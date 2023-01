EHC Olten – SC Langenthal Hexenkessel, Pleitegeier, Drama und Geisterspiel: Vier Geschichten, die das Derby im Kleinholz schrieb Am Samstag treffen sich der EHC Olten und der SC Langenthal zum letzten Derby der laufenden Saison. Kommt es in den Playoffs nicht zu einem Duell zwischen den beiden Rivalen, dürfte es das letzte regionale Eishockey-Gipfeltreffen für lange Zeit sein, da sich die Langenthaler bekanntlich aus der Swiss League zurückziehen werden. Grund genug, zurückzublicken auf vier emotionale Derby-Höhe- und Tiefpunkte im Kleinholz. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Die Derbys inspirierten die Fans des EHC Olten immer wieder zu tollen Choreografien. Freshfocus

Wie oft sich der EHC Olten und der SC Langenthal im Kleinholz gegenübergestanden sind, lässt sich wegen der lückenhaften Historie der Resultate im letzten Jahrhundert nicht mehr vollständig rekonstruieren. So viel lässt sich aber sagen: Von Mitte der 1970er-Jahre bis zum Abstieg der Langenthaler in die 1. Liga 1985 ging grösstenteils der EHCO vor eigenem Publikum als Sieger vom Eis.

Seit dem Wiederaufstieg der Oberaargauer im Jahr 2002 kam es inklusive Playoffs zu 65 Derbys im Kleinholz. 39-mal gewann Olten, einmal trennte man sich Unentschieden, 25-mal siegte der Gast aus Langenthal. Den höchsten Sieg feierte der EHC Olten am 9. Januar 2014, als man die Langenthaler gleich mit einer 11:2-Packung zurück in den Kanton Bern schickte.

Umfrage Welches war Ihr prägnantestes Derby-Erlebnis? Waren Sie auch regelmässig im Kleinholz, wenn der EHC Olten und der SC Langenthal gegeneinander antraten? Wenn ja, können Sie ihre lustigsten, überraschendsten, emotionalsten oder traurigsten Erlebnisse gerne in den Kommentaren schildern.

Der Oltner Kantersieg war sicher ein Meilenstein. Genau so wie der 7. Oktober 2014, als der EHCO sein erstes Heimspiel in der totalsanierten Kleinholzhalle austrug. 5588 Zuschauer waren beim 2:0-Sieg gegen Langenthal im Stadion. Wir haben aus der reich befrachteten Geschichte des Derbys aber vier andere Begegnungen rausgepickt, die auf die eine oder andere Art bemerkenswert waren und sich ins Gedächtnis der Leute eingebrannt haben.

Es ist vermutlich die «Mutter aller Derbys», die am 14. November 1981 im Kleinholz über die Bühne geht. 9000 Zuschauer füllen die Eishalle bis auf den allerletzten Platz. Dass rund 2500 Jugendliche unter 15 Jahren Gratiseintritt geniessen, hilft natürlich zusätzlich, dass der bis heute gültige Zuschauerrekord an jenem Novemberabend zustande kommt und die vorherige Bestmarke, die im selben Jahr am 7. Februar gegen den Zürcher SC aufgestellt worden war (8000 Zuschauer), pulverisiert wird. Zeitzeugen aus dem damaligen Publikum erinnern sich noch heute gerne an die «fiebrig-feuchte Stimmung», die in der Arena geherrscht habe, wo sich die Fans quasi gegenseitig auf den Füssen standen.

Die Mannschaft des EHC Olten in der Saison 1981/82. HO

Einer der Oltner Hauptdarsteller auf dem Eis ist damals Goalie Heinz Grieder, der Vater des aktuellen EHCO-Sportchefs Marc Grieder. Seine Erinnerungen an jenen Abend sind allerdings verschwommen. Was er aber noch weiss: «Die Stimmung war gewaltig. Das Kleinholz mit seinen drei Stehplatz-Tribünen konnte zu einem richtigen Hexenkessel werden. Da wurde es für jeden Gegner schnell einmal unangenehm.»

Heinz Grieder auf dem Teamfoto 80/81. HO

Nach dem Rekord-Derby muss die Stimmung entsprechend gut gewesen sein. Der EHCO gewann das Mittelfeld-Duell der damaligen NLB-Westgruppe mit 4:3 - dank drei Toren des legendären Jim Koleff. Interessantes Detail zum damaligen Eishockey-Fieber, das in Olten geherrscht hat: In der Saison 1981/82 betrug der Zuschauerschnitt im Kleinholz über 4500 Einheiten pro Spiel!

Telegramm EHC Olten – SC Langenthal 4:3 (1:1, 0:1, 3:1) Kleinholz. – 9000 Zuschauer (ausverlauft). – SR: Reichen (Buttet/Biollay) – Tore: 16. Thomas Meyer 0:1. 17. Koleff 1:1. 22. Hugi 1:2. 41. Weber (Schmitter) 2:2. 43. Koleff (Schmitter; Ausschluss Weber!) 3:2. 49. Koleff 4:2. 60. (59:56) Snell (Oddleifson; Langenthal ohne Goalie) 4:3. – Strafen: 4-mal 2 Minuten gegen Olten. 5-mal 2 Minuten gegen Langenthal. Olten: Grieder; Schmitter, Plüss; Thierstein, Ronner; Weber, Koleff, Taylor; Batt, Schmid, Remo Sutter; Kiefer, Jörg Sutter, Müller; Eugster. Langenthal: Chéhab; Snell, Hanspeter Meyer; Wyss, Zubler; Pfister, Hutmacher, Born; Oddleifson, Hugi, Schneeberger; Thomas Meyer, Sägesser, Dähler. Bemerkungen: Olten ohne Wyss und Meister (beide verletzt). Pfostenschüsse: 44. Kiefer. 53. Remo Sutter.

Nach der aktuellen Saison wird sich der SC Langenthal aus der Swiss League zurückziehen. 2005 sieht es hingegen beim EHC Olten zappenduster aus. Der Pleitegeier kreist über dem Kleinholz. Es droht das Lichterlöschen, wenn man nicht innert nützlicher Frist genügend Geld auftreiben würde. Die Spieler wissen bisweilen nicht, ob sie Ende Monat ihren Lohn erhalten. Der damalige Captain Richard Stucki erinnert sich: «Ich weiss noch, dass ich damals sogar einen Insolvenz-Experten eingeladen habe, damit der uns Spielern mal erklärt, was ein Konkurs des Klubs bedeuten würde.»

Eine der treuen Seelen des EHC Olten in schwierigen Zeiten: Patrick Siegwart. OT-Archiv

Die Endzeitstimmung schlägt damals offensichtlich auch dem Publikum aufs Gemüt. Lediglich etwas mehr als 1300 Zuschauer finden an jenem Samstag den Weg ins Kleinholz – Derby-Minusrekord. Immerhin gibt die Mannschaft ein Lebenszeichen von sich und gewinnt das (sportlich zu jenem Zeitpunkt bedeutungslose) Derby, angeführt vom überragenden, russischen Altmeister Albert Malgin (2 Tore/2 Assists), mit 5:3. Ein paar Wochen später retten sich die Oltner in extremis im Playout-Final gegen Thurgau vor dem sportlichen Abstieg. Und auch finanziell gelingt schliesslich die Rettung.

Richard Stucki. HO

Übrigens: Erst gut zweieinhalb Jahre zuvor war es zum «Derby-Revival» gekommen, als der SC Langenthal nach 17 Jahren wieder in die NLB zurückgekehrt war. Am 10. September 2002 gewannen die Oltner im Kleinholz von 2600 Zuschauern 4:2. Und gleichzeitig erkannten die EHCO-Spieler, mit welchen Emotionen diese Rivalität trotz der langen Pause immer noch verbunden ist. «Da haben wir erstmals bemerkt, was für eine Bedeutung dieses Derby für die Zuschauer hat», erinnert sich Stucki. Und Stürmer Claude Lüthi hatte nach dem ersten Duell in Langenthal (5:4 für Olten nach Verlängerung) kurz vorher angesichts der vollen Gästesektoren erstaunt festgestellt: «Ich habe gar nicht gewusst, dass es so viele EHCO-Fans gibt.»

Telegramm EHC Olten – SC Langenthal 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) Kleinholz. – 1373 Zuschauer. – Schiedsrichter: Grassi (Abegglen/Stäheli). – Tore: 3. Tschannen (Wetzel) 0:1. 10. Malgin (Gendron) 1:1. 24. (23:45) Malgin (Bieri/Ausschluss Schläpfer) 2:1. 25. (24:02) Gendron (Siegwart/Ausschluss Schläpfer) 3:1. 52. Lecompte (Müller) 3:2. 57. Siegwart (Gendron, Malgin/Ausschluss Kläy) 4:2. 59. (58:36) Elik (Tschannen) 4:3. 60. (59:03) Hiltebrand (Gendron, Malgin/Langenthal ohne Goalie) 5:3. – Strafen: 4-mal 2 plus 5 Minuten plus Spielerdauer-Disziplinarstrafe (Bieri) gegen Olten. 4-mal 2 plus 2-mal 5 Minuten plus Spielerdauer-Disziplinarstrafen (Kläy, Schläpfer) gegen Langenthal. Olten: Leimbacher; Werlen, Stucki; Dällenbach, Wüst; Frutig, Lüthi; Siegwart, Malgin, Gendron; Guazzini, Hiltebrand, Othmann; Schocher, Schneller, Bieri; Cyrill Aeschlimann, Wüthrich. Langenthal: Tormen; Gurtner, Kradolfer; Gautschi, Bochatay; Stoller, Kläy; Brusa, Kparghai; Tschannen, Schwarz, Wetzel; Lecompte, Elik, Schläpfer; Küng, Müller, Moser; Sägesser, Rezek. Bemerkungen: Olten ohne Knopf, Niggli, Gislimberti (alle krank), Cédric Aeschlimann (verletzt) und Steinmann (EV Zug). Langenthal ohne Karlen (verletzt) und Meyer (krank). 54. Pfostenschuss Siegwart.

Es läuft die 77. Spielminute im zweiten Duell der Playoff-Halbfinalserie zwischen dem EHCO und dem SCL. Oltens Verteidiger Ronny Keller stürzt nach einem Zusammenstoss mit Langenthals Stefan Schnyder kopfvoran in die Bande und bleibt regungslos liegen. Nach minutenlanger Betreuung wird Keller, versehen mit einer Halskrause, mit der Bahre vom Eis geführt. Im anschliessenden Powerplay erzielt Paul Di Pietro den Oltner Siegtreffer. Doch jubeln mag niemand so richtig. Denn bald machen im Kleinholz erste Gerüchte die Runde, dass Ronny Keller seine Beine nicht mehr spüre. Nach dem Spiel wird er mit der Rega direkt nach Nottwil ins Paraplegikerzentrum geflogen und noch in der Nacht operiert.

Ronny Keller wird auf dem Eis betreut. Raphael Nadler / Freshfocus

Einige Stunden später wird aus dem Gerücht traurige Gewissheit: Ronny Keller wird querschnittgelähmt bleiben. Der Schock sitzt tief. Die Oltner Spieler werden von einem Care-Team betreut. Es stellt sich die Frage, ob und wie die Playoff-Serie gegen Langenthal überhaupt weitergeht. «Für uns Spieler war trotz dieses unglaublichen Schocks klar, dass wir so schnell wie möglich wieder aufs Eis zurückkehren wollen. Alles andere hätte die schlimme Situation nicht verbessert», erinnert sich EHCO-Verteidiger Romano Pargätzi.

Romano Pargätzi. HO

Fast denkwürdiger war für Pargätzi indes das nächste Aufeinandertreffen der beiden Teams in Langenthal, drei Tage nach dem katastrophalen Unfall. «In den ersten zehn Minuten sind beide Mannschaften irgendwie auf dem Eis herumgeschlichen. Keine Spur von Derby-Stimmung, keine Intensität, nichts. Das war schon sehr speziell.» Auch auf den Tribünen ist alles anders als sonst. Die sonst so erbittert verfeindeten Fanlager solidarisieren sich und unterstützen Ronny Keller mit Spruchbändern – die Langenthaler denken auch an den (unschuldigen) Verursacher des Unglücks, Stefan Schnyder.

Der Sport bleibt bis zum Ende dieser Playoff-Serie gefühlt eine Nebensache. Die Oltner gewinnen den Derby-Halbfinal schliesslich mit 4:2-Siegen und bleiben dann im Final gegen den späteren Aufsteiger Lausanne chancenlos.

Telegramm EHC Olten – SC Langenthal 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) n.V. Kleinholz. – 4742 Zuschauer. – SR: Clément/Mollard, Huguet/Wermeille. – Tore: 10. Tschannen (Cadonau/Ausschluss Snell) 0:1. 39. Meister (Arnold, Hirt) 1:1. 52. Campbell (Tschannen, Cadonau) 1:2. 60. (59:58) Cormier (Tschuor, Sertich/Olten mit sechs Feldspielern) 2:2. 78. Di Pietro (Meister, Sertich/Ausschluss Schnyder) 3:2. – Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Olten, 8-mal 2 Minuten plus 5 Minuten plus Matchstrafe (Schnyder) gegen Langenthal. Olten: Tobler; Ganz, Parati; Meister, Pargätzi; Snell, Keller; Marolf; Wüthrich, Cormier, Arnold; Di Pietro, Tschuor, Wüst; Schwarzenbach, Sertich, Hirt; Vogt, Annen, Marolf. Langenthal: Eichmann; Schefer, Müller; Cadonau, Guyaz; Bucher, Leuenberger; Grauwiler, Pienitz; Kelly, Campbell, Tschannen; Schnyder, Dommen, Lemm; Carbis, Bodemann, Kämpf; Moser, Lüssy, Hobi. Bemerkungen: Olten ohne Schnyder, Haldimann, Schild, Krebs, Kropf, Aeschlimann, Truttmann (alle verletzt), Fretter, Steiner und Lorenz (alle überzählig); Langenthal ohne Holenstein (verletzt), Minder (Partnerteam), Wolf und Meyer (abwesend). Di Pietro und Kämpf als beste Spieler ihres Teams ausgezeichnet. 51. Tobler hält Penalty von Bodemann. Time-outs: Langenthal 55:49, Olten 59:45. Olten ab 59:04 bis 59:58 ohne Torhüter.

Es sind surreale Szenen, die sich an jenem 28. Februar abspielen. Wenige Stunden vor dem fünften Viertelfinal-Duell zwischen dem EHC Olten und dem SC Langenthal hatte Bundesrat Alain Berset im Bundeshaus verkündet: Alle Anlässe mit über 1000 Menschen sind verboten. Eine rigorose Massnahme, um die Ausbreitung des damals grassierenden Coronavirus zu limitieren. Schnell war klar: Der EHC Olten würde sich an jenem Abend vor leeren Rängen gegen das schmähliche Ausscheiden aus den Playoffs wehren müssen.

Gespenstisch: Die beiden Mannschaften im leeren Kleinholz. Nach dem Spiel wurde die Saison abgebrochen. Urs Lindt/Freshfocus

Diego Schwarzenbach. Kenneth Nars / BLZ

Statt Hexenkessel also ein Geisterspiel im Kleinholz. Die Oltner Spieler haben mit den besonderen Umständen schliesslich grosse Mühe. Ohne den Support von den Zuschauerrängen, wo die Fans in einem Akt der Verzweiflung einige Transparente und Fahnen platziert haben, bringt die Mannschaft von Headcoach Fredrik Söderström kein Bein vor das andere und scheidet mit einer 1:4-Niederlage sang- und klanglos aus. Stürmer Diego Schwarzenbach erinnert sich an die skurrilen Umstände: «Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, was Corona überhaupt bedeutet. Wir dachten alle: Ok, heute gibt’s keine Zuschauer. Danach wird wieder alles normal.»

Es kam bekanntlich alles ganz anders. Und der EHCO hatte Glück im Unglück. Die Eishockey-Saison wurde kurz darauf abgebrochen, das frühe Playoff-Out hatte sportlich keine Konsequenzen. Und rückte angesichts der dramatischen Entwicklung der Pandemie mit dem folgenden Lockdown sowieso schnell in den Hintergrund.

Telegramm EHC Olten – SC Langenthal 1:4 (0:0, 0:2, 1:2) Kleinholz. – 50 Zuschauer. – SR: Borga/Fausel (Steenstra/Haag). – Tore: 27. Henauer 0:1. 32. Clark (Tschannen, Sterchi) 0:2. 48. Nunn (Knelsen; Ausschluss Weber) 1:2. 50. Rüegsegger (Ausschluss Rudolf) 1:3. 60. Pienitz (Küng; Olten ohne Goalie) 1:4. – Strafen: 7-mal 2 plus 10 Minuten (Lanz) gegen Olten. 3-mal 2 Minuten gegen Langenthal. Olten: Simon Rytz; Philipp Rytz, Rouiller; Maurer, Eigenmann; Sartori, Lüthi; Elsener;Horansky, Knelsen, Nunn; Fogstad Vold, Schirjajew, Schwarzenbach; Rexha, Rudolf, Haas; Weder, Salzgeber, Weibel; Lanz. Langenthal: Wüthrich; Weber, Christen; Henauer, Pienitz; Bircher, Maret; Suleski; Tschannen, Clark, Sterchi; Benik, Kummer, Küng; Gerber, Kläy, Derungs; Nyffeler, Melnalksnis, Rüegsegger; Walz. Bemerkungen: Olten ohne Weisskopf, Heughebaert (beide überzählig) und Wyss (krank). – 24. Lattenschuss Christen. 24. Pfostenschuss Tschannen. 51. Pfostenschuss Sterchi.

