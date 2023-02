EHC Olten: Joel Scheidegger wechselt zum HC Ajoie

EHC Olten Seiler weg, Scheidegger weg: Hat sich Oltens Sportchef Marc Grieder verzockt? Der Tabellenletzte der National League, der HC Ajoie, hat im Hinblick auf die neue Saison den Zuzug von Verteidiger Joel Scheidegger bekannt gegeben. Dass der 27-Jährige den EHC Olten nach dem Tauschgeschäft mit Fribourg verlassen würde, ist keine Überraschung. Trotzdem birgt dieser Transfer natürlich Potenzial für Polemik. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 01.02.2023, 11.17 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Joel Scheidegger (links) im Duell mit Basels Devin Muller. Marc Schumacher / freshfocus

Wir erinnern uns: Im November des vergangenen Jahres tätigte EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder ein spannendes Tauschgeschäft. Der erst im Sommer von Kloten nach Olten gestossene Simon Seiler wurde an den National-Ligisten Fribourg-Gottéron abgegeben. Im Gegenzug kehrte der von Olten in die Saanestadt gewechselte Joel Scheidegger wieder ins Kleinholz zurück. Für alle beteiligten Parteien ein vernünftiger und nachvollziehbarer Deal. Scheidegger, der in Fribourg nicht zum Zug kam und unglücklich war, wurde beim EHCO mit offenen Armen empfangen und hat sich als die erhoffte Verstärkung erwiesen. Defensivverteidiger Seiler fand bei Gottéron sein Glück und eine zu ihm passende Rolle.

Inzwischen hat Simon Seiler, der einen Zweijahresvertrag mit Olten unterschrieben hatte, von seiner Ausstiegsklausel gebraucht gemacht und letzte Woche ein neues, zwei Jahre dauerndes Arbeitspapier bei Fribourg-Gottéron unterschrieben. «Seit seiner Ankunft aus Olten hat sich Simon stetig verbessert und weiterentwickelt. Er überzeugt durch seine Physis sowie durch eine einfache und effiziente Spielweise. Sein Potential ist gross und wir freuen uns, Simon auch in der beiden künftig Saisons in unserem Kader zu haben», erklärte Fribourgs Trainer Christian Dubé.

Nun wurde auch bekannt, dass Joel Scheidegger einen neuen Arbeitgeber gefunden hat im Hinblick auf die neue Saison: Den HC Ajoie, wo er ebenfalls einen Zweijahresvertrag signiert hat. Der EHCO geht also leer aus.

Was die grosse Frage aufwirft: Hat sich nun EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder verzockt? Die Antwort ist simpel: Nein. Es war immer klar, dass Joel Scheideggers Gastspiel in Olten unter normalen Umständen nur temporärer Natur sein wird. Der Offensivverteidiger hat nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass er sich erneut auf höchstem Niveau bewähren will, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Bei Ajoie sind die Chancen, eine wichtigere Rolle zu spielen als bei einem ambitionierten Team wie Fribourg, ungleich grösser. Und bei Simon Seiler war ebenso logisch, dass er eine Chance, in der NL unterzukommen, wahrnehmen würde. Vom höheren Lohn ganz zu schweigen.

So weit, so klar: Was in dieser ganzen Geschichte aus Sicht des EHC Olten unglücklich sein könnte und den Nährboden für Polemik bildet, wäre ein Aufeinandertreffen mit dem HC Ajoie in einer allfälligen Ligaqualifikation. Scheidegger müsste mit seinem alten Klub helfen, seinen neuen Arbeitgeber in die Zweitklassigkeit zu verbannen. Es liegt leider in der Natur der Schweizer Transfer-Dinge, dass so eine Konstellation möglich ist. Es gibt aber gleichzeitig auch keinen Grund, an der Professionalität von Joel Scheidegger zu zweifeln. Und sowieso: Der EHCO hat noch einen sehr weiten Weg vor sich, um überhaupt in diese sportlich brisante Ausgangslage zu kommen. Das hat nicht zuletzt die 2:3-Niederlage in Basel gezeigt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen