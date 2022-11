EHC Olten Sportchef Grieder sucht nach Pflastern für blutende Wunden – und unterschreibt Trainer Leuenberger bald einen neuen Vertrag? Der EHC Olten trifft am Dienstagabend (19.45 Uhr, Kleinholz) im Spitzenspiel der Swiss League auf den HC La Chaux-de-Fonds. Noch mehr als diese attraktive Affiche gibt derzeit aber die verletzungsbedingte Personalnot der Oltner und deren Folgen zu reden. Und auch, wie die Zukunft von Erfolgscoach Lars Leuenberger aussieht. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 22.11.2022, 05.00 Uhr

Steht er auch in Zukunft an der Bande des EHC Olten? Headcoach Lars Leuenberger. Freshfocus

Diese Bilanz liest sich ziemlich eindrücklich: Seit Lars Leuenberger vor der Saison 2021/22 das Amt als Headcoach des EHC Olten übernommen hat, ging die Mannschaft in 90 Pflichtspielen (Qualifikation und Playoffs) 63-mal als Sieger vom Eis. Im vergangenen Frühling stand der EHCO im Playoff-Final, in der aktuellen Meisterschaft führt man die Swiss-League-Tabelle souverän an. Sowieso: In der Ära Leuenberger waren die Oltner in der Rangliste nie schlechter als auf Platz zwei klassiert.

Eher eine Frage von Tagen als von Wochen

Nun läuft der aktuelle Vertrag mit dem EHCO-Cheftrainer am Ende der laufenden Saison aus. Was automatisch die Frage aufwirft, ob und wie die Zusammenarbeit mit Lars Leuenberger weitergehen wird. Deutet man die Signale der beiden involvierten Parteien richtig, dann stehen die Zeichen – wenig überraschend – auf eine Fortsetzung. Lars Leuenberger angesprochen auf seine Zukunft:

«Mir gefällt es hier. Es passt, so wie es ist. Und wir wissen, was wir voneinander haben.»

Ähnlich tönt es vonseiten von EHCO-Sportchef Marc Grieder. Es würde also nicht überraschen, wenn die Vertragsverlängerung mit dem Ostschweizer in den nächsten Tagen bekannt gegeben würde – noch bevor der Samichlaus oder das Christkind im Dezember die Bühne betreten werden.

Interessant: Leuenberger würde also auch dann an der Oltner Bande stehen, wenn der EHCO den Aufstieg in die National League verpassen würde. Was wiederum heisst, dass man in Olten auch in der kommenden Saison mit einer ambitionierten Truppe am Start stehen würde – trotz der ungewissen Zukunft der Swiss League. Der ehrgeizige Leuenberger würde sich kaum verpflichten, wenn Marc Grieder seinen neuen Kader auf Sparflamme zusammenstellen müsste.

Apropos Kader: Marc Grieder ist dabei – wie er es nennt – «Pflaster zu suchen für die blutenden Wunden im EHCO-Kader.» Es sieht danach aus, dass Servette-Gastspieler Keanu Derungs seinen Olten-Aufenthalt verlängert. Von «Kooperationspartner» Rapperswil könnte U20-Nationalspieler Mats Alge zumindest bis zum Auftakt der U20-WM-Vorbereitung im Dezember ein Thema sein. Aber eben: Unter dem Strich ist das nicht mehr als «Pflästerlipolitik» angesichts der aktuellen Verletzungswelle.

Oltens Sportchef Marc Grieder muss seine Mannschaft «verarzten». Freshfocus

Grieder will einen zweiten «Fall Smith» verhindern

Womit wir beim Thema Ausländer sind. Hier befindet sich Marc Grieder etwas im «dummen Rank». Will heissen: der Oltner Sportchef sucht einen Söldner, der die Mannschaft auch tatsächlich verstärkt und will verhindern, dass man einen zweiten Fall «Colin Smith» bekommt. Wir erinnern uns: Der Ersatz für den verletzten Dion Knelsen entpuppte sich in der letzten Saison als Flop.

Nun hat Grieder offenbar einen Spieler in der Pipeline, der wohl in die Schweiz wechseln würde, von dessen Qualitäten er aber nicht restlos überzeugt ist. Weshalb er sich das Türchen für andere Optionen offenhalten will. Es gibt auch aktuell in der Schweiz engagierte Ausländer, die möglicherweise wieder auf den Markt kommen. Aber klar ist auch: Die Konkurrenz ist gross, zumal auch immer noch NL-Teams (u.a. Rapperswil) nach neuen Söldnern suchen.

Im Spitzenspiel gegen den HC La Chaux-de-Fonds wird also mit grösster Wahrscheinlichkeit wieder das Team auflaufen, welches am Sonntag gegen den HC Thurgau mit 1:2 nach Penaltyschiessen unterlag.

Entführen die offensivstarken Neuenburger drei Punkte aus dem Kleinholz, würde sich der Vorsprung der Oltner an der Spitze auf vier Zähler reduzieren. Was angesichts der aktuellen personellen Notsituation auch niemanden überraschen würde. Sicher ist: Lars Leuenberger wird seine Spieler zu motivieren wissen.

