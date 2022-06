Transfer-Update zum EHC Olten: Center in Sicht?

EHC Olten Noch kein Ausländer in Sicht, dafür aber einer der gesuchten Mittelstürmer? EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder kommt bei seiner Aufgabe, die Mannschaft im Hinblick auf die neue Saison zu komplettieren, langsam aber sicher ans Ziel. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 08.06.2022, 17.13 Uhr

Wird er der gesuchte Mittelstürmer beim EHC Olten? Timothy Kast (l.) ist die letzte valable Schweizer Center-Option auf dem Transfermarkt. Marc Schumacher / freshfocus

Noch zwei Monate, dann beginnt bereits wieder das Eistraining im Oltner Kleinholzstadion. Bis EHCO-Headcoach Lars Leuenberger erstmals seine komplette Mannschaft versammeln kann, gehen noch ein paar Tage ins Land. Tage, in welchen Sportchef Marc Grieder Zeit hat, den Kader im Hinblick auf die neue Saison zu komplettieren.

Schaut man auf den aktuellen Bestand, dann fällt immer noch die klaffende Lücke auf der Position des Mittelstürmers auf. Mit Giacomo Dal Pian (neu von Ambri) steht derzeit lediglich ein gelernter Center im Kader. Dazu mit Dominic Weder (der an der Schulter operiert wurde und im August ins Training zurückkehrt) und Silvan Wyss zwei Spieler, die diese Rolle spielen können, aber eigentlich auf dem Flügel zu Hause sind.

Aus der National League noch eine valable Center-Option

Nun scheint Marc Grieder bei seiner Mittelstürmer-Suche aber gute Chancen zu haben, erfolgreich zu sein. Dem Vernehmen könnte er in der National League fündig geworden sein. Der Kreis der Center, die da noch ohne Vertrag dastehen, ist sehr überschaubar geworden. Der prominenteste Akteur gemäss der Seite eliteprospects.com verbliebenen, derzeit vertragslosen Kandidaten, ist Berns Timothy Kast.

Der 33-Jährige ist eigentlich der einzige Spielmacher, der für die Oltner eine Verstärkung wäre und dem gewünschten Profil entsprechen würde. Es sei denn, es kommen plötzlich noch NL-Spieler mit laufenden Verträgen unverhofft auf den Markt, was - wenn überhaupt - aber erst in den Wochen unmittelbar vor Saisonstart der Fall sein dürfte.

Pokern könnte sich diesbezüglich für Marc Grieder auszahlen, wäre aber auch mit dem Risiko verbunden, dass man am Ende mit leeren Händen oder einer unbefriedigenden Lösung dasteht.

Attraktive Optionen aus der KHL, aber...

Punkto Suche nach einem Nachfolger des zurückgetretenen Dion Knelsen ist noch keine konkrete Lösung absehbar. Der Ausländermarkt ist durch den Zusammenbruch der Attraktivität der russisch geprägten KHL zwar ziemlich im Fluss, aber viele dieser Kandidaten sind entweder für einen Swiss-Ligisten wie Olten schlicht nicht erschwinglich. Oder die Liga selber ist zu wenig attraktiv für Söldner der gehobeneren Leistungsklasse.

Klar ist aber: Marc Grieder kann sich bezüglich zweitem Ausländer neben Garry Nunn durchaus noch ein wenig Zeit lassen. Gut möglich, dass im Juli der eine oder andere prominentere Namen etwas in Torschlusspanik gerät und seine Erwartungen punkto Lohn und Arbeitsort runterschraubt.

Und sonst? Neben den beiden Centern dürften noch je ein Flügel und ein Verteidiger kommen. Dann stünden 13 Stürmer, 8 Verteidiger und 2 Goalies fix unter Vertrag. Ein recht knappes Kader, wenn man bedenkt, wie die Verletzungshexe in Olten zu wüten pflegt. Da werden sich Marc Grieder, Lars Leuenberger und Co. im Notfall auch auf einen zuverlässigen Partner in der National League verlassen müssen.

Gibt es notfalls personelle Hilfe aus Rapperswil?

Die Zeichen verdichten sich diesbezüglich übrigens, dass der EHCO vermehrt mit den Rapperswil-Jona Lakers kooperieren wird. Mit dem dortigen Sportchef Jannick Steinmann pflegt Grieder ein gutes Einvernehmen. Und der HC Thurgau liess vor wenigen Wochen verlauten, dass die Zusammenarbeit mit den Rosenstädtern nicht mehr fortgesetzt wird. Bei den St. Gallern steht das eine oder andere, viel versprechende Talent im Kader, welches für Olten bei Gelegenheit durchaus eine temporäre Verstärkung sein könnte.

EHC Olten 22/23 Tor Dominic Nyffeler (neu von Kloten)

Lucas Rötheli (neu von der EVZ Academy) Verteidigung

Simon Seiler (neu von Kloten)

Victor Oejdemark (neu von La Chaux-de-Fonds)

Cédric Hächler (neu von Ambri-Piotta)

Eliot Antonietti

Florian Schmuckli

Cédric Maurer

Stéphane Heughebaert

Dazu ein weiterer Verteidiger (Larry Leeger?) Sturm

Giacomo Dal Pian (neu von Ambri-Piotta)

Simeon Schwinger (neu von Dornbirn/Ö)

Garry Nunn

Stanislav Horansky

Lukas Lhotak

Simon Sterchi

Dominic Weder

Silvan Wyss

Cédric Hüsler

Jan Mosimann

Dazu noch ein ausländischer Center, ein Schweizer Center (Kast?) und ein Flügel.

