EHC Olten Nach dem Knelsen-Ausfall : Marc Grieder, wann kommt der dritte Ausländer? Während der Nationalmannschaftspause war EHC-Olten-Sportchef Marc Grieder nicht nur bei der Teamplanung für die neue Saison gefordert, sondern auch bei der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Captain Dion Knelsen. Und es gibt noch genügend andere Baustellen. Im grossen Interview nimmt der Oltner Sportchef Stellung. Marcel Kuchta Jetzt kommentieren 18.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einer der vielen gelungenen Verpflichtungen von Sportchef Marc Grieder (l.): EHCO-Headcoach Lars Leuenberger. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Wie fällt ihre Bilanz als Sportchef in Bezug auf die erste Quali-Hälfte aus?

Marc Grieder: Gut! Ich freue mich sehr für die Spieler und die Coaches, dass wir so eine starke erste Saisonhälfte erleben durften.

Und für Sie persönlich? Sie sind ja schliesslich für die Zusammensetzung des Teams und des Trainerstaffs verantwortlich.

Natürlich bin ich auch happy. Es bestätigt, dass ich die richtigen Personalentscheide gefällt habe.

Was machen Headcoach Lars Leuenberger und Assistent Stefan Schneider besser als ihr Vorgänger Fredrik Söderström?

«Laser» und «Schnitzer» sind unglaublich detailversessen. Sie arbeiten täglich an Feinjustierungen, versuchen, noch optimalere Lösungen zu finden. Generell wird das System, welches die Trainer vorgeben, besser eingehalten im Vergleich zur letzten Saison. Was auch damit zusammenhängt, dass die beiden Coaches konsequenter und fordernder sind. Es wird sicher härter und intensiver trainiert. Die Spieler wissen genau, welche Rolle sie zu spielen haben und wie die Erwartungshaltung ist. Kommt dazu, dass wir einerseits Spieler geholt haben, die die Vorgaben der Trainer umzusetzen vermögen, andererseits ist der Kern der Mannschaft nochmal weiter zusammengewachsen.

Zwei ehrgeizige und fordernde Coaches bei der Arbeit: Lars Leuenberger und sein Assistent Stefan Schneider. Marc Schumacher / freshfocus

Aber mit so einem Leistungssprung hat man ja nicht wirklich rechnen dürfen...

Natürlich bin ich etwas überrascht. Andererseits wussten wir auch, dass mit Ajoie eine der Topmannschaften weg ist und wir, wenn wir unser Niveau erreichen, sicher zu den besseren Teams der Liga gehören würden. Generell ist es halt so, dass eine Mannschaft anders auftritt, wenn sie immer gewinnt, als wenn sie verliert und in der Kritik steht. Das hat sicher einen Einfluss auf die Leistungen.

Es wird schwierig, dieses Niveau zu halten.

Ja, wir dürfen nicht das Gefühl haben, dass es im selben Stil weitergeht. Wir müssen noch härter arbeiten, die Coaches noch mehr verlangen von den Spielern. Wir wissen alle, dass wir uns keine Sekunde zurücklehnen dürfen.

Sonst passiert genau das, was im letzten Spiel gegen die GCK Lions passiert ist (1:2-Niederlage, die Red.). Wir haben zweifellos eine gute Ausgangslage. Trotzdem müssen wir bescheiden bleiben.

Wie sieht es aus bei der Suche nach einem Ersatz für Dion Knelsen?

Wir wissen um die Wichtigkeit von Dion. Wir werden die Zeit während seiner Absenz sicher nicht mit nur einem Ausländer zu überbrücken versuchen. Deshalb suche ich auch einen Ersatz. Diesen Effort hat sich die Mannschaft mit ihren Leistungen verdient. Da geht es auch ein wenig um die Signalwirkung.

Fällt vier bis sechs Wochen aus: EHCO-Topscorer und Captain Dion Knelsen. Marc Schumacher / freshfocus

Ist schon eine Lösung absehbar?

Intensive Gespräche und Verhandlungen haben stattgefunden, seit das Ausmass von Knelsens Verletzung bekannt wurde. Jetzt habe ich einen konkreten Spieler im Auge. Im Dezember ist die Ausgangslage nicht einfach. Aber ich strebe die zu diesem Zeitpunkt bestmögliche Lösung an. Und zwar eine, die bis Ende Saison Bestand hat.

Der neue Ausländer wird dann somit auch unser dritter Import für den Rest der Meisterschaft. Wir können es nicht riskieren, dass wir bei einer weiteren Verletzung eines Ausländers wieder von vorne anfangen müssen mit der Suche.

Wie weit sind Sie mit ihren Planungen im Hinblick auf die Saison 22/23?

Die Verlängerungen von Lukas Lhotak und Stéphane Heughebaert haben wir bekannt gegeben. Daneben laufen weitere Gespräche. Aber es wird nicht so sein, dass die Mannschaft für die kommende Saison bereits jetzt im Dezember definitiv stehen wird. Ich muss mir einige Optionen offen halten, gerade mit Blick auf unsere sportlich gute Ausgangslage.

Womit Sie das Thema National League andeuten. Sie müssen ja eigentlich zweigleisig planen. Wie macht man das?

Indem man sein Pulver nicht zu früh verschiesst. In der Swiss League wartet man mit den Verpflichtungen tendenziell sowieso länger zu, weil viele National-League-Spieler so um Weihnachten herum von ihren Klubs Bescheid erhalten, ob allfällige Optionen auf Vertragsverlängerungen gezogen werden oder nicht. Generell ist eine gewisse Zurückhaltung auf dem Transfermarkt bemerkbar, weil man eben nicht weiss, ob es in der kommenden Saison 14 Teams in der National League geben wird und somit sechs Ausländer zugelassen sind oder eben weniger. Es gibt noch zu viele offene Fragen.

Gegen Zug zurück auf den Erfolgsweg? Nach etwas mehr als einer Woche (Nationalmannschafts-) Pause greift der EHC Olten am Sonntag (17.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die EVZ Academy wieder ins Meisterschaftsgeschehen ein und möchte nach der 1:2-Niederlage nach Verlängerung gegen die GCK Lions vom vergangenen Samstag wieder auf den Erfolgsweg zurückkehren. Personell wird sich im Vergleich zur Partie in Küsnacht nichts ändern. Das heisst, dass der EHCO weiterhin auf die Dienste der verletzten oder angeschlagenen Dion Knelsen, Eliot Antonietti, Adam Hasani, Jerome Portmann und Cédric Maurer verzichten muss. Antonietti und Maurer trainierten am Freitag im roten «Kein-Kontakt»-Shirt mit. Besonders bei Antonietti will man angesichts seiner Kopfverletzung bei den Oltnern aber noch etwas Vorsicht walten lassen, ehe er wieder ins Geschehen eingreifen darf. Das heisst auch, dass Dominic Forget gegen die jungen Zuger eine neuerliche Chance erhält, sich auf der Position zwischen Garry Nunn und Stan Horansky zu bewähren. Gut möglich, dass die Oltner bereits nächste Woche auf eine ausländische Verstärkung als Ersatz von Dion Knelsen zählen können. Sportchef Marc Grieder ist in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Kandidaten (siehe Interview). Ein zweiter Import wäre gerade im Hinblick auf die beiden anstehenden vorweihnachtlichen Spitzenspiele in La Chaux-de-Fonds (Dienstag) und gegen Kloten (Donnerstag) zweifellos sehr wertvoll. (ku)

Apropos Ausländer: Wie sieht es aus mit Vertragsverlängerungen bei Garry Nunn und bei Dion Knelsen?

Wenn sie so weiterspielen, wie bis jetzt, dann ist unser Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit natürlich gross. Sie sind hier bestens integriert, sie stehen voll hinter unseren Ambitionen und fühlen sich offensichtlich sehr wohl. Aber sie kennen auch beide Seiten der Medaillen, weil sie in Olten auch schon schwierigere Zeiten durchgemacht haben. Wir wollen sie behalten, aber es nicht so, dass die Spieler unbedingt schon jetzt einen Vertrag unterschreiben müssten.

Wie sieht es bei den Goalies aus?

So stark, wie Simon Rytz in dieser Saison auftritt, sieht man mal wieder, dass das Alter überhaupt keine Rolle spielt. Deshalb würden wir ihn nach Möglichkeit natürlich gerne behalten. Aber es ist auch nicht auszuschliessen, dass er angesichts des nahenden Karrierenendes eine andere Lösung anstrebt. Bei Silas Matthys, der ebenfalls einen sehr guten Job macht, sind wir auch noch am beobachten, wie sich die Sache entwickelt.

Bisher überragend: EHCO-Keeper Simon Rytz. Marc Schumacher / freshfocus

In der Verteidigung steht der Abgang des überragenden Joel Scheidegger fest. Tendenziell haben Sie hier die grössten Baustellen zu bearbeiten.

Ja, in diesem Bereich habe ich noch ein paar offene Positionen zu besetzen. Aber es wäre vermessen, jetzt schon alles zuzubetonieren. Da warte ich lieber ab und halte mir Optionen offen. Und es ist auch so, dass es die Spieler mit auslaufenden Verträgen, die bisher vielleicht noch nicht so gut gespielt haben, verdient haben, sich in der zweiten Saisonhälfte für eine Vertragsverlängerung zu empfehlen.

Bleibt noch die Frage nach den B-Lizenzen im Hinblick auf die Playoffs. Wie sieht das Ihre Planung aus?

Grundsätzlich habe ich vollstes Vertrauen in unsere aktuelle Mannschaft. Aber natürlich werden wir uns für die entscheidende Meisterschaftsphase auf ein paar Positionen absichern. Das macht auch Sinn, gerade, wenn man sieht, mit wie vielen Verletzungen wir auch in dieser Saison bisher zu kämpfen hatten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen