Sind zu jenem Zeitpunkt überhaupt Spieler auf dem Markt, die auch eine effektive Verstärkung darstellen?

Geklärt werden muss auch noch der Modus.

Genau. Es macht einen Unterschied, ob ich einen dritten oder vierten Ausländer, den ich im Februar hole, erst im April in einer allfälligen Ligaquali oder schon zu Beginn der Swiss-League-Playoffs einsetzen kann.

Kommen wir noch zum Trainerteam. Die Verträge von Lars Leuenberger und Stefan Schneider laufen im kommenden Frühling aus. Darf man davon ausgehen, dass sie so schnell wie möglich eine Verlängerung den Beiden anstreben?

«Laser» und «Schnitzer» - wie auch der ganze restliche Staff - machen einen super Job, keine Frage. Es passt ganz einfach zwischen allen Beteiligten. Und es ist klar, dass wir deshalb zeitnah das Gespräch suchen werden. Wir würden auf jeden Fall gerne mit ihnen weiter zusammenarbeiten.

